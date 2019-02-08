Нидерланды заявили о контактах с РФ по поводу ответственности в деле MH17

Спустя без малого пять лет после крушения в Донбассе малазийского самолета, выполнявшего рейс MH17, правительствам Нидерландов и Австралии удалось наладить с Москвой первые дипломатические контакты, направленные на выяснение правовой ответственности России в этой трагедии. Глава МИД Нидерландов Стеф Бок в пятницу, 8 февраля, выразил осторожную надежду, что подобного рода официальные переговоры могут пройти в ближайшее время, отметив "позитивные и конструктивные контакты" с Москвой.

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил агентству "Интерфакс", что Россия готова к переговорам с Нидерландами и отметил вопросы, которые Москва намерена озвучить. По мнению Грушко, речь должна идти о "непредоставлении первичных данных Украиной следственной группе, которая ведёт это дело в Нидерландах", а также об "ответственности Украины, которая не закрыла своё пространство, и о всех других аспектах, связанных с неучетом нидерландской стороной той информации, которую мы предоставляли им в Гааге в рамках правового сотрудничества".

Трагедия рейса MH17

"Боинг-777" компании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о крушении самолета. Из него следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Москва до сегодняшнего дня отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

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