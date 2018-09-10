Не допустить второго Хемница: что известно о событиях в Кётене

Небольшой городок Кётен в восточногерманской земле Саксония-Анхальт с минувших выходных остается главной темой и для немецких средств массовой информации, и для политиков. Эксперты опасаются, что смерть 22-летнего немца в результате конфликта с двумя мигрантами может спровоцировать новый подъем антимигрантских настроений и привести массовым беспорядкам, сравнимым с теми, что произошли в восточногерманском Хемнице .

Представители регионального и федерального правительства, а также правоохранительные органы прилагают все усилия к тому, чтобы удержать ситуацию под контролем. О трагедии в Кётене, попытках праворадикалов инструментализировать происшедшее и действиях политиков и полиции - в материале DW.

Что произошло?

Субботним вечером 9 сентября 22-летний уроженец Кётена Маркус Б. и его брат стали свидетелями спора на одной из детских площадок городка: трое уроженцев Афганистана пытались выяснить у своей знакомой немки, от кого она забеременела. Маркус с братом вмешались в происходящее. Перепалка переросла в драку, в ходе которой Маркус Б. упал на землю, после чего, как утверждают некоторые очевидцы, ему был нанесен удар по голове.

Место, где произошел конфликт

Полиция, в свою очередь, заявляет, что показания о травме головы не соответствуют действительности. Молодому человеку стало плохо, приехавшая скорая увезла его в больницу, где через несколько часов он скончался.

Представители полиции и прокуратуры со ссылкой на данные вскрытия сообщили, что смерть наступила в "результате острого инфаркта, который не был прямым следствием полученных телесных повреждений". Позднее газета Mitteldeutsche Zeitung написала, что Маркус Б. страдал сердечной недостаточностью.

Что известно об участниках конфликта?

Маркус Б. и его 27-летний брат, по данным местных правоохранительных органов, были известными в Кётене правыми экстремистами. Один из афганцев, находившихся на детской площадке, в драке не участвовал, двое других были задержаны полицией по подозрению в нанесении опасных для жизни телесных повреждений. Одному из задержанных 20 лет, другому - 18. Оба известны полиции в связи с подозрением в совершении мелких правонарушений. Оба прибыли в Германию в качестве беженцев, будучи еще несовершеннолетними.

Как сообщил в понедельник, 10 сентября, министр внутренних дел Саксонии-Анхальт Хольгер Шталькнехт (Holger Stahlknecht), одного из афганцев должны были выслать из страны еще в середине апреля, однако поскольку в его отношении велось расследование по подозрению в нанесении легких телесных повреждений, прокуратура отклонила запрос о депортации. По словам главы регионального МВД, местные власти отправили повторный запрос в середине августа, а разрешение на высылку прокуратура дала 6 сентября.

Как развивались дальнейшие события?

Как только стало известно о смерти Маркуса Б., представители праворадикальных кругов стали проводить параллели между этим инцидентом и гибелью 35-летнего гражданина Германии, убитого в драке с мигрантами в восточногерманском городе Хемнице. В социальных сетях группировки правого толка призвали своих сторонников провести в Кётене "траурный марш".

В демонстрации в Кётене участвовали около 2,5 тыс. человек

Вечером 9 сентября в городе состоялась массовая демонстрация, в которой приняли участие около 2,5 тыс. человек. По данным полиции, в целом акция прошла без проявлений насилия. Немецкие СМИ, в свою очередь, писали о том, что обстановка в городе накалилась, и что присутствие полиции на демонстрации было усилено нарядами из Саксонии, Саксонии-Анхальт, Берлина, Нижней Саксонии и Бранденбурга.

В "траурном марше" в Кётене участвовали праворадикалы и неонацисты из близлежащих федеральных земель. На многих были футболки с популярными в неонацистских кругах надписями и логотипами. Участники акции выкрикивали оскорбительные расистские и ксенофобские лозунги.

Не обошлось и без призывов к насилию. На митинге, которым завершилась демонстрация, основатель Thügida - отделения ксенофобского движения Pegida в Тюрингии - и бывший член праворадикальной партии НДПГ Давид Кёкерт (David Köckert) заявил, что "против немецкого народа ведется расовая война" и потребовал от присутствующих "перестать быть блеющими овцами, а превратиться в волков и рвать в клочья". Другие выступавшие призывали 9 ноября пройти маршем протеста до Берлина.

Одновременно с "траурным маршем" в городе прошла демонстрация, организованная левыми группировками. В ней участвовали около 200 человек.

Совместная коференция главы МИД и министра юстиции Саксонии-Анхальт

Как реагируют власти?

Местные и федеральные власти прилагают все усилия к тому, чтобы удержать ситуацию в Кётене под контролем и не позволить правым экстремистам спровоцировать беспорядки, подобные тем, что произошли в Хемнице после убийства в драке с мигрантами 35-летнего гражданина Германии.

Сразу после сообщений о смерти Маркуса Б. обербургомистр Кётена Бернд Хаусшильд (Bernd Hauschild) на своей странице в Facebook пригласил жителей города принять участие в траурной церемонии в церкви св. Иакова в центре города. На мероприятии присутствовало несколько сотен человек.

10 сентября в Магдебурге прошла совместная пресс-конференция министра внутренних дел Саксонии-Анхальт Хольгера Шталькнехта и регионального министра юстиции Анне-Марие Кединг (Anne-Marie Keding). Ее участники сообщили о деталях расследования смерти Маркуса Б., поблагодарили полицию за предотвращение беспорядков в ходе демонстрации 9 сентября, а жителей города - за проявленную сдержанность.

По словам главы регионального МВД, правоохранительные органы Саксонии-Анхальт возбудили уголовные дела в отношении 10 участников митинга в Кётене. Троих из них обвиняют в разжигании национальной розни, еще троих - в оскорблениях, в трех случаях речь идет о нарушении закона о порядке проведения собраний и в одном - о нанесении легких телесных повреждений. Еще два дела открыты в связи с нападениями на представителей СМИ.

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) предостерег от инструментализации этого трагического случая. Он заявил, что нельзя допустить, чтобы из Кётена получился второй Хемниц. Министр внутренних дел земли Хольгер Шталькнехт призвал к благоразумию. Он заверил, что полностью разделяет обеспокоенность граждан, и пообещал использовать все методы для расследования инцидента.

Между тем региональные отделения движения Pegida на востоке Германии сообщили о проведении вечером 10 сентября очередных акций в Кётене и саксонском городе Халле.

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