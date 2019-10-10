Нобелевская премия по литературе: поклонник Милошевича и лауреат с украинскими корнями

Новыми лауреатами Нобелевской премии по литературе стали австриец Петер Хандке и полька Ольга Токарчук. Оба интересны не только своим творчеством.
Нобелевская премия по литературе присуждалась на сей раз дважды - за этот и за прошлый год. Причины хорошо известны, и не хочется сейчас вспомнить о прошлогодних скандалах в Шведской академии и вокруг нее. Поговорим лучше о лауреатах.
Скандалист и друг Сербии
Один из них - 76-летний австрийский прозаик и драматург Петер Хандке (Peter Handke). Известность пришла к нему в середине 1960-х годов благодаря его литературным и окололитературным провокациям. Достаточно лишь просто привести название одной из первых нашумевших пьес Хандке - "Оскорбление публики". Скандалом закончилось и его длинное и страстное выступление на одной из встреч писательской "Группы 47", членов которой он обвинил в "импотенции описания".
Но, конечно, дело было не только в эпатаже. Критики уже тогда высоко оценили мастерство "литературного провокатора" Хандке, а на его пьесы (не только на "Оскорбление публики", но и на поставленные сразу после нее "Пророчество" и "Самооговор") билетов было не достать.
Правда, в последние годы имя Петера Хандке связывают уже не с литературным, а с политическим скандалом. В конфликте вокруг Сербии он безоговорочно поддержал в свое время Слободана Милошевича, называл западные страны "мошенниками", посещал осужденного диктатора в тюрьме, писал воззвания в его защиту и позже произнес проникновенную речь на похоронах Милошевича. В этнические чистки не верил, закрывал глаза на преступления режима и во всем обвинял НАТО. Демонстративно вышел из римско-католической церкви и крестился в православную веру...
Нобелевский лауреат с украинскими корнями
Вторым - точнее говоря, первым новым лауреатом Нобелевской премии по литературе (первым потому, что она награждена формально за 2018 год) стала Ольга Токарчук, польская писательница, одна из самых популярных романисток не только на родине, но и далеко за ее пределами. Так, в 2018 году она - первая полька вообще - получила Международную Букеровскую премию за роман "Бегуны", переведенный не только на английский, но и на добрый десяток других языков. По-русски роман вышел в издательстве "Новое литературное обозрение" еще в 2010 году в блестящем переводе Ирины Адельгейм, переводчицы и литературоведа.
Имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе не должно удивлять: ее назвали в честь бабушки-украинки. Дед Ольги Токарчук был поляком. Они - выходцы из-под Тернополя. После Второй мировой войны семья распалась: кто-то остался на Украине, кто-то уехал в Польшу, кто-то эмигрировал во Францию... Ольга Токарчук родилась уже в Польше.
Многие ее книги выходят на украинском и русском языках: романы, эссе, новеллы. Самые известные - "Правек и другие времена", "Веди свой плуг над костями мертвых", "Дом дневной, дом ночной" и упомянутый уже роман "Бегуны".
Это прекрасная и неожиданная книга, словно по ошибке названная романом. Она состоит из фрагментов - путевых заметок, эссе, новелл, как будто случайно соединенных в одно целое. Как будто...
"Бегуны" начинаются с такого монолога: "Я совсем маленькая... Ненадолго оставленная одна, без защиты... Совсем маленькая, я сижу на подоконнике, смотрю на остывший двор... Хочется выйти из дому, но некуда". И дальше идет повествование о том, как человек, образно говоря, выходит из дома, как непреодолимая внутренняя тоска, внутреннее волнение заставляют его садиться в поезд, в самолет, рассматривать прохожих и попутчиков.
Это не онегинская "охота к перемене мест", это больше: путешествие как познание мира и самого себя. Но, как написал один из критиков, чем больше герои Ольги Токарчук ищут и путешествуют, тем дальше оказываются они от познания истины: "Человек начинает осознавать, что ничего не найдет - ни разгадки тайны, ни точки опоры, ни просвещения. Однако на самом деле это и есть самое благословенное состояние".
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