Новая Зеландия ужесточает контроль над владением оружия

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в воскресенье, 17 марта, объявила о том, что кабинет министров страны начал работать над ужесточением законодательства в области владения и продажи оружия. "Мы хотим двигаться так скоро, как только возможно", - заявила она. Ардерн объявила о планах ужесточения контроля за оружием как только стало известно, что обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях 28-летний Брентон Таррант легально владел пятью единицами оружия, которые и использовал в теракте.

По словам его адвоката Ричарда Петерса, Таррант освободил его от обязанностей защищать себя и будет заниматься этим в суде самостоятельно. Петерс высказал предположение, что Таррант собирается использовать процесс в качестве платформы для озвучивания своих экстремистских идей. Незадолго до совершения теракта Таррант опубликовал в соцсетях 74-страничный манифест, в котором называл себя сторонником идеи превосходства белых людей и рассказывал о планах совершить в Европе теракты, направленные против мусульман.

Двойной теракт

По последним данным, в результате двойного теракта в Новой Зеландии 15 марта погибли 50 человек, в том числе дети. 42 из них убиты в мечети в центре Крайстчёрча, еще восемь - в другой мечети на авеню Линвуд, причем три человека были застрелены вне здания. Ранения получили 50 человек, 36 из них находятся в больницах. Обе мечети расположены на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Преступник снимал нападение скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. С момента первой атаки до задержания прошло 36 минут.

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