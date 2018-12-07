 Никол Пашинян получил на выборах в парламент кредит народного доверия | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.12.2018

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Европа

Никол Пашинян получил на выборах в парламент кредит народного доверия

В Армении завершились первые в истории страны внеочередные выборы в парламент. Уверенную победу на них одержал блок "Мой шаг", руководимый премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает корреспондент DW.

Предвыборная реклама блока Мой шаг, который возглавлял Никол Пашинян

Предвыборная реклама блока "Мой шаг", который возглавлял Никол Пашинян

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, 9 декабря. В них приняли участие 48,63 процента избирателей (1 260 840 избирателей из 2 592 481 с правом голоса). Это рекордно низкая явка, однако поскольку в Армении на парламентских выборах не установлен минимальный порог, Центриизбирком признал голосование состоявшимся.

После обработки бюллетеней со 100 процентов избирательных участков в новый парламент проходят три политические силы. С большим отрывом лидирует блок "Мой шаг", возглавляемый нынешним премьер-министром страны Николом Пашиняном (70,43 процента голосов). На втором месте партия "Процветающая Армения" (8,27%), на третьем - "Просвещенная Армения" (6,37%). Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия (4,7%) и другие участники выборов не преодолевают проходной барьер в пять процентов.

В выборах принимали участие 11 политических сил: два блока – "Мой шаг" и "Мы", и 9 партий – "Процветающая Армения", Республиканская партия, АРФ "Дашнакцутюн", "Просвещенная Армения", "Решение гражданина", "Национальный прогресс", "Оринац еркир" ("Страна законности"), "Христианско-народное возрождение" и "Сасна црер".

Выбрали парламент - выбрали премьера

Выборы в парламент состоялись по инициативе нового правительства, сформированного премьер-министром Николом Пашиняном после апрельских массовых акций протеста против премьерства Сержа Саргсяна, фактически пошедшего на третий срок правления. 23 апреля Саргсян под давлением народного протеста подал в отставку, и парламент избрал премьер-министром лидера протестного движения Пашиняна. Чтобы добиться роспуска парламента, в котором большинство составляли представители правящей Республиканской партии Армении (РПА), Пашиняну пришлось подать в отставку, а парламент дважды не избрал нового премьера. Только после этих процедур, продиктованных законодательством, парламент 1 ноября был распущен. Но формально он продолжит работать до первого заседания нового парламента, которое запланировано на последний день года – 31 декабря. 

Ставки на этот раз были действительно высоки – учитывая, что Армения теперь парламентская республика, победитель, чья политическая сила получает абсолютное большинство мандатов в парламенте, автоматически назначается президентом страны премьер-министром, а фактически - главой государства.

Таким образом, Никол Пашинян добился своей цели – возглавить исполнительную власть, получив полную поддержку своих инициатив от законодательной власти.

Карт-бланш на "экономическую революцию"

По словам директора Института философии, социологии и права Академии наук Армении Геворга Погосяна, фактически Никол Пашинян и его политическая команда получили вотум доверия населения. Как считает ученый, постреволюционная эйфория в стране пока сохраняется, и ничего удивительного нет в том, что избиратели предпочли отдать свои голоса блоку Пашиняна.

Geworg Pogosyan (DW/A.Gazazyan)

"Несмотря на сравнительно низкую по сравнению с прошлыми выборами активность электората, порядка 72 процентов опрошенных нами граждан считают, что процессы в стране идут в правильном направлении, а 83 - оптимистично смотрят  в будущее", - сказал DW Геворг Погосян. По его словам, таких высоких результатов в Армении до сих пор не было. А собственно низкую явку он объяснил неприменением административного ресурса, отсутствием подкупа избирателей, обеспечения их транспортом до избирательных участков, а также погодными условиями - ведь выборы в Армении впервые прошли в декабре.

"Думаю, теперь Пашинян и его команда, получив базу для реализации своей программы действий, уже в скором времени вплотную займутся теми конкретными задачами, которые они декларировали – привлечением иностранных инвестиций, "экономической революцией", открытием новых рабочих мест и улучшением качества жизни людей", - отметил Погосян.

Контекст

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Что касается внешней политики, считает ученый, то она больших изменений не претерпит – партнерство в ОДКБ и ЕАЭС, двухсторонние контакты с Россией, Грузией и Ираном, но и поступательное развитие отношений на всех уровнях с Евросоюзом и с Западом в целом. По мнению Геворга Погосяна, возможны некоторые изменения акцентов и в евроинтеграции, и в нагорно-карабахском урегулировании.

"В Армении завершилась смена власти после "бархатной революции", а досрочные выборы юридически закрепили ее результаты", - заявил DW эксперт института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян. По его мнению, революция "ознаменовала собой изменение смысла государства как такового, что неизбежно приведет к изменению содержания политики, в том числе и внешней".

Из вертикальной плоскости в горизонтальную

"Пашинян уже объявил о фактической диверсификации внешней политики и политики безопасности, означающей, что форматы отношений с Россией будут сохраняться, но будет осуществлен их перевод из вертикальной плоскости, как наследия бывшего режима, в плоскость горизонтальную, и Москва должна понимать, что другой Армении для нее нет, и не будет", - уверен эксперт. Касательно отношений с ЕС, Армения, на его взгляд, рассматривает в качестве приоритета реализацию договора СЕРА и намерена наполнять отношения реальным содержанием, вытекающим из интересов страны. А с США, с учетом турбулентно меняющегося мира, отношения будут выстраиваться чуть ли не заново.

"В Ереване есть отчетливое понимание того, что отношения с Западом имеют стратегически важное значение для Армении", - считает Меграбян. Кроме того, Армения будет всячески укреплять стратегические отношения с непосредственными соседями – Грузией и Ираном, не озираясь на третьи стороны, а также с важнейшими странами Азии – Индией, Китаем, Японией. Важно и то, что блок Пашиняна этими выборами получил полную свободу действий для реализации интересов страны на международной арене в контексте переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Начинается период тяжелой, рутинной и системной работы, заключил Рубен Меграбян.

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    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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  • Armenien Nikol Pashinyan Opposition (picture-alliance/dpa/TASS/A. Geodakyan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Никол Пашинян - лидер протестов и парламентской оппозиции

    Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.

  • Полиция считает акции незаконными

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Тотальные акции неповиновения"

    Полиция называет протесты незаконными и распространяет соответствующие заявления. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил такое уведомление лидеру оппозиции Николу Пашиняну, однако тот демонстративно порвал документ, заявив о начале "тотальных акций неповиновения".

  • Жесткие меры полиции

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жесткие меры правоохранительных органов

    Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Никол Пашинян ушел в отставку, чтобы триумфально вернуться (17.10.2018)  

Никол Пашинян в "Немцова.Интервью" о том, почему Путин не вмешался в бархатную революцию в Армении.  

Почему Пашинян требует досрочных парламентских выборов в Армении (03.10.2018)  

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