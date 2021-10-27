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Правые экстремисты, прибывшие 24 октября к немецко-польской границе для "защиты" ее от нелегальных мигрантов, - члены неонацистской партии "Третий путь". Что о ней известно?
Федеральная судебная палата Германии отклонила апелляцию Беаты Цшепе на приговор суда в Мюнхене, признавшего ее виновной в десяти убийствах и назначившего пожизненное заключение.
В ФРГ начался громкий судебный процесс над офицером бундесвера, которого обвиняют в терроризме. Как военный с праворадикальными взглядами выдавал себя за беженца и на кого готовил покушения?
Верховный суд РФ признал международное движение NS-WP террористическим. Члены группировки совершили целый ряд жестоких убийств и других преступлений.
По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, предполагаемый отправитель посланий с подписью "NSU 2.0" - 53-летний безработный гражданин Германии. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.
Украинский Хельсинкский союз по правам человека внес в свою базу символов ненависти эмблемы дивизии СС "Галичина", фанатского движения футбольного клуба "Динамо" и общественной организации "Национальные дружины".
Подозреваемые были задержаны по итогам масштабной операции против неонацистской сети в трех федеральных землях. Задержанным вменяется в вину отмывание денег и торговля наркотиками.
Связями между украинскими правыми радикалами и немецкими неонацистами заинтересовалась немецкая Левая партия. Ее представители обратились к правительству с соотвествующим запросом. О том, что ответило правительство - в сегодняшнем выпуске.
Правительство Германии в ответ на парламентский запрос фракции Левой партии в бундестаге представило отчет о связях немецких правых радикалов с единомышленниками в Украине. Инициаторы запроса разочарованы.
Правительство ФРГ представило обзор о связях немецких неонацистов с единомышленниками в Украине. Поводом стал парламентский запрос фракции Левой партии. Ответ депутатов разочаровал.
19 февраля 2020 года правый экстремист застрелил девять посетителей кальянных немецкого города Ханау. Какие выводы власти и общественность ФРГ сделали за прошедший год?
Неонацисты используют годовщину бомбежек Дрездена для проведения своих акций. На протест против них вышли сотни жителей города. В этом году программа памятных мероприятий была сильно сокращена.
В проведении шествия власти Москвы отказали под предлогом коронавирусных ограничений. Активисты ищут новый формат проведения антифашистского мероприятия.
К лишению свободы приговорены 38 из 50 греческих неонацистов, среди которых - экс-депутаты парламента и сам лидер "Золотой зари". Основатель партии Михалолиакос заявил, что он гордится тем, что его сажают за убеждения.
Экс-глава словацкого региона Мариан Котлеба признан виновным в поддержке антидемократической идеологии и распространении соответствующей символики. Впервые в Словакии осужден парламентарий.
Торговец цветами Энвер Шимшек, убитый 20 лет назад в Германии, стал первой жертвой группировки "Национал-социалистическое подполье". Однако тогда СМИ почти не писали о том, что мотивом преступления мог быть расизм.
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