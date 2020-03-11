"Нефтяная война" Москвы и Минска: кто победил?

По истечении почти трех месяцев "нефтяная война" между Москвой и Минском, похоже, подходит к концу. В январе, напомним, Беларусь перестала получать российскую нефть и начала усиленно искать альтернативы, поскольку экспорт нефтепродуктов составляет основу белорусской экономики. Теперь российские нефтяные компании изъявили готовность уже с 1 апреля возобновить в полном объеме поставки нефти в Беларусь.

Главным камнем преткновения в конфликте была цена на нефть. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это ее подорожанием в связи с реализацией в России налогового маневра в нефтяной сфере. И вот 24 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что "российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии". Значит ли это, что Минск выиграл "нефтяную войну" с Россией?

"Роснефть" может остаться без заказов из Беларуси

По словам белорусского премьера, ранее премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 долларов за тонну. "Из этой премии 7 долларов снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией 4,7 долларов. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 долларов на себя", - цитирует Сергея Румаса агентство "БелТА".

Беларусь должна продолжать искать альтернативы российской нефти, считают эксперты

Премьер-министр также прокомментировал заявление "Роснефти", которая 23 марта подтвердила возобновление поставок нефти в Беларусь с премией в 5 долларов за тонну. "Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия поставки нефти. К примеру, предоставят большую отсрочку оплаты. Так что еще не факт, что "Роснефть" окажется в числе поставщиков. Приоритет будет у тех, кто в это сложное для нас время, в первом квартале, поставлял нефть на наши НПЗ без премии. Это компании Гуцериева, еще некоторые небольшие компании. При прочих равных им будет безусловный приоритет", - заверил Сергей Румас.

Директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова говорит, что возобновление импорта российской нефти для Беларуси очень важно, поскольку отсутствие стабильных поставок негативно сказывалось на ВВП. "Однако многое все еще не ясно. Из заявления Румаса не следует, что есть договоренность с конкретными компаниями об объемах и поставках", - обращает внимание экономист.

Договориться "помог" кризис на мировом рынке нефти

В любом случае очевидно, что Минск и Москва достигли серьезного прорыва в нефтяном споре. Белорусские эксперты считают, что Беларусь воспользовалась ситуацией с беспрецедентным падением мировых цен на нефть на 30 процентов, вызванным провалом переговоров стран-членов ОПЕК с Россией и другими партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи в условиях падения спроса из-за коронавируса.

"Спасибо надо сказать саудитам, которые обрушили мировой рынок и заставили Россию смягчать позиции для сохранения рынков", - говорит политический аналитик и основатель консалтингового агентства Sense Analytics Артем Шрайбман.

"Стоило ожидать, что из-за резкого падения цен на нефть и конкуренции между Саудовской Аравией и Россией за рынки сбыта Россия пойдет навстречу, ведь российским компаниям выгодно иметь гарантированные поставки нефти в Беларусь", - считает и эксперт в нефтегазовых вопросах Татьяна Маненок.

Беларусь победила, но как раньше уже не будет

Что касается победы Беларуси в "нефтяной войне" с Россией, то мнения белорусских аналитиков немного расходятся, хотя все признают, что Минск добился значительных уступок. Артем Шрайбман в комментарии для DW говорит, что в споре о премиях Беларусь победила полностью. "Но в таких ситуациях нужно дождаться контрактов, потому что о победе Беларусь говорила и раньше", - указывает эксперт.

Экономист Катерина Борнукова, в свою очередь, напоминает о продолжении реализации налогового маневра в России в нефтяной сфере. "Отмена премии не компенсирует нам потери от налогового маневра. По сравнению с прошлым годом ситуация все равно ухудшилась, но без отмены премии было бы еще хуже", - считает Борнукова.

Экономист кроме того указывает, что белорусским НПЗ вряд ли будет выгодно перерабатывать запланированные на 2020 год объемы в 24 млн тонн, ведь из-за очень низких мировых цен на нефть экспорт нефтепродуктов может стать нерентабельным. "Поэтому правительство Беларуси сейчас подсчитывает, сколько нефти вообще нам нужно", - говорит Борнукова.

Более того, белорусская экономика в любом случае пострадает из-за пандемии коронавируса, поэтому быстро восстановиться не получится, считает Борнукова. Но главное, по словам Шрайбман, что белорусские НПЗ будут загружены и можно будет вернуть себе украинский рынок нефтепродуктов, с которого Россия начала вытеснять Беларусь в последние месяцы.

Альтернативы российской нефти все равно нужны

Прекращение поставок российской нефти в начале года заставило руководство Беларуси задуматься об альтернативе российской нефти. Прорабатывались варианты доставки железной дорогой из стран Балтии, реверсом из Польши, по нефтепроводу "Одесса-Броды" через Украину. И белорусские эксперты надеются, что от поиска альтернатив Минск не откажется.

Белорусское правительство должно проанализировать все имеющиеся на рынке предложения, тем более что Саудовская Аравия также готова предоставлять европейским компаниям скидки, считает Татьяна Маненок. "Вероятно, из-за подорожания фрахта российская нефть все же будет выгоднее: доставка нивелирует саудовскую скидку. Но сворачивать поиски альтернатив все равно нельзя, ведь это побуждает российские компании идти на уступки", - говорит эксперт. В любом случае, новая ситуация заставит задуматься, какие объемы нужны Беларуси: купить нефть не проблема, проблема эффективно ее переработать.

Экономист Катерина Борнукова говорит, что сегодня первостепенная задача - загрузить НПЗ, чтобы не допустить дальнейшего спада ВВП. "Будем надеется, что, когда кризис закончится, Беларусь вернется к альтернативным поставкам, тем более, что ситуация на рынках этому способствует", - указывает экономист.

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