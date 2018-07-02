Новая власть в Армении: успешны ли участники протестов в роли министров?

В середине мая премьер-министр Армении Никол Пашинян, назначенный на эту должность после многодневных уличных протестов, сформировал новое правительство. Средний возраст министров составил немногим больше 40 лет. С тех пор в стране не прекращаются дискуссии по поводу нового кабинета и его ключевых фигур.

Правительство без бизнесменов и олигархов

Как и обещал Никол Пашинян, в новом правительстве не оказалось бизнесменов и олигархов, что, в целом, вызвало одобрительную реакцию в обществе. Более скептично население страны отнеслось к тому, что на ответственные должности попали преимущественно молодые люди без опыта административной работы.

Действительно, основной костяк правительства составили молодые единомышленники Пашиняна. Так, министру диаспоры Мхитару Айрапетяну и вице-премьеру Тиграну Авиняну по 29 лет, главе аппарата премьера Эдуарду Агаджаняну - 30, министру здравоохранения Арсену Торосяну - 36, министру территориального управления и развития Сурену Папикяну - 32. Самому старшему, министру иностранных дел Зограбу Мнацаканяну, - 52.

Критерий - молодость и энергия

Никол Пашинян сделал ставку на молодых министров

По какому принципу Никол Пашинян формировал новый кабинет министров? Армянский политолог Микаэл Золян выделяет в нем три группы. "Первая - команда Пашиняна, люди, состоявшие в партии "Гражданский договор" и активно участвовавшие в протестном движении", - поясняет эксперт. Среди их плюсов он называет "молодость, энергичность, хорошую незапятнанную репутацию, умение использовать современные способы коммуникации".

Любопытно, что огромной популярностью в народе пользуется директор Службы национальной безопасности (СНБ) 39-летний Артур Ванецян, в то время как в прежние времена людей, занимавших этот пост, боялись и даже ненавидели. За полтора месяца работы он успел раскрыть многомиллионные преступные схемы с участием чиновников комитета по госдоходам, выявить случаи превышения должностных полномочий и присвоения в особо крупных размерах в отдельных войсковых частях. Не ушли от ответственности и родственники бывшей армянской верхушки. Уже возбуждены уголовные дела против брата и членов семьи экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Среди главных минусов этой группы - отсутствие опыта работы на высоких должностях, хотя, как отмечает Микаэль Золян, в нынешних условиях это, скорее, плюс.

"Другая группа - условно, технократы, хорошие профессионалы, работавшие на относительно важных позициях при предыдущей власти, но не замеченные в коррупционных скандалах", - разъясняет эксперт. Третью же группу, по его словам, составили союзники Пашиняна из других партий, вошедших в коалиционное правительство. С некоторыми из этих партий сотрудничество носит временный характер, поскольку "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", скорее всего, пойдут на новые выборы в парламент отдельно, прогнозирует политолог.

Борьба с коррупцией как главный итог

Что касается работы нового правительства, то, по мнению экспертов, пока сложно давать однозначную оценку, ведь с момента его назначения прошло всего полтора месяца. Тем не менее, отдельные итоги заметны уже сейчас.

Антикоррупционные расследования затронули родственников и приближенных экс-президента Армении Сержа Саргсяна

Эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян главным достижением нового правительства называет то, что власть исполнила свое обещание бороться с коррупцией. В качестве примера он приводит недавние аресты депутата армянского парламента, генерала Манвела Григоряна и бывшего начальника охраны экс-президента Сержа Саргсяна Ваче Казаряна.

"В то же время, с учетом того, что коррупция в Армении носит системный характер и вертикально интегрирована, очевидно, что объявленные имена - это лишь вершина айсберга", - отмечает Рубен Меграбян. По его мнению, самая главная задача, которую еще предстоит решить новой власти, - это искоренить коррупцию как явление, не допустить ее мимикрии к новым условиям, а также не допустить "бегства" больших денег из страны, что может грозить реальным ухудшением экономической ситуации.

Для этого, по мнению Меграбяна, не достаточно привлечь к ответственности отдельных лиц, "нужны решения по системным реформам, привлечению масштабных инвестиций и запуску инфраструктурных проектов".

Плюсы и минусы нового правительства

Успехи новой власти на почве борьбы с коррупцией подчеркивает и политолог Микаэл Золян: "Почти каждый день мы слышим о новых расследованиях, раскрытии коррупционных преступлений, есть и громкие аресты".

Другим плюсом нового правительства он называет прозрачность его деятельности: "И Пашинян, и члены его кабинета охотно идут на общение с прессой, поддерживают непосредственные контакты с обществом через соцсети". Так, сам премьер, министры здравоохранения и образования регулярно выходят в прямой эфир в соцсетях и отвечают на вопросы пользователей.

Среди минусов нового правительства эксперт называет отсутствие общей стратегии реформ и недостаток координации между различными ведомствами, правда, оговаривается, что происходит это ввиду недостаточной сработанности членов команды.

"В целом восприятие обществом новых властей скорее позитивное, но достаточно нестабильное, - считает политолог. - Если к Пашиняну есть практически неограниченное доверие, то к членам кабинета отношение более требовательное, и они чаще становятся объектами критики, чем сам Пашинян".

Отчитаться за работу придется уже осенью

По мнению Рубена Меграбяна, молодой команде премьера предстоит "перелопатить всю систему", нацелить ее на обслуживание интересов государства и общества, в то время как раньше "все было заточено на обслуживание самих себя за счет государства и общества".

Что касается юного возраста и неопытности новых министров, то, по мнению политолога, "жизнь заставит внести нужные коррективы, в случае необходимости - также и кадровые". "Многие уже адаптировались и успешно справляются с обязанностями, как, к примеру, министр здравоохранения Арсен Торосян, которому предстоит реформировать довольно консервативную и проблемную, в то же время - жизненно важную сферу", - заключает эксперт. В качестве примера он приводит резкое понижение цен на стентирование в армянских клиниках.

Тем не менее, слишком много времени на раскачку у нового правительства нет, заключает Рубен Меграбян: "Уже в начале осени, когда исполнится 100 дней его работы, все нерешенные вопросы могут быть подняты со всей остротой не только оппонентами, но и теми, кто поддерживает новую власть".

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