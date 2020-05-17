 Нетаньяху хочет аннексировать Западный берег Иордана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.05.2020

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Мир

Нетаньяху хочет аннексировать Западный берег Иордана

"Пришло время распространить израильскую юрисдикцию" на территории, где находятся еврейские поселения. Так заявил премьер Израиля, представляя новое правительство.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан, на которых находятся еврейские поселения. Это заявление он сделал в воскресенье, 17 мая, представляя в Кнессете сформированное им правительство.

"Пришло время распространить (на эти территории - Ред.) израильскую юрисдикцию и вписать в историю сионизма очередную блистательную главу", - заявил Нетаньяху, добавив, что именно на этих территориях "зародился и развивался народ Израиля".

Правительство Нетаньяху сформировано после многомесячных переговоров на основе коалиционного соглашения между партией "Ликуд" Нетаньяху и партией "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. Оба политика будут поочередно занимать пост премьер-министра на срок в 18 месяцев. Таким образом через 18 месяцев пост премьера займет Бени Ганц. Ожидая своей очереди, Ганц будет исполнять обязанности министра обороны.

Президент США Дональд Трамп представил в январе свой план разрешения палестинско-израильского конфликта. Присутствовавший на презентации Нетаньяху заявил тогда, что действие израильского права будет распространяться на часть Западного берега реки Иордан - Иорданскую долину - и на все израильские поселения в Иудее и Самарии. Тем самым, по его словам, США фактически согласились признать долину израильской.

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  • Israelische Soldaten stehen auf Panzer. (Foto: Reuters/Baz Ratner)

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    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

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    Автор: Штефани Хёпнер, Ирина Шпаковская


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