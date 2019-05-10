Не колбасой единой: что и где едят немцы

Колбаски, шницель, свиная рулька, кнедли, - все эти блюда характерны для немецкой кухни. Жители Германии питаются, как известно, основательно и сытно. Это распространенное мнение подтверждают и результаты многочисленных опросов. Но только отчасти. Ведь понятие "основательно и сытно" в разных уголках страны истолковывается по-своему. Об этом свидетельствует, например, актуальное исследование, проведенное социологическом институтом Forsa по заказу Министерства продовольствия (питания) и сельского хозяйства ФРГ (BMEL). Но решающим фактором в выборе кулинарных предпочтений практически все участники опроса (99%) назвали вкусовые качества - то есть, еда должна быть, прежде всего, вкусной!

Более 90 процентов из них считают, что еда качественная - залог здоровья. "Разнообразно" питаются, то есть включают в свой рацион ежедневно порцию фруктов и овощей, более 70 процентов участников опроса.

Кулинарная география

Поставщики продуктов питания, в свою очередь, проанализировали предпочтения своих покупателей. Для этого сравнили данные по продажам многочисленных филиалов крупной торговой сети REWE в различных федеральных землях страны и "нарисовали" некую кулинарную карту Германии.

Судя по количеству проданных фруктов, больше всего их едят в Гамбурге и в Берлине. В списке фаворитов покупателей этих городов на первом месте - бананы, яблоки и киви. В "пятерку чемпионов" здесь попал и экзотически полезный плод авокадо. В список самых популярных внесли помидоры, огурцы и картофель. Любители капусты, как оказалось, проживают в Тюрингии и на территории Саксонии-Анхальт - там этот витаминный овощ занял почетное второе место. Самыми "равнодушными" к фруктам, овощам и прочей зелени оказались покупатели федеральной земли Саар.

Кулинарный атлас Германии Бавария: нюрнбергские колбаски с капустой и картофелем Пожалуй, именно так туристы представляют себе немецкую кухню: жареные колбаски с тушеной квашеной капустой и картофельным пюре. В сочетании с традиционным кренделем и кружкой пива - баварский вариант подачи горячо любимой немцами колбаски из Нюрнберга.

Кулинарный атлас Германии Мекленбург-Передняя Померания: селедка по-домашнему Heringsstip - так называют сельдь в густом соусе (Stip) со сливками (сметаной или майонезом), мелкорубленными яблоками, свежей зеленью, солеными огурчиками и пряностями. Подают ее обычно к жареному или отварному картофелю. Сельдь считалась едой бедняков и типичным блюдом постной кухни.

Кулинарный атлас Германии Рейнланд-Пфальц: фаршированный желудок Самый знаменитый вариант этого довольно древнего блюда родом из Пфальца - под названием "Pfalzer Saumagen". Таким свиным желудком, начиненным несколькими сортами мяса, отварным картофелем, яйцами, пряностями и ароматными травами, любил в свое время полакомиться бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl).

Кулинарный атлас Германии Саксония-Анхальт: гороховый суп с сосисками Одно из самых популярных блюд в Германии - гороховый суп (Erbsensuppe). Быстрый способ приготовления - суп-пюре из замороженного зеленого горошка с предварительно обжаренным рубленым луком. Перед подачей посыпать свежей зеленью, молотым черным и розовым перцем, а обжаренные или отварные сосиски нарезать кусочками.

Кулинарный атлас Германии Саксония: творожные оладьи Необычное название "Quarkkäulchen" дословно переводится как "творожные шарики". Жареные на сковороде "клецки" из картофеля (пюре), творога и яиц постепенно превратились в "оладушки". Иногда их делают и только из творога, а едят как с копчеными деликатесами, так и на десерт - с вареньем, медом, яблочным пюре или, посыпав с сахарной пудрой.

Кулинарный атлас Германии Нижняя Саксония: касселер с морковью и брюквой Немцы - большие любители копченых продуктов. Традиционное жаркое из предварительно (слегка) копченой свинины - Kasseler - в Нижней Саксонии подают с тушеными овощами и корнеплодами: морковью, брюквой, пастернаком. Нежный вкус овощам придают сливки.

Кулинарный атлас Германии Гамбург: суп из угря Угорь (Aal) - один из самых дорогостоящих деликатесов. Традиционно из него, а также из сухофруктов (чаще из чернослива), корнеплодов, пряных трав, а иногда (якобы) и вовсе без рыбы - из остатков вчерашнего обеда - варят легендарный гамбургский "кислый суп" - Hamburger Aalsuppe. Кислый, потому что заправляют его уксусом.

