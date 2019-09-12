 Новое правительство Италии пустило на берег спасенных в море мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 14.09.2019

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Европа

Новое правительство Италии пустило на берег спасенных в море мигрантов

Беженцы были спасены у берегов Ливии в Средиземном море в рамках двух операций 9 и 10 сентября. Теперь они будут распределены среди пяти европейских стран.

Спасательное судно Ocean Viking

Спасательное судно "Ocean Viking"

Италия согласилась принять на берег 82 беженцев, спасенных благотворительными организациями в Средиземном море. Об этом сообщает в субботу, 14 сентября, организация SOS Méditerranée со ссылкой на итальянскую службу, координирующую спасательные операции на море. "Ocean Viking" стал первым за последние 14 месяцев гражданским спасательным судном, которому было официально разрешено высадить мигрантов в Италии, отмечает организация. Как полагают активисты, этот шаг может означать поворот в рестриктивной миграционной политике, которую проводило предыдущие правительство в Риме и его глава МВД Маттео Сальвини.

Контекст

По словам главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, если Германия примет четверть всех беженцев, оказавшихся в Италии после спасения на море, "это не станет чрезмерной нагрузкой" для немецкого государства. (14.09.2019)

Глава МВД ФРГ призывает лишать статуса беженца сирийцев, которые вновь посещают свою родину. Правозащитники возмущены: людей, по их словам, вынуждают к поездке в Сирию лишь чрезвычайные обстоятельства. (26.08.2019)

Мигранты были спасены в рамках двух операций 9 и 10 сентября у берегов Ливии и подняты на борт судна "Ocean Viking", принадлежащего организациям SOS Méditerranée и "Врачи без границ". Сначала спасатели приняли 50 человек с надувной лодки, потом еще 34 - с попавшего в штурм парусника "Josefa", принадлежащего инициативе "Resqship" из Гамбурга. В числе беженцев оказалась женщина на последнем месяце беременности, ее вместе с мужем эвакуировали на Мальту. 

По данным МВД Франции, 82 мигранта будут распределены среди пяти европейских стран, передает информагентство AFP. О готовности принять беженцев заявили Франция, Германия, Италия, Португалия и Люксембург. В частности, Франция и ФРГ могут вместе принять половину спасенных мигрантов, в то время как Италия - только каждого десятого.

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Организация SOS Méditerranée - о разрешении высадить 82 беженцев на берег Италии

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Италия не справляется с потоком беженцев  

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