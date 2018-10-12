 Нидерландский министр заявила о кибервойне с Россией | Новости из Германии о Европе | DW | 14.10.2018

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Европа

Нидерландский министр заявила о кибервойне с Россией

Министр обороны Нидерландов заявила, что стране надо избавиться от наивности в вопросе кибербезопасности. По ее словам, Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд (в центре)

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд (в центре)

Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией. Об этом в воскресенье, 14 октября, заявила министр обороны Анк Бейлевельд в интервью нидерландскому телевидению. Таким образом министр прокомментировала инцидент, который произошел в апреле рядом со штаб-квартирой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, когда четыре человека с российскими дипломатическими паспортами были задержаны рядом с автомобилем, полным электронного оборудования. Как ранее заявляла Бейлевельд, речь шла о неудавшейся попытке российских спецслужб совершить кибератаку на серверы ОЗХО.

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"То, что произошло, действительно опасно", - заявила Бейлевельд. На вопрос, можно ли назвать нынешнее положение между двумя странами "кибервойной", она ответила: "Да, дела обстоят так". "Мы должны избавиться от наивности в этой области и принять меры", - добавила глава оборонного ведомства Нидерландов. По ее словам, после недавних событий министерство обороны увеличило расходы на кибербезопасность. "Мы вкладываем больше средств в разведывательные службы, чтобы иметь возможность видеть, что происходит, и принимать меры в случае необходимости", - указала Анк Бейлевельд. Она сообщила также, что НАТО рассматривала предложение Нидерландов использовать своих специалистов по кибератакам.

4 октября власти Нидерландов сообщили о предотвращении компьютерной атаки российских шпионов на серверы ОЗХО. Четыре российских шпиона с дипломатическими паспортами были выдворены из Нидерландов еще в апреле, однако подробности были раскрыты только в октябре. По словам министра Бейлевельд, в состав шпионской группы входили Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. В Москве отвергают все обвинения.

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    Автор: Илья Коваль


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Кибербезопасность в Германии: Берлин готов отразить атаки хакеров из РФ

 

 

Контекст

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

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