Преступления неонацистов в Германии и фиаско СМИ

Торговец цветами Энвер Шимшек, убитый 20 лет назад в Германии, стал первой жертвой группировки "Национал-социалистическое подполье". Однако тогда СМИ почти не писали о том, что мотивом преступления мог быть расизм.