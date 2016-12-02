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Николай Мельниченко

Центральный фигурант так называемого "кассетного скандала", затронувшего экс-президента Украины Леонида Кучму.

Бывший сотрудник Управления государственной охраны Украины обнародовал в 2000 году аудиопленку, якобы свидетельствующую о причастности Леонида кучмы к убийству оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Подлинность пленки не установлена.

#50673294 - Old worn down eighties cassette with band pulled out © bramgino

Комментарий: Грозит ли Украине новый "кассетный скандал"? 02.12.2016

Беглый украинский депутат Александр Онищенко обвинил президента Порошенко в коррупции на основании имеющихся у него аудиозаписей. Журналист Сергей Руденко о компромате и последствиях нового "кассетного скандала".
FILE - In this Aug. 2000 file photo, investigative journalist Heorhiy Gongadze is seen in the Ukrainian capital Kiev, a month before his abduction and killing. The lawyer for the family of a slain Ukrainian journalist said Friday, she doubts the recent arrest of a key suspect will help police track down those responsible for the crime. Valentina Telychenko, representing Heorhiy Gongadze's widow, said Friday, July 31, 2009, she doesn't trust Ukrainian investigators and believes the authorities are trying to conceal the true organizers of the grisly murder. Last week, authorities arrested former senior police officer Olexiy Pukach, the main suspect in the case who had been in hiding for several years. With his help coroners located what they believe are fragments of Gongadze's skull and are now trying to identify them. (ddp images/AP Photo/Sergei Chuzavkov, File)

Комментарий: Украина без Гонгадзе - четыре президента спустя 18.09.2015

Георгий Гонгадзе стал жертвой той системы, которая до сих пор существует в Украине. Не будь ее, давно были бы уже названы и заказчики убийства, и их пособники. Сергей Руденко специально для DW.
epa02648690 Nikolay Melnichenko, the former Ukrainian President Leonid Kuchma bodyguard answers questions of journalists before entering the general prosecutor's office in Kiev, Ukraine, 23 March 2011. Audio tapes allegedly recorded by Melnichenko, and made public by opposition politicians in October 2000, allegedly show Kuchma ordering his Interior Minister to eliminate Gongadze in a contract killing. Government prosecutors on 23 March 2011 began questioning Ukraine's second President Leonid Kuchma about his possible involvement in the killing of opposition journalist Georgy Gongadze, in a fresh step forward for the country's most scandalous murder case. Kuchma, Ukraine's leader from 1994 - 2005, told reporters at the entrance of the general prosecutor's office in Kiev he was innocent and confident the state investigation would prove his innocence in Gongadze's death. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Украина: дело Мельниченко вернулось к следователям 08.01.2013

Генпрокуратура Украины возобновила досудебное расследование по делу Николая Мельниченко, отменив прежнее обвинительное заключение.
epa02648685 Nikolay Melnichenko, the former Ukrainian President Leonid Kuchma bodyguard arrives at the general prosecutor's office in Kiev, Ukraine, 23 March 2011. Audio tapes allegedly recorded by Melnichenko, and made public by opposition politicians in October 2000, allegedly show Kuchma ordering his Interior Minister to eliminate Gongadze in a contract killing. Government prosecutors on 23 March 2011 began questioning Ukraine's second President Leonid Kuchma about his possible involvement in the killing of opposition journalist Georgy Gongadze, in a fresh step forward for the country's most scandalous murder case. Kuchma, Ukraine's leader from 1994 - 2005, told reporters at the entrance of the general prosecutor's office in Kiev he was innocent and confident the state investigation would prove his innocence in Gongadze's death. EPA/SERGEY DOLZHENKO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Суд в Киеве освободил Николая Мельниченко 26.10.2012

Бывший охранник Леонида Кучмы должен явиться на допрос следователя СБУ.
epa02648685 Nikolay Melnichenko, the former Ukrainian President Leonid Kuchma bodyguard arrives at the general prosecutor's office in Kiev, Ukraine, 23 March 2011. Audio tapes allegedly recorded by Melnichenko, and made public by opposition politicians in October 2000, allegedly show Kuchma ordering his Interior Minister to eliminate Gongadze in a contract killing. Government prosecutors on 23 March 2011 began questioning Ukraine's second President Leonid Kuchma about his possible involvement in the killing of opposition journalist Georgy Gongadze, in a fresh step forward for the country's most scandalous murder case. Kuchma, Ukraine's leader from 1994 - 2005, told reporters at the entrance of the general prosecutor's office in Kiev he was innocent and confident the state investigation would prove his innocence in Gongadze's death. EPA/SERGEY DOLZHENKO +++(c) dpa - Bildfunk+++

В аэропорту Киева задержан бывший охранник Леонида Кучмы 24.10.2012

Николай Мельниченко с осени 2011 года находился в международном розыске.
Ukrainian President Leonid Kuchma answers questions during a press conference in Kiev, Ukraine, Wednesday, Feb. 25, 2004. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Леониду Кучме предъявлены официальные обвинения в причастности к убийству Гонгадзе 24.03.2011

Генпрокуратура Украины предъявила экс-президенту Леониду Кучме официальные обвинения в причастности к убийству журналиста Гонгадзе. Ранее с Кучмы взяли подписку о невыезде. Бывший глава Украины все обвинения отвергает.
Ukrainian President Leonid Kuchma listens during a press conference in The Hague, the Netherlands, Thursday, July 8, 2004. European Union officials met President Kuchma and his delegation to broaden economic and political ties. Dutch Prime Minister Jan Peter Balkenende said Ukraine has little chance of joining the EU that absorbed 10 new members last month. (AP Photo/ Bas Czerwinski)

Дело Гонгадзе: Кучма против очной ставки со своим бывшим охранником 23.03.2011

Экс-президент Украины Кучма заявил в прокуратуре, что "готов пройти через все муки ада", доказывая свою непричастность к убийству журналиста Гонгадзе. Он не желает встречаться на очной ставке со своим бывшим охранником.
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Мельниченко: Мы имеем дело с организованной преступностью 20.02.2004

Бывший сотрудник службы безопасности президента Украины Николай Мельниченко 20 февраля в интервью «Немецкой волне» выдвинул обвинения в адрес Леонида Кучмы.