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Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев с августа станет ведущим детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". Карикатурист Сергей Елкин представил себе, как это будет выглядеть.
Российскому боксеру Николаю Валуеву предстоят операции на левом плече и правом запястье. Это может поставить под угрозу дальнейшую карьеру спортсмена.
Временно недействующий чемпион в супертяжелом весе по версии WBA Руслан Чагаев продолжает восстанавливаться после травмы ноги, полученной в ходе подготовки к защите титула против Николая Валуева.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев решил испытать свои силы в амплуа киноактера. Накануне премьеры известный спортсмен ответил на вопросы Deutsche Welle.
Николай Валуев вернул себе пояс чемпиона мира. Российский боксер в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA , который прошел в ночь на воскресенье, 31 августа, в Берлине, победил пуэрториканца Джона Руиса.
Вечером 30 августа в Берлине российский боксер-супертяжеловес Николай Валуев и пуэрториканец Джон Руис проведут бой за звание временного чемпиона мира по версии WBA.
В субботу вечером российский боксер-тяжеловес Николай Валуев в Ганновере будет впервые защищать свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА). Его соперником станет боксер с Ямайки Оуэн Бэк.
Берлин играет почти мистическую роль в карьере первого российского чемпиона-профи в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) Николая Валуева.
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