Неприкосновенность депутатов Рады: при чем здесь генпрокурор?

Верховная рада Украины в среду, 18 декабря, приняла во втором чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Он ограничил уголовное преследование народных избранников только с согласия генерального прокурора. Закон поддержал 291 депутат. Лидеры парламентского большинства от партии "Слуга народа" считают это прогрессивной нормой и защитой от политических преследований. Но депутаты других политических сил опасаются, что их судьба отныне будет зависеть от генпрокурора, на которого может влиять президент Украины.

Зачем нужен новый закон

Как сообщил председатель парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский, закон позволяет вносить данные о совершении депутатом правонарушения в Единый реестр досудебных расследований только генпрокурору, который уполномочен еще и рассматривать ходатайства о разрешении на задержание, заключение под стражу, арест, обыск и слежку за депутатами.

Расследовать дела против народных избранников смогут только следователи Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. О задержании депутата или сообщении ему подозрения должен быть непременно уведомлен председатель Верховной рады.

За что критикуют документ

Категорически против таких поправок выступила фракция партии "Голос". Она стала единственной политической силой, проголосовавшей против законопроекта. Депутат от этой фракции Александра Устинова заявила: поддержав правку об отмене юридической ответственности депутата при исполнении своих полномочий, парламент "фактически забетонировал" депутатскую неприкосновенность. "Там, конечно, отдельно говорится о том, что это касается голосования или работы в зале парламента, но эта правка фактически означает, что если депутат выполняет свои полномочия, он может делать что угодно и не только в стенах парламента, и не нести за это никакую юридическую ответственность", - сказала Устинова.

Депутаты на заседании в Раде

Авторами этой поправки стали депутаты от фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь". Один из ее представителей Юрий Павленко оправдал это тем, что он и его единомышленники выступают против превращения закона в инструмент подавления политической оппозиции."Если будет полностью разрушен иммунитет депутата, это не позволит народному избраннику отстаивать интересы своих избирателей, говорить правду, критиковать власть и приведет к полному уничтожению оппозиции", - сказал он.

Воздержались от голосования за поправки к закону о депутатской неприкосновенности только две фракции: партии "Батькивщина" и "Европейской солидарности". Заместитель председателя последней фракции Алексей Гончаренко объяснил это несогласием отдать все полномочия в отношении санкций против депутатов в одни руки. "Если все будет решать только генпрокурор - это создает большие политические и вполне очевидные коррупционные риски", - сказал Гончаренко. В результате, подавляющее большинство в 223 голоса за этот закон подали депутаты от фракции "Слуга народа".

"Контролируемая неприкосновенность" депутатов

После голосования председатель комитета по правоохранительной деятельности, депутат от партии "Слуга народа" Денис Монастырский пытался убедить журналистов в том, что главным достижением этого закона является обязательное привлечение к ответственности народных избранников за совершенные ими преступления. "Генпрокурору больше не придется обращаться в Верховную раду, чтобы возбудить уголовное производство", - отметил Монастырский. Другиечлены фракции "Слуга народа" в один голос уверяли, что по новому закону депутаты будут полностью свободны в своей политической деятельности, потому что просто "не смогут осуществлять свои полномочия преступным образом".

Однако киевский политолог Кирилл Сазонов напомнил, что решающее слово при назначении генпрокурора принадлежит президенту Украины. Следовательно, он не является независимой фигурой. "Депутатов монобольшинства можно "поздравить" с тем, что они оказались в полной зависимости от генпрокурора, и теперь нежелание голосовать за любой президентский законопроект может завершиться для них уголовным преследованием. И наоборот, в случае предоставления администрацией президента "мандата на неприкосновенность" какому-либо депутату, генпрокурор просто не будет вносить в Единый реестр досудебных расследований никаких сведений", - считает он.

В свою очередь аналитик общественной организации "Дом демократии" Анатолий Октисюк назвал в интервью DW принятый парламентом закон "контролируемой неприкосновенностью". Настоящая отмена неприкосновенности, по мнению эксперта, должна была предусматривать такие же права депутата, как и у обычного гражданина. "Было бы совсем другое дело, если бы возбуждать уголовные производства против депутатов могли прокуроры на областном уровне, а не только генпрокурор. А так, все было сделано чтобы усилить власть президента и дать ему возможность контролировать парламентские фракции", - сказал Октисюк.

С критикой изменений выступили и в Центре противодействия коррупции. "Депутаты не просто не сняли неприкосновенность - они ее даже усилили сравнению с тем, что мы имеем сегодня. С такими новациями будет трудно не просто привлечь к ответственности депутата, но и просто начать расследование", - отметила представительница этой неправительственной организации Елена Щербань.

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