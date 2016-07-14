Николай Валуев вернул себе пояс чемпиона мира

Николай Валуев вернул себе пояс чемпиона мира. Российский боксер в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA , который прошел в ночь на воскресенье, 31 августа, в Берлине, победил пуэрториканца Джона Руиса.