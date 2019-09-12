Новое правительство Италии пустило на берег спасенных в море мигрантов

Италия согласилась принять на берег 82 беженцев, спасенных благотворительными организациями в Средиземном море. Об этом сообщает в субботу, 14 сентября, организация SOS Méditerranée со ссылкой на итальянскую службу, координирующую спасательные операции на море. "Ocean Viking" стал первым за последние 14 месяцев гражданским спасательным судном, которому было официально разрешено высадить мигрантов в Италии, отмечает организация. Как полагают активисты, этот шаг может означать поворот в рестриктивной миграционной политике, которую проводило предыдущие правительство в Риме и его глава МВД Маттео Сальвини.

Мигранты были спасены в рамках двух операций 9 и 10 сентября у берегов Ливии и подняты на борт судна "Ocean Viking", принадлежащего организациям SOS Méditerranée и "Врачи без границ". Сначала спасатели приняли 50 человек с надувной лодки, потом еще 34 - с попавшего в штурм парусника "Josefa", принадлежащего инициативе "Resqship" из Гамбурга. В числе беженцев оказалась женщина на последнем месяце беременности, ее вместе с мужем эвакуировали на Мальту.

По данным МВД Франции, 82 мигранта будут распределены среди пяти европейских стран, передает информагентство AFP. О готовности принять беженцев заявили Франция, Германия, Италия, Португалия и Люксембург. В частности, Франция и ФРГ могут вместе принять половину спасенных мигрантов, в то время как Италия - только каждого десятого.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

