Нобелевская премия по литературе: поклонник Милошевича и лауреат с украинскими корнями

Нобелевская премия по литературе присуждалась на сей раз дважды - за этот и за прошлый год. Причины хорошо известны, и не хочется сейчас вспомнить о прошлогодних скандалах в Шведской академии и вокруг нее. Поговорим лучше о лауреатах.

Скандалист и друг Сербии

Один из них - 76-летний австрийский прозаик и драматург Петер Хандке (Peter Handke). Известность пришла к нему в середине 1960-х годов благодаря его литературным и окололитературным провокациям. Достаточно лишь просто привести название одной из первых нашумевших пьес Хандке - "Оскорбление публики". Скандалом закончилось и его длинное и страстное выступление на одной из встреч писательской "Группы 47", членов которой он обвинил в "импотенции описания".

Но, конечно, дело было не только в эпатаже. Критики уже тогда высоко оценили мастерство "литературного провокатора" Хандке, а на его пьесы (не только на "Оскорбление публики", но и на поставленные сразу после нее "Пророчество" и "Самооговор") билетов было не достать.

Правда, в последние годы имя Петера Хандке связывают уже не с литературным, а с политическим скандалом. В конфликте вокруг Сербии он безоговорочно поддержал в свое время Слободана Милошевича, называл западные страны "мошенниками", посещал осужденного диктатора в тюрьме, писал воззвания в его защиту и позже произнес проникновенную речь на похоронах Милошевича. В этнические чистки не верил, закрывал глаза на преступления режима и во всем обвинял НАТО. Демонстративно вышел из римско-католической церкви и крестился в православную веру...

Нобелевский лауреат с украинскими корнями

Вторым - точнее говоря, первым новым лауреатом Нобелевской премии по литературе (первым потому, что она награждена формально за 2018 год) стала Ольга Токарчук, польская писательница, одна из самых популярных романисток не только на родине, но и далеко за ее пределами. Так, в 2018 году она - первая полька вообще - получила Международную Букеровскую премию за роман "Бегуны", переведенный не только на английский, но и на добрый десяток других языков. По-русски роман вышел в издательстве "Новое литературное обозрение" еще в 2010 году в блестящем переводе Ирины Адельгейм, переводчицы и литературоведа.

Имя нового лауреата Нобелевской премии по литературе не должно удивлять: ее назвали в честь бабушки-украинки. Дед Ольги Токарчук был поляком. Они - выходцы из-под Тернополя. После Второй мировой войны семья распалась: кто-то остался на Украине, кто-то уехал в Польшу, кто-то эмигрировал во Францию... Ольга Токарчук родилась уже в Польше.

Многие ее книги выходят на украинском и русском языках: романы, эссе, новеллы. Самые известные - "Правек и другие времена", "Веди свой плуг над костями мертвых", "Дом дневной, дом ночной" и упомянутый уже роман "Бегуны".

Это прекрасная и неожиданная книга, словно по ошибке названная романом. Она состоит из фрагментов - путевых заметок, эссе, новелл, как будто случайно соединенных в одно целое. Как будто...

"Бегуны" начинаются с такого монолога: "Я совсем маленькая... Ненадолго оставленная одна, без защиты... Совсем маленькая, я сижу на подоконнике, смотрю на остывший двор... Хочется выйти из дому, но некуда". И дальше идет повествование о том, как человек, образно говоря, выходит из дома, как непреодолимая внутренняя тоска, внутреннее волнение заставляют его садиться в поезд, в самолет, рассматривать прохожих и попутчиков.

Это не онегинская "охота к перемене мест", это больше: путешествие как познание мира и самого себя. Но, как написал один из критиков, чем больше герои Ольги Токарчук ищут и путешествуют, тем дальше оказываются они от познания истины: "Человек начинает осознавать, что ничего не найдет - ни разгадки тайны, ни точки опоры, ни просвещения. Однако на самом деле это и есть самое благословенное состояние".

Смотрите также:

Нобелевская премия по литературе: факты Томас Манн Когда в 1929 году Томасу Манну (Thomas Mann) сообщили о присуждении ему Нобелевской премии, неожиданно для него оказалось, что поводом к награде стал не изданный недавно роман писателя "Волшебная гора", а другой. Немецкому писателю присудили Нобелевскую премию по литературе за его первый роман - "Будденброки" (написан в 1900 году).

Нобелевская премия по литературе: факты Боб Дилан В 2016 году Боб Дилан стал первым музыкантом, ставшим обладателем престижной награды - за вклад "в американскую песенную традицию". Он долго размышлял, как ему отнестись к неожиданным почестям. В традиционной церемонии награждения певец и музыкант участвовать отказался, слов благодарности тоже не прислал. Но через полгода все же "заехал" в Стокгольм и лично забрал свою медаль.

Нобелевская премия по литературе: факты Эльфрида Елинек В 2004 году австрийской писательнице присудили премию за мастерство, с которым она "демонстрирует абсурдность социальных клише в современном обществе". Ввиду состояния здоровья участвовать в церемонии вручения Эльфрида Елинек (Elfriede Jelinek) не смогла. Но благодарственная речь писательницы, записанная на видео, на торжестве прозвучала.

Нобелевская премия по литературе: факты Борис Пастернак После издания за рубежом романа "Доктор Живаго" и присуждения ему в 1958 году Нобелевской премии - "за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа", - Борис Пастернак подвергся травле на родине. Он вынужден был отказаться от премии. В 1989 году медаль нобелевского лауреата вручили в Стокгольме сыну поэта.

Нобелевская премия по литературе: факты Дарио Фо Итальянский драматург, режиссер, автор сценических фарсов, гротескных пьес Дарио Фо удостоился высокой награды в 1997 году. За то, что он, подобно истинному паяцу, "порицает власть и авторитет и защищает достоинство угнетенных". В ответной речи на церемонии вручения сатирик остался верен своему амплуа и устроил очередной "спектакль".

Нобелевская премия по литературе: факты Уинстон Черчилль Называть мемуары вершиной творчества, по мнению многих, не следует. Однако "блестящее ораторство в защиту возвышенных человеческих ценностей" Уинстона Черчилля удостоилось самой высокой награды в 1953 году. К великому удивлению легендарного политического деятеля Великобритании, он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, а не за свой вклад в миротворческую деятельность.

Нобелевская премия по литературе: факты Жан-Поль Сартр За "пронизанное духом свободы и поисками истины творчество" лауреатом Нобелевской премии в 1964 году стал французский философ Жан-Поль Сартр. Но принять ее он отказался, заявив, что любая премия - ярмо. Спустя несколько лет писатель удивил еще раз, поинтересовавшись у членов Нобелевского комитета, можно ли ему все-таки получить 273 тысячи шведских крон…

Нобелевская премия по литературе: факты Редьярд Киплинг Среди лауреатов Нобелевской премии по литературе Редьярд Киплинг - самый молодой: ему был всего 41 год. В 1907 году он первым среди британских писателей удостоился высшей награды. Причем за "зрелость идей и выдающийся талант повествователя". Редьярд Киплинг прославился своей лирикой и рассказами, написанными им во время пребывания в Индии. Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"