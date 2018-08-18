"Новое величие": как силовики используют провокаторов для возбуждения дел

Фигурант уголовного дела о создании экстремистского сообщества "Новое величие" 29-летний Дмитрий Полетаев написал письмо с просьбой о помощи. Его опубликовала организация "ОВД-инфо" в субботу, 18 августа. Полетаев, находящийся в СИЗО, заявил, что стал жертвой "провокатора и подстрекателя, задача которого сводилась к тому, чтобы сделать обычных людей боевиками".

Кроме Полетаева, в СИЗО по-прежнему находятся еще 3 фигуранта этого дела. Всего уголовное дело заведено в отношении десяти человек. Ранее суд смягчил меру пресечения 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик и отправил их под домашний арест.

Кто такой "Руслан Д".?

По версии следствия, участники "Нового величия" хотели захватить власть в России путем государственного переворота. Защита настаивает, что идея создать организацию принадлежит внедренным в нее сотрудникам полиции и ФСБ. Фактически, до появления человека под псевдонимом "Руслан Д.", никакой организации не было, по информации адвокатов, существовал лишь чат в мессенджере Telegram. Его участники обсуждали политику и договаривались о совместном походе на оппозиционные акции.

Признаки политической организации чат приобрел благодаря Руслану Д.: он предложил создать и сам же написал ее устав, в котором позднее эксперты усмотрели пропаганду насилия, сам снял помещение для встречи участников и сам оплатил покупку принтера для печати листовок. В уставе Руслан Д. также прописал структурные подразделения организации, в каждое вошли по два человека. Согласно постановлению Верховного Суда РФ, именно наличие структурных подразделений и является одним из признаков экстремистского сообщества.

Позднее "Новая газета" сообщила о том, что под псевдонимом "Руслан Д." скрывался сотрудник спецслужб Александр Константинов. Больше о нем неизвестно ничего - в материалах дела отсутствуют все сведения о его личности: дата и место рождения, семейное положение, номер паспорта, судимость и служба в армии. Однако адвокат Марии Дубовик распространил его фотографию (см. выше).

Провокации - новый метод силовиков?

По словам адвокатов обвиняемых, Константинов оказался не единственным провокатором силовиков. На одном из последних собраний "Нового величия" возникла идея распустить организацию, некоторые участники заявили, что не готовы активно участвовать в ее политической жизни. В итоге к организации присоединились еще два сотрудника силовых ведомств: оперативник уголовного розыска Максим Расторгуев и сотрудник Росгвардии Руслан Кашапов. Они также принимали участие в собраниях "Нового величия" и вели их аудио- и видеосъемку.

Лев Пономарев

Использования провокаторов для возбуждения уголовных дел по экстремизму - новая практика для российских силовиков, заявил в интервью DW известный российский правозащитник Лев Пономарев, который в том числе занимается делом "Нового величия". По словам Пономарева, ранее подобные провокации были прерогативной спецслужб СССР: ВЧК и НКВД, теперь представители ФСБ решили перенять их методы. Впрочем, Пономарев выразил надежду, что это уголовное дело развалится и не дойдет до суда, поскольку является полностью сфабрикованным.

DW: Насколько популярна практика использования провокаторов для инициации уголовных дел?

Лев Пономарев: Традиции ВЧК, НКВД и КГБ, бесспорно, живы. Если вы зайдете в кабинеты сотрудников ФСБ, у многих висят портреты Феликса Дзержинского. Многие сотрудники ФСБ обучались приемам, которые были в ВЧК. Именно тогда подобные "террористические организации" активно выдумывали для отчетности. Людей пытали, под пытками выбивали показания и создавали какие-то структуры. Для новейшей российской истории это, действительно, новинка. Но несколько схожих случаев в моей практике уже были.

- Можете привести примеры, что это за случаи?

Письмо Дмитрия Полетаева (Полетаев допустил ошибку и указал неверный год. - Ред.)

- Около 10 лет назад в Нижнем Новгороде судили антифашистов. Им создали фиктивные удостоверения о членстве в экстремистской организации. Их избивали и заставили признать, что это их удостоверения. Но то дело развалилось, я писал заявления в прокуратуру.

Сейчас я также занимаюсь организацией "Сеть" (11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы обвиняются в участии в террористическом сообществе. - Ред.), их пытали, они дали под пытками признательные показания. Они занимались страйкболом, тренировались в лесах. К ним привязались, сказали, что они собираются сделать переворот в России. Там другая ситуация: первые показания дал человек из Пензы, которого арестовали из-за наркотиков. Ему объяснили, что его могут посадить надолго, в итоге он дал показания на своих друзей, что они проводят тренировки и готовятся устроить переворот. Потом уже арестовали всех остальных. В этом смысле его тоже можно считать провокатором.

Все это показывает, что традиции ВЧК и НКВД живы, и иногда российские правоохранительные органы такими приемами пользуются. Цель одна у сотрудников ФСБ - сделать себе погоны. Вся оппозиция давно числится в списках экстремистов, их в стране сотни тысяч человек.

- Что повлияло на то, что Павликову и Дубовик все-таки отпустили под домашний арест?

- Конечно, общественная кампания, это политическое решение. Здесь много составляющих. Надо сказать, что государственные правозащитники молодцы, Татьяна Москалькова обращалась с просьбой изменить меру пресечения. Владимир Федотов тоже обращался. Довольно неожиданно женщины организовали "Марш матерей". Чем больше центров сопротивления гражданского общества - тем лучше, тем быстрее мы добиваемся какого-то результата.

- Четверо фигурантов "Нового величия" все еще находятся в СИЗО. Как думаете, почему?

- Потому что борьба была сосредоточена вокруг девочек, у которых ухудшилось здоровье, много было сделано для них. И родители устроили пресс-конференцию, не испугались. А здесь пока только все начинается. Но ко мне уже сегодня приходил адвокат одного из мужчин, мы с ним обсуждали, что делать дальше. Будем объединять адвокатов, вместе обсуждать общественную кампанию. Надо написать Москальковой и Федотову, будем развивать эту тему дальше.

- Когда начнется суд по делу "Нового величия"? Расследование близко к завершению?

- Поскольку арест продлили до 13 сентября, видимо, суд и начнется в сентябре. Но сначала они отправят дело в прокуратуру на подписание, мы будем требовать, чтобы его вернули обратно следствию. Тут еще много борьбы впереди.

- Общественный резонанс сыграет свою роль в приговоре?

- Конечно, сыграет. Мы хотим вообще прекратить уголовное преследование. Чтобы было принято такое политическое решение. Это дело сфабриковано, позорит страну и должно быть прекращено. После этого уголовное дело должно быть возбуждено против самих сотрудников ФСБ, потому что закон запрещает подталкивать людей к преступлениям при помощи провокаций.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

