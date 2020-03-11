"Нефтяная война" Москвы и Минска: конец конфликта или апрельское перемирие?

После трехмесячного нефтяного конфликта Минск и Москва, наконец, смогли заключить контракты на поставку российской нефти в Беларусь. Правда, только на апрель. Напомним, в январе российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в прежних объемах из-за отсутствия договоренности о цене. Теперь же, по сообщению "Белнефтехима", в апреле на белорусские НПЗ запланирована поставка 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель.

Однако достигнутую договоренность Минск и Москва понимают по-разному. 2 апреля белорусский премьер Сергей Румас заявил, что запланированные 2 млн тонн будут куплены по цене 4 доллара за баррель и без спорной премии к цене. В этот же день министр энергетики России Александр Новак опроверг это заявление: "Наверное, мне некорректно будет корректировать слова председателя правительства Беларуси", - отметил Новак. - "Я бы прокомментировал, по каким ценам будут идти поставки: это рыночная цена минус экспортная пошлина и 5 долларов премии".

Цена $4 возможна, но только на апрель

Замдиректора московского Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что Сергей Румас поспешил с объявлением цены: "Белорусский премьер, скорее всего, исходит из общей конъюнктуры, считая, что цены на нефть продолжат падать. Но он не учел того, что эта тенденция может в ближайшее время переломиться и произойдет рост. Так что думаю, это просто красивое заявление".

Подобного мнения придерживается и эксперт из Беларуси. Старший аналитик компании "Альпари" в Минске Вадим Иосуб называет заявление Румаса манипуляцией и подчеркивает, что речь идет только о контрактах на апрель. "Цена 4 доллара за баррель действительно могла быть в конкретном моменте. Однако это не значит, что по такой цене можно заключить контракт на долгосрочный период вроде года, ведь это самая низкая цена нефти за последние 20 лет".

Сергей Румас

1 апреля цена нефти российского сорта Urals (с учетом расходов на логистику и другие расходы продавца) опустилась до минимума с 1999 года - до 10,5 доллара за баррель. В конце марта агентством Argus было зафиксировано, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили стоимость продажи российской нефти в Европе.

"В принципе, такое обсуждение, особенно с учетом падения цен, кажется правдоподобным", - заявил DW начальник аналитического управления российской инвесткомпании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. По его словам, ситуация на нефтяных рынках в марте была крайне драматичной. "Люди, которые сидят на регулировании потоков в нефтяных компаниях, осознают, что апрель может быть сопоставим по динамичности, и в таких условиях гарантированно пристроить какие-то объемы, пусть даже по невысокой цене, это благо. Нефть качается, и ее нужно сбывать", - говорит он.

Вопрос о премии российским нефтяникам так и не решен

Но самый спорный вопрос - премия российским компаниям к цене беспошлинных поставок - так и остается нерешенным. Смысл премий состоит в том, что ранее при поставке нефти в Беларусь российские компании зарабатывали меньше, чем при поставках на другие рынки, даже с учетом экспортной пошлины. Чтобы в таких условиях стимулировать российских нефтяников на экспорт, в Беларуси и были придуманы премии. По некоторым данным, премии составляли 10-12 долларов на тонну нефти. Теперь же из-за налогового маневра России в нефтяной сфере и падения цен на нефть Минск настаивает на их отмене.

Ранее Румас заявлял, что часть премии снизят сами компании, а оставшиеся $4,7 будут урегулированы межбюджетными расчетами, "то есть правительство России возьмет эти 4,7 доллара на себя". В России, однако, об этом не слышали. "Белнефтехим" в пресс-релизе от 3 апреля сообщил, что межбюджетными расчетами будут заниматься уже после подписания контрактов.

Карикатура Сергея Елкина на тему "нефтяной войны" Москвы и Минска

Белорусский экономист Вадим Иосуб предполагает, что стороны решили начать поставлять нефть, а уже потом договариваться о цене. "Нефть пойдет, а сколько за нее платить и будет ли компенсация премии, пока не ясно. Минск и Москва по-разному трактуют результаты договоренностей, и сейчас лучше никому не верить". По мнению эксперта, поводы для противоречий остаются: "Когда премьер-министр говорит, что отмена премии - это жесткая установка главы государства, я с трудом представляю, что после таких заявлений Минск быстро согласится на покупку нефти с премией", - считает Иосуб.

Нефтяной спор подходит к финалу

"Принципиальные договоренности о поставках с апреля есть, но они пока носят рамочный характер", - отметил руководитель аналитического управления российского Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его словам, "очевидно, что цена будет ниже, чем в прошлые годы (чуть более 50 долларов за баррель. - Ред.), однако какой возможен дисконт, еще не ясно. Утверждать можно лишь то, что нефтяной спор России и Беларуси подходит к финалу, накал страстей снизился". Эксперт считает, что уступки с российской стороны, скорее всего, будут, но "интерес российских компаний также не может не учитываться".

Так или иначе, эксперты уверены, что соглашение не заставит себя ждать. Открытым остается вопрос цены и объемов. "Если стороны договорятся о поставках без премии, это означает, что Беларусь полностью получит то, что хотела", - считает Вадим Иосуб. А снижение премии до 5 долларов, по словам эксперта, - это компромисс, ведь изначально Россия вообще не хотела уменьшать премию.

