Не только Хачатурян: другие громкие дела о насилии в РФ

Дело сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, буквально раскололо российское общество на тех, кто осуждает сестер, и тех, кто их поддерживает. Уже год не утихает спор о том, имели ли право 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария на самооборону, отвечая на насилие их 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. 27 июля 2018 года его нашли мертвым с множественными ножевыми ранениями около собственной квартиры в Москве. Следствие обвинило сестер в убийстве по предварительному сговору. Теперь им грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.

С тем, что это именно умышленное убийство, многие оказались не согласны. Сестер Хачатурян поддержали известный блогер Юрий Дудь, оппозиционер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак, фронтмен рок-группы System of a Down Серж Танкян и сотни людей в России, Армении и других странах, которые вышли на одиночные пикеты. Все они просят признать убийство самообороной, которая понадобилась, чтобы прекратить сексуальное и физическое насилие отца трех дочерей. Оправдать сестер попросили еще более 200 тысяч человек в петиции.

Дело Хачатурян и другие случаи домашнего насилия

На фоне акций в поддержку сестер Хачатурян публичными становятся все новые случаи домашнего насилия . "Очевидно, что проблема системная, и на пикеты и акции протеста выходят не только в поддержку Хачатурян, - говорит глава проекта "Насилию.Нет" Анна Ривина. - Дел, похожих на это, полно по всей стране. Буквально на днях в Костроме бывший муж из ревности убил свою жену, до этого в Новосибирске муж украл свою бывшую жену, потому что она развелась с ним из-за домашнего насилия". Физически невозможно перечислить фамилии всех пострадавших, говорит эксперт. И это при том, что до 90 процентов жертв вообще не обращаются в полицию, чтобы не выносить сор из избы.

Екатерина Самуцевич из Pussy Riot участвует в пикете в поддержку сестер Хачатурян

Как правило, случаи домашнего насилия становятся публичными, когда доходит до смерти жертвы или насильника. В 2016 году жительница Орла 36-летняя Яна Савчук обратилась в полицию из-за угроз бывшего сожителя. На место приехала участковая Наталья Башкатова. Она пообещала женщине: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте". Через пять минут после отъезда участковой бывший сожитель до смерти избил Яну Савчук.

Дело Кристины Шидуковой: молодая мать против мужа-насильника

Жертвы, которые рискнули обороняться от насильников, крайне редко встречают поддержку в суде, говорят правозащитники. 4 июля в Геленджике присяжные осудили молодую 28-летнюю мать Кристину Шидукову. Та нанесла смертельный удар ножом избивавшему ее мужу. Обвинение настаивает на том, что убийство было умышленным, хотя судмедэкспертиза зафиксировала, что перед смертью муж действительно жестоко избивал Кристину. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы. Под петицией в ее защиту уже собрано более ста тысяч подписей.

Участник пикета у Следственного Комитета в Москве в поддержку сестер Хачатурян

То, что дело Кристины появилось в публичном пространстве, - большая редкость и удача, уверена правозащитница, соосновательница движения "Стоп насилие" Алена Попова. В Геленджике немало семей, где хотя бы один из супругов воспитывался на Кавказе, поэтому побои и разборки в семье особенно замалчиваются. Муж Кристины как раз был этническим кавказцем. "В тишине ее уже давно посадили бы, обвинив в том, что она сама виновата - спровоцировала супруга. Хотя Кристина подвергалась избиениям несколько лет, даже в то время, когда была беременной", - говорит Попова.

Дело Дарьи Агений - самооборона против изнасилования

Другой пример - случай 19-летней Дарьи Агений. Год назад на девушку было совершено нападение. По словам Агений, она возвращалась ночью в хостел в Туапсе и по пути на нее напал и пытался изнасиловать пьяный местный житель. Дарья отбилась от него ножом для заточки карандашей: девушка много рисовала и носила его с собой в пенале.

Дарья Агений

Заявление в полицию она не подала: была уверена, что с мужчиной все в порядке, так как на ножике не было крови. Через месяц, когда девушка вернулась домой в подмосковные Химки, ее обвинили в "причинении тяжкого вреда здоровью". Сейчас уголовное дело против нее находится на стадии следствия в СК, девушке грозит до 9 лет лишения свободы.

"Это классическая история про "сама виновата", - говорит актриса и интерсекциональная феминистка Дарья Башкирова. - Полицейские спрашивали Дарью, как она была одета и почему она шляется по Туапсе ночью. Она, конечно же, сама не виновата. Просто в России суд не принимает во внимание попытку изнасилования. У Дарьи было два варианта: либо обороняться, либо дать себя изнасиловать".

Решения по делам сестер Хачатурян, Кристины Шидуковой и Дарьи Агений повлияют на всех остальных жертв насилия в России, уверена Алена Попова. "Все эти три дела - типичные и показательные. Просто они стали громкими как олицетворение того ада, который происходит по всей стране. Поэтому за эти три дела нужно сейчас одновременно бороться", - уверена правозащитница.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Харви Вайнштейн Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Кевин Спейси Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Не редкость в Голливуде Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие в Европарламенте Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Парламент и Минобороны Великобритании 3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие над беженцами 3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Спорт и арт-сообщество О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют А что в России? История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать Автор: Никита Баталов

