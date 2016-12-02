Николай Мельниченко

Центральный фигурант так называемого "кассетного скандала", затронувшего экс-президента Украины Леонида Кучму.
Бывший сотрудник Управления государственной охраны Украины обнародовал в 2000 году аудиопленку, якобы свидетельствующую о причастности Леонида кучмы к убийству оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Подлинность пленки не установлена.
Генпрокуратура Украины предъявила экс-президенту Леониду Кучме официальные обвинения в причастности к убийству журналиста Гонгадзе. Ранее с Кучмы взяли подписку о невыезде. Бывший глава Украины все обвинения отвергает.