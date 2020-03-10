"Не устал и не ухожу": что означает обнуление президентских сроков Путина

Депутаты Госдумы проголосовали за внесение поправки в Конституцию РФ об обнулении президентских сроков. Эту инициативу во вторник, 10 марта, выдвинула депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Владимир Путин согласился с обнулением своих сроков, если это одобрит Конституционный суд страны. В результате нынешний президент РФ, вероятно, сможет сохранить свой пост до 2036 года. Спонтанное ли это решение или его готовили с самого начала объявления поправок в конституцию?

Версия №1: поправки в конституцию придумали лишь для того, чтобы Путин остался президентом

Еще утром депутаты обсуждали необходимость провести досрочные выборы в Госдуму, но Владимир Путин высказался против этого. И в итоге Дума проголосовала за совершенно иные поправки - об обнулении президентских сроков. Такие блиц-решения говорят о том, что процедура внесения поправок в конституцию изначально задумывалась только ради того, чтобы Путин сохранил свою власть в качестве президента, уверен председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев.

Путин приносит президентскую присягу на Конституции РФ (фото из архива)

"Приятным бонусом является то, что его полномочия расширятся, и он получит право освобождать (от должности. - Ред.) судей Конституционного суда. При таких условиях трудно ожидать, что они негативно оценят поправку об обнулении президентских сроков", - уверен эксперт. Все остальные изменения, которые обсуждались последние два месяца, нужны были лишь для отвлечения внимания. "Возможно, что всерьез прорабатывалась гипотеза нового союзного государства, объединенного с Беларусью. Но Лукашенко этот вариант не очень вдохновил, и тогда власти пошли по более простому пути".

Версия №2: обнуление президентских сроков - вынужденный вариант

Иного мнения придерживается политолог Евгений Минченко. "Достаточно информированные люди еще месяц назад уверяли меня, что вариант с обнулением снят с повестки дня. Не думаю, что оно планировалось сразу, как только заговорили о поправках в конституцию", - полагает эксперт. По его мнению, изначально рассматривался "формат транзита Путина на другую позицию". "Это и Госсовет, и Совет безопасности. Но, видимо, в процессе решили, что это будет недостаточно эффективно", - отмечает Минченко. Аналитик уверен, что из выступления Владимира Путина на трибуне Госдумы явно считывается, что президент рассматривает вариант пойти на новый, пятый по счету президентский срок. "Психологически он его от себя не отметает. Но это решение не окончательное. Возможно, он для себя еще что-то поменяет", - предполагает Евгений Минченко.

Во многом согласен с ним и другой политолог Александр Кынев. Он считает, что к решению об обнулении сроков российские власти пришли не сразу, а после полутора месяцев публичных метаний. "Изначально в проекте поправок в конституцию не просматривалось никакого четкого сценария. Было ощущение, что власть не понимала, что она хочет получить на выходе. А сам Путин просчитывал варианты, при какой системе у него будут личные гарантии", - говорит Кынев.

По его мнению, другие варианты "преемничества" были сочтены "неубедительными, рискованными". "Фактически, Путин сказал нам: "Я не устал и не ухожу. И буду сидеть вечно", - резюмирует эксперт.

Последствия новой поправки в конституцию

Если поправку об обнулении президентских сроков окончательно примут на голосовании 22 апреля, это будет означать, что на ближайшие годы сохранится та же внешняя, социальная и экономическая политика, что и сейчас, уверен Андрей Нечаев. То же касается и особого положения так называемых "друзей Путина", полагает он.

Политолог Александр Кынев предупреждает, что озвученный Путиным сценарий не дает никаких надежд на трансформацию власти и крайне разрушителен для страны и для общества. "Либо страна окончательно превратится в болото, из которого будет происходить массовый исход людей, утечка мозгов и капиталов. Либо произойдут какие-то иные события, связанные с расколами в элитах, попытками интриг и переворотов. Самый оптимистичный вариант - это годы беспросветной стагнации и упадка", - сетует аналитик.

Андрей Нечаев также обращает внимание на слова Путина в Госдуме о том, что Россия исчерпала свой лимит революций. "Это означает, что, скорее всего, курс на усиление давления, на репрессивное подавление возможного недовольства граждан будет продолжен", - подытоживает он.

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