Кулинарный атлас Германии Бранденбург: Кёнигсбергские клопсы Популярное в Германии блюдо с говорящим названием "Кенигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) - своего рода тефтели или биточки из мясного фарша. Их отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают традиционно с картофелем или кнедлями.

Кулинарный атлас Германии Бремен: лабскаус Ингредиенты этого популярного блюда северных регионов Германии томят в глиняном горшке или котле несколько часов. Лабскаус (Labskaus) издревле готовят из говяжьей солонины, свеклы и картофеля, постепенно превращая их в "кашу". Аппетитным лабскаус не назовешь, но в сочетании с селедкой, соленым огурчиком и глазуньей это яство покоряет даже искушенных гурманов.

Кулинарный атлас Германии Шлезвиг-Гольштейн: "Шнюш" Традиционный в Германии густой суп - айнтопф - в этой федеральной земле зовется "Schnüsch", то есть: "все, что в огороде найдешь". Но самый вкусный "шнюш" варят летом, когда появляются свежие овощи, молодой картофель, фасоль и бобы. Суп заправляют сметаной или "сдабривают" ложкой муки, обжаренной в сливочном масле.

Кулинарный атлас Германии Северный Рейн - Вестфалия: "Небо и земля" "Земляные яблоки" (Erdäpfel), как в Германии нередко называют картошку ("земля"), а также яблоки ("небо"), кровяная колбаса и жареные кольца репчатого лука - это ингредиенты традиционного в Кельне блюда "Небо и земля" (Himmel un Ääd).

Кулинарный атлас Германии Саар: сливовый пирог Бесспорные фавориты популярного в Германии открытого пирога - яблочный (Apfelkuchen) и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста искусно выкладываются дольки или половинки слив. Иногда их посыпают крошкой из сметаны, масла, сахара и муки. Готовый пирог украшают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками.

Кулинарный атлас Германии Баден-Вюртемберг: маульташен - пельмени по-швабски Считается, что именно швабские монахи изобрели метод "сокрытия" еды от глаз Всевышнего, спрятав желаемое, но не всегда разрешенное (мясо) в… тесто. Легендарные маульташен (Maultaschen), начиненные мясом, рыбой, грибами, творогом, едят просто отваренными, обжаренными или в овощном бульоне.

Кулинарный атлас Германии Гессен: Франкфуртский зеленый соус Традиционный франкфуртский соус жители города на Майне называют "франкфуртским зеленым": Frankfurter Grüne Soße. Готовят его из обязательных семи трав - огуречника, кервеля, кресс-салата, петрушки, малой кровохлебки, щавеля и шнитт-лука - яичного желтка, растительного масла и лимонного сока. Подают с картофелем и яйцами.

Кулинарный атлас Германии Тюрингия: кнедли, рулеты и красная капуста Кнедли (или клецки) существуют в немецкой кухне издавна. В Тюрингии их готовят традиционно из картофеля - наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Затем картофельные "шарики" отваривают в большом количестве воды и подают, например, к рулетам из говядины и тушеной с яблоками и вином краснокочанной капусте.

Кулинарный атлас Германии Берлин: "Берлинский воздух" Изысканный десерт из взбитых белков и яичного крема, алкоголя и малинового соуса с воздушным названием - "Берлинский воздух" (Berliner Luft) - в немецкой кухне известен с XIX века. Возможно, именно его незабываемый вкус и вдохновил в свое время композитора Пауля Линке (Paul Lincke), автора одноименного марша. Автор: Инга Ваннер



Сыр, кефир, колбаски

На втором месте - молочные продукты. Две третьи участников опроса Forsa ежедневно включают в свое питание молоко, сыр и кисломолочные изделия. Германия - страна колбасная. И каждый регион славится своим особым сортом. Да и самые известные традиционные блюда немецкой кухни, как правило, мясные. Однако результаты опроса исследовательского института Forsa говорят о стабильном сокращении любителей мясного: лишь 28 процентов опрошенных ежедневно (!) питаются мясом, рыбой и морепродуктами.

"Мясоеды" (это, в основном, мужчины) живут в восточных землях страны - 43%, на западе их - 26%. В Бремене, Гамбурге, в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Гессен, Бавария и Баден-Вюртемберг большей популярностью пользуется говядина, за ней следует свинина. В остальных землях - все как раз наоборот.

