"Нефтяная война" президента Путина: экономика России на грани коллапса?

Вот уже вторую неделю мировые финансовые рынки лихорадит. Цена на нефть, начиная с 9 марта, последовательно падает, а на торгах 17 марта она временами опускалась ниже психологически важной отметки в 30 долларов за баррель. Вслед за нефтью упали и фондовые рынки, а также российский рубль. Но если фондовые рынки страдают в основном от пандемии коронавируса, то российская валюта подешевела именно из-за нефти, от которой существенно зависит вся экономика РФ.

Резкое обесценивание энергоносителя началось сразу после того, как Россия 6 марта отказалась от предложения Саудовской Аравии дополнительно сократить производство нефти из-за пандемии. "То, что Россия отказалась присоединиться к сделке ОПЕК и снизить добычу - и стало основным триггером. Мировые спекулянты очень нервно отреагировали на эту новость, и вот мы видим феерическое падение стоимости барреля", - говорит Сергей Дроздов, аналитик ГК ФИНАМ.

Эр-Рияд объявил России "ценовую войну"

Сейчас речь идет уже о настоящей "ценовой войне", которую России - в ответ на ее отказ от сокращения объемов добычи - объявили Саудовская Аравия и ее партнеры из ОПЕК. Эр-Рияд вовсю предлагает покупателям сырья - в том числе, судя по данным СМИ, и Беларуси - дополнительные крупномасштабные поставки нефти по сниженным ценам.

Михаил Крутихин

Как рассказал DW Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании RusEnergy, "мы видим уже, что в Европе саудовцы ходят по традиционным покупателям российской нефти, предлагают огромные скидки, цены ниже 25 долларов за баррель и в любых количествах нефть".

Сможет ли Россия выиграть в этом противостоянии - и насколько велик запас прочности российской экономики?

"Во-первых, надо учитывать состояние Фонда национального благосостояния. Его уже, мягко говоря, "раздербанивают", - отмечает эксперт. - Сначала вынули большую сумму для аферы, которая называлась "передача акций Сбербанка". Второе, фонд этот усыхает, поскольку он должен компенсировать падение нефти ниже 40 долларов… Затем, туда стоит очередь из нефтяных компаний, которые хотят каких-то льгот. Я не исключаю, что этого фонда может хватить не на 6 лет, и не на 3 года, как обещают нам министры и члены правительства, а гораздо меньше. Ну, хорошо, до 22 апреля, до голосования (по поправкам в Конституцию РФ. - Ред.) будут вбрасывать доллары в финансовую систему, чтобы поддерживать рубль на уровне меньше 80 рублей за доллар, но потом могут и отпустить".

Ситуация на нефтяном рынке - экстраординарная

Глава аналитического управления Commerzbank по сырьевым рынкам Евгений Вайнберг указывает на то, что ситуация на энергетическом рынке сейчас складывается совершенно экстраординарная.

Евгений Вайнберг

"Чтобы понять ситуацию, нужно представить себе, как торгуется нефть в данный момент, и какие условия предложили саудовцы, - говорит эксперт второго по величине кредитно-финансового института Германии. - Они предложили для основной группы, которая в данный момент получает нефть из России, - для европейских заводов и покупателей - цену на нефть марки Brent минус 10 долларов. Такого не было никогда: ни когда нефть стоила 50 долларов, ни 80 долларов. Такую скидку саудовцы не предлагали никогда. Это означает, что если вдруг в самом негативном случае, например, цена на нефть в апреле снизится до 25 долларов, то они будут поставлять нефть за 15 долларов. Российская нефть - например, марки Urals - сейчас торгуется где-то с дисконтом в 3 доллара по отношению к Brent. То есть это будет настолько хорошее предложение, что смысла покупать российскую нефть фактически не будет", - резюмирует Евгений Вайнберг .

В том, что Москва выйдет победителем из противостояния с Эр-Риядом, сомневается и Михаил Крутихин. "Есть расчет министерства финансов (России. - Ред.), - напоминает эксперт. - Если в течение 5 лет стоимость российской нефти будет на уровне где-то 20 долларов за баррель, то Россия за эти 5 лет потеряет 19% своего ВВП. А это экономический коллапс, катастрофа".

Объясняя свое нежелание продлевать сделку с ОПЕК, в Москве неоднократно указывали, что от сокращения добычи выигрывали только американские производители сланцевой нефти, захватывавшие те сегменты рынка, которые оставляла им Россия. Но, как единодушно указывают эксперты, американские нефтедобытчики в прошлом уже проявляли чудеса гибкости, и добыча сланцевой нефти там возвращалась в исходное состояние сразу после нормализации цен на рынке. В любом случае, как отметил Михаил Крутихин, США найдут возможность поддержать эту отрасль, составляющую лишь 1% от ВВП страны.

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