 Нефть марки WTI стала отрицательной впервые в истории | Экономические новости из Германии | DW | 20.04.2020

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Экономика

Нефть марки WTI стала отрицательной впервые в истории

Стоимость майских фьючерсов на нефть американской марки WTI снизилась до 0,01 доллара за баррель, а затем ушла в минус. Такого обвала не было еще ни разу за всю историю фьючерсных торгов.

Нефтеперерабатывающий завод в Катаре

Нефтеперерабатывающий завод в Катаре

Цена на нефть американской марки WTI обрушилась до новой рекордно низкой отметки и впервые в истории стала отрицательной.  Вечером в понедельник, 20 апреля, майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоили минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на лондонской бирже ICE Futures сначала упала почти на 100 процентов до 0,01 доллара США за один баррель, а затем также ушла в минус.

Это самый низкий показатель с начала торговли фьючерсами в 1983 году. Майские фьючерсы WTI истекают вечером 21 апреля. Фьючерсы на нефть WTI на июнь 2020 года подешевели на 12,4 процента до 21,92 доллара за баррель.

Пандемия и конфликт в ОПЕК+

Одной из причин обрушения цен на нефть является низкий спрос на сырье на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, в США почти исчерпаны все возможности для хранения нефти.

Немалую роль сыграли и разногласия между странами-производителями нефти. В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. На снижении настаивала Саудовская Аравия, а РФ выступила против. Провал переговоров привел к ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией и падению цен на нефть до минимума за 18 лет. В начале апреля страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти.

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    Автор: Андрей Гурков


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