Любители рыбы живут в Гамбурге, Гессене и в Берлине. Жители северного побережья Германии (Бремен, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн) покупают рыбу традиционно прямо у рыболовов, и потому в поле зрения супермаркетов REWE не попадают. По результатам опроса института Forsa известно, что рыбные блюда чаще всего подаются на стол еще и в Гамбурге, и на территории земли Мекленбург-Передняя Померания. Регулярно едят рыбу и морепродукты всего 2 процента.

Несмотря на сокращение потребления животных продуктов, ряды вегетарианцев и веганов пополняются довольно медленно: их общая доля не дотягивает и до десяти процентов.

Шоколад и лакрица

Заядлых сладкоежек, то есть тех, кто сладостями лакомится регулярно (и даже ежедневно), среди опрошенных оказалось целых 23 процента - все еще много, считают в министерстве BMEL. При этом большинство опрошенных согласны с тем, что количество сахара в готовых продуктах и полуфабрикатах необходимо сократить.

В филиалах сети REWE определили, где в Германии проживает больше всего любителей шоколада (особенно в виде шоколадных плиток и шоколадных батончиков). Ими оказались покупатели в таких землях, как Саксония-Анхальт, Мекленбург-Передняя Померания и Тюрингия. Меньшей популярностью шоколад пользуется, судя по продажам, в Гамбурге и земле Саар.

Еще одна страсть немцев - к лакричным пастилкам - привлекла внимание исследователей. Настоящие поклонники этого "тягучего" лакомства живут, по утверждению исследователей, в Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии и земле Шлезвиг-Гольштейн. А вот в таких федеральных землях как Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия, Бавария и Баден-Вюртемберг к лакрице относятся более чем прохладно: здесь ее практически не покупают.

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Кулинарные шедевры из остатков Суп с блинной стружкой Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Их кладут в него непосредственно перед подачей на стол. Бульон с блинчиками фледле - обязательное блюдо южно-германского свадебного стола. Но и в будни этот вкусный и сытный суп нередко подается на обед.

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Кулинарные шедевры из остатков Салат с рыбой Берете листья салата, сваренные вкрутую яйца нарезаете на дольки, редиску - кружочками, брынзу - кубиками, если есть в холодильнике сладкий перец - соломкой. Остатки рыбы (отварной, жареной, запеченной), которой на полноценный обед все равно не хватило бы, очищаете от косточек и нарезаете кусочками. Заправляете соусом из винного уксуса, ложки горчицы, растительного масла. Можно посыпать петрушкой.

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Кулинарные шедевры из остатков Запеканка из риса с овощами Гарнир из риса вчера съели только наполовину? Тогда готовим запеканку! В хорошо смазанную маслом форму для запекания слоями уложить овощи: лук, морковь, кабачки, помидоры, а между этими слоями - рис. Наверху должны быть помидоры. Залить томатным соком и запечь в форме до румяной корочки.

Кулинарные шедевры из остатков Фаршированные овощи Паприку, баклажаны, кабачки, помидоры, тыкву или лук совершенно не обязательно фаршировать исключительно мясом. Помимо мяса, можно слегка обжарить сваренный вчера рис, зеленый горошек, кукурузу и отдельно обжаренные хлебные крошки. Затем запечь (можно в томатном соке или мелко порезанных помидорах).

Кулинарные шедевры из остатков Хлебная запеканка с яблоками Черствый хлеб (или булочки) и яблоки нарезать ломтиками. Форму смазать маслом, выложить слой ломтиков хлеба, полить смешанным с яйцом и медом молоком, уложить слой яблок, снова полить соусом. Все повторить. Смазать двумя ложками сметаны или растительного масла, посыпать корицей. Запекать в предварительно разогретой духовке около 45 минут.

Кулинарные шедевры из остатков Гренки "Arme Ritter" с фруктовым салатом "Бедным рыцарем" называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Черствый хлеб лучше размочить в молоке, затем обсушить и обжарить. Перед обжариванием хлеб обмакнуть в молочно-яичную смесь. Подавать с салатом из яблока, груши, манго и сока лимона с кокосовым молоком.

Кулинарные шедевры из остатков Оладьи с бананами Особо ароматные оладьи получаются, если в обычное тесто (можно использовать гречневую, рисовую муку) добавить пюре из переспелых бананов и ягод на выбор. Если тесто дрожжевое, бананы надо добавлять в него непосредственно перед выпечкой.

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Кулинарные шедевры из остатков Сливовый пирог В Германии весьма популярны открытые пироги с фруктами. Самые любимые из них - яблочный и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста красиво выкладывают дольки или половинки переспелых слив. Готовый пирог посыпают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками. Автор: Инга Ваннер



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