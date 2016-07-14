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Николай Валуев

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Karikatur von Sergey Elkin (Thema: Russischer Abgeordneter und Ex-Boxer Nikolaj Walujew wird als Moderator der Kindersendung tätig) Copyright: Sergey Elkin

Николай Валуев - хранитель детского спокойствия 14.07.2016

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев с августа станет ведущим детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". Карикатурист Сергей Елкин представил себе, как это будет выглядеть.
Mit erhobenen Fäusten steht Nikolai Walujev aus Russland am 16.12.2005 in Berlin beim Wiegen. Walujew steigt am kommenden Tag in Berlin als Herausforderer gegen den Titelverteidiger John Ruiz aus den USA zu einem WM-Kampf nach WBA-Version in den Ring. Der 2,13 Meter groﬂe und 147 Kilogramm schwere Walujew kämpft zum ersten Mal um eine WM. Foto: Bernd Settnik +++(c) dpa - Report+++

Немецкие СМИ: Боксерская карьера Николая Валуева под угрозой 22.08.2010

Российскому боксеру Николаю Валуеву предстоят операции на левом плече и правом запястье. Это может поставить под угрозу дальнейшую карьеру спортсмена.
World Boxing Association (WBA) Heavyweight Champion Ruslan Chagaev from Uzbekistan poses for the photographers during a public workout in Duesseldorf, western Germany, Wednesday, Jan. 16, 2008. Chagaev will defend his title against big-puncher challenger Matt Skelton from England in Duesseldorf on Saturday, Jan 19, 2008. (AP Photo/Roberto Pfeil)

Чагаев тренируется. Интервью с боксером из Узбекистана 23.11.2008

Временно недействующий чемпион в супертяжелом весе по версии WBA Руслан Чагаев продолжает восстанавливаться после травмы ноги, полученной в ходе подготовки к защите титула против Николая Валуева.
Der Boxer Nikolai Valuev aus Russland waehrend eines Pressetrainings in Berlin am Dienstag 13. Dezember 2005. Valuev wird in Berlin am Samstag, 17. Dez., gegen den US-Amerikaner John Ruiz boxen. (AP Photo/Markus Schreiber) --- Nikolai Valuev from Russia during a press training in Berlin on Tuesday, Dec. 13, 2005. Valuev will box U.S.' John Ruiz in Berlin on Saturday, Dec. 17, 2005. (AP Photo/Markus Schreiber)

Николай Валуев: "Я живу вне своих прозвищ" 13.09.2008

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев решил испытать свои силы в амплуа киноактера. Накануне премьеры известный спортсмен ответил на вопросы Deutsche Welle.
Der Boxer Nikolai Valuev aus Russland waehrend eines Pressetrainings in Berlin am Dienstag 13. Dezember 2005. Valuev wird in Berlin am Samstag, 17. Dez., gegen den US-Amerikaner John Ruiz boxen. (AP Photo/Markus Schreiber) --- Nikolai Valuev from Russia during a press training in Berlin on Tuesday, Dec. 13, 2005. Valuev will box U.S.' John Ruiz in Berlin on Saturday, Dec. 17, 2005. (AP Photo/Markus Schreiber)

Николай Валуев вернул себе пояс чемпиона мира 31.08.2008

Николай Валуев вернул себе пояс чемпиона мира. Российский боксер в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA , который прошел в ночь на воскресенье, 31 августа, в Берлине, победил пуэрториканца Джона Руиса.
Der russische Boxer Nikolai Valuev, links, und der US Boxer John Ruiz, rechts, stehen sich am Freitag, 29. Aug. 2008, in Berlin nach dem offiziellen Wiegen fuer ihren WBA-Weltmeisterschaftskampf gegenueber. (AP Photo/Michael Sohn) --- Russian boxer Nikolai Valuev, left, and US boxer John Ruiz, right, pose in Berlin, Germany, Friday, Aug. 29, 2008, after the official weighin for their WBA Worldchampionship fight. (AP Photo/Michael Sohn)

Николай Валуев уверен в победе на берлинском ринге 30.08.2008

Вечером 30 августа в Берлине российский боксер-супертяжеловес Николай Валуев и пуэрториканец Джон Руис проведут бой за звание временного чемпиона мира по версии WBA.

Николай Валуев отстоял чемпионский титул 04.06.2006
Boxer Nikolay Valuev from Russia, left, and U.S. box promotor Don King, right, pose after Valuev won over U.S. boxer John Ruiz, unseen, the WBA Heavyweight title in Berlin on early Sunday, Dec.18, 2005. (AP Photo/Jockel Finck)

Шансы российского боксера предпочтительнее 03.06.2006

В субботу вечером российский боксер-тяжеловес Николай Валуев в Ганновере будет впервые защищать свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА). Его соперником станет боксер с Ямайки Оуэн Бэк.
Mit erhobenen Fäusten steht Nikolai Walujev aus Russland am 16.12.2005 in Berlin beim Wiegen. Walujew steigt am kommenden Tag in Berlin als Herausforderer gegen den Titelverteidiger John Ruiz aus den USA zu einem WM-Kampf nach WBA-Version in den Ring. Der 2,13 Meter groﬂe und 147 Kilogramm schwere Walujew kämpft zum ersten Mal um eine WM. Foto: Bernd Settnik +++(c) dpa - Report+++

За что Николаю Валуеву нравится Берлин 02.01.2006

Берлин играет почти мистическую роль в карьере первого российского чемпиона-профи в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) Николая Валуева.