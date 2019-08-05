 Не менее 19 человек погибли от взрыва в Каире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2019

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Мир

Не менее 19 человек погибли от взрыва в Каире

Взрыв возле онкологического центра в столице Египта унес жизни 19 человек, не менее 30 пострадали. О причинах взрыва пока не сообщается, власти предполагают, что он произошел во время ДТП.

Каир

По крайней мере 19 человек погибли, не менее 30 были ранены при взрыве возле онкологического центра в Каире в ночь на понедельник, 5 августа. По данным египетского Минздрава, взрыв произошел в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Сообщается, что его следствием стал крупный пожар.

Контекст

Египет и Россия договорились о поэтапном возобновлении авиасообщения уже в октябре. Сначала восстановят регулярное сообщение между Москвой и Каиром, сообщают источники в правительстве Египта. (25.09.2016)

Lufthansa отменила все рейсы в Каир на один день, а British Airways - на семь дней. Обе авиакомпании объясняют свое решение заботой о безопасности пассажиров и членов экипажа. (21.07.2019)

Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом, однако неясно, находился он внутри здания или снаружи. Полиция пока не сообщает о причинах взрыва - генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей. 

В конце июля авиакомпании Lufthansa и British Airways объявили о временном прекращении полетов в Каир, объяснив эту меру заботой о безопасности пассажиров. "Поскольку безопасность для Lufthansa представляет собой наивысший приоритет, авиакомпания приняла решение прекратить полеты в Каир на то время, пока проходит проверка ситуации", - заявили в крупнейшей авиакомпании Германии. Подробности о причинах этого шага авиакомпании не сообщили.

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    Автор: Ефим Шуман


 

Контекст

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