Николай Подлевских говорит, что сейчас есть возможность улучшить отношения между Москвой и Минском. "Взаимоотношения России с белорусскими НПЗ были не очень рыночными. Попытка привести их в рыночное русло долго не могла увенчаться успехом. Настала пора смягчить отношения. В пользу этого решения говорят и упавшие цены, и желание загладить ту шероховатость, которая наблюдалась в последние месяцы", - заключает Подлевских.

Смотрите также:

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России Клиенты нефтепровода - пять стран ЕС Нефть - главный экспортный товар России. Основной рынок сбыта для РФ - Евросоюз. Важнейший наземный канал поставок в ЕС- система трубопроводов "Дружба". СССР соорудил ее в 1960-е годы для обеспечения топливом социалистических стран. Сегодня по северной ветке снабжаются Польша и Германия, по менее крупной южной - Венгрия, Словакия и Чехия. На снимке: резервуары НПЗ в Сазхаломбатте близ Будапешта.

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России 19 апреля: Беларусь бьет тревогу Ключевая транзитная страна для "Дружбы"- Беларусь: вблизи города Мозырь поступающая из России нефть распределяется в северную и южную ветки. 19 апреля 2019 года белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявляет, что в последние дни резко ухудшилось качество российской экспортной смеси Urals. Содержание в ней хлорорганики в десятки раз превышает норму: 150-300 ppm вместо максимально допустимых 10 ppm.

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России 24-25 апреля: нефтепровод парализован Польша, а затем Беларусь останавливают "Дружбу" 24 апреля, день спустя Украина прекращает транзит по южной ветке. Товар из России загрязнен дихлорэтаном. Это вещество используют для увеличения отдачи истощающихся месторождений, но затем непременно должны отделять от добытой нефти. Эксперты допускают, что испорчен примерно месячный объем прокачки - до 5 миллионов тонн или 37 миллионов баррелей.

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России Угроза для металла и людей Дихлорэтан - ядовитое и коррозийно-опасное вещество. Превращаясь в соляную кислоту, оно разъедает стенки трубопроводов, резервуаров, железнодорожных цистерн, особенно, если в нефти много воды. Но основную угрозу оно представляет при высоких температурах для легированной стали, используемой в оборудовании НПЗ. А если хлориды попадают в бензин, это ведет к разрушению моторов.

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России Тройной ущерб для Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко начинает требовать от России компенсаций. Для относительно слабой белорусской экономики загрязнение и простой "Дружбы" означает тройной ущерб. Страна теряет как транзитер, из-за нехватки качественного сырья два ее НПЗ работают вполсилы и прекращают экспорт нефтепродуктов, к тому же Мозырьский нефтеперерабатывающий завод заявляет о поломке части оборудования.

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России "Транснефть" винит мошенников Кто во всем виноват? Мошенники в Самарской области, заверяет президента РФ Владимира Путина 30 апреля его давний товарищ по дрезденской резидентуре КГБ Николай Токарев, с 2007 года возглавляющий "Транснефть" - государственного оператора-монополиста российских нефтепроводов. Но возникает вопрос: как несколько маленьких частных фирм могли испортить такое количество нефти?

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России В Усть-Луге хлориды попадают в танкеры В России грязное сырье оказывается не только в нефтепроводе "Дружба". Из него оно попадает в Балтийскую трубопроводную систему-2 и по ней доходит до экспортного нефтяного терминала порта Усть-Луга. Там нефть с хлорорганикой заливают в танкеры и отправляют в страны ЕС, однако европейские покупатели отказываются ее брать. Появляются сообщения, что ее готовы принять в Китае.

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России Насколько пострадал НПЗ в Лойне? Традиционно крупнейшие клиенты "Дружбы" - два НПЗ в Восточной Германии, бывшей ГДР. Французский концерн Total долго скрывает, что на его завод в Лойне попала грязная нефть, и только 17 мая признает, что приостановил работу ряда установок "для технической проверки". А 29 мая выясняется, что предприятие из-за прерванного снабжения по "Дружбе" вынуждено работать вполовину своей мощности.

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России Игорь Сечин требует компенсаций Второй восточногерманский клиент "Дружбы" - НПЗ PCK в Шведте. Его совладельцы, российская госкомпания "Роснефть" и британо-нидерландский концерн Shell, молчат об убытках завода, оказавшегося в течение 7 недель без поставок по "Дружбе". Но глава "Роснефти" Игорь Сечин в конце мая пишет письмо в правительство РФ, требуя как экспортер и грузополучатель надавить на "Транснефть" в вопросе компенсаций.

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России Частичное возобновление поставок 9 июня чистая нефть по основной, северной ветки "Дружбы" поступает из Беларуси в Польшу, затем доходит до Германии. До этого восстанавливается транзит через Украину в Словакию (23 мая), Чехию (27 мая) и Венгрию (29 мая). Пока по очищенным ниткам нефтепроводной системы вновь начинает идти кондиционное сырье, другие, параллельные, по-прежнему забиты хлорорганикой.

Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России "Белнефтехим" уполномочен сообщить Беларусь намерена к концу лета вернуть всю грязную нефть в Россию, где ее смешивают с чистой. Из первоначальных 1,3 млн тонн в трубах и резервуарах на территории страны остаются около 760 тысяч тонн, сообщает 11 июня "Белнефтехим". Именно этот белорусский госконцерн стал главным источником достоверной информации о последствиях крупнейшего ЧП в истории нефтяной отрасли России. Автор: Андрей Гурков

