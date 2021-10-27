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Неонацизм

01/05/2019 *** Teilnehmer eines rechten Aufmarsches der Partei Der dritte Weg gehen vor der Pauluskirche entlang. +++ dpa-Bildfunk +++

Неонацистская партия "Третий путь": насколько она сильна в Германии? 27.10.2021

Правые экстремисты, прибывшие 24 октября к немецко-польской границе для "защиты" ее от нелегальных мигрантов, - члены неонацистской партии "Третий путь". Что о ней известно?
03.07.2018, Bayern, München: Die Angeklagte Beate Zschäpe sitzt im Gerichtssaal des Oberlandesgericht zwischen ihren Anwälten Hermann Borchert (l) und Mathias Grasel (r). Im Münchner NSU-Prozess werden Zschäpe und vier mitangeklagte mutmaßliche Helfer des «Nationalsozialistischen Untergrunds» für ihre Schlussworte aufgerufen. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München würde sich danach zur Beratung zurückziehen und voraussichtlich kommende Woche die Urteile verkünden. Die Hauptverhandlung dauert schon mehr als fünf Jahren. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

Суд в Германии подтвердил приговор члену неонацистской группировки NSU 19.08.2021

Федеральная судебная палата Германии отклонила апелляцию Беаты Цшепе на приговор суда в Мюнхене, признавшего ее виновной в десяти убийствах и назначившего пожизненное заключение.
20/05/2021 Der Angeklagte Franco A. (M) spricht vor Beginn eines Prozesses wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt mit Journalisten. Der 32-Jährige soll aus mutmaßlich rechtsextremistischer Motivation Waffen beschafft haben, um Anschläge zu verüben. Dazu gab er sich laut Anklage als Syrer aus, um den Verdacht auf Flüchtlinge zu lenken.

Суд над псевдобеженцем: как офицер бундесвера готовил теракты 22.05.2021

В ФРГ начался громкий судебный процесс над офицером бундесвера, которого обвиняют в терроризме. Как военный с праворадикальными взглядами выдавал себя за беженца и на кого готовил покушения?
Randalierende Fans zünden Pyrotechnik und halten eine Fahne mit einem Keltenkreuz, einem dem Hakenkreuz ähnlichen Symbol Rechtsradikaler, am 30.10.2013 während des russischen Pokalspiels Schinnik Jaroslawl gegen Spartak Moskau in Jaroslawl, Russland. Nach beispiellosen Ausschreitungen seiner Anhänger droht dem russischen Fußball-Erstligisten Spartak Moskau eine längere Platzsperre. Auch Rufe nach strikteren Gesetzen gegen Hooligans im Ausrichterland der Weltmeisterschaft 2018 wurden wieder lauter. Foto: RIA Novosti/dpa (zu dpa 0591 vom 31.10.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В России запретили неонацистское движение "Белая сила" 21.05.2021

Верховный суд РФ признал международное движение NS-WP террористическим. Члены группировки совершили целый ряд жестоких убийств и других преступлений.
21.07.2020 Ein Demonstrantin hält während einer Kundgebung in der Wiesbadener Innenstadt ein Plakat mit der Aufschrift Solidarität mit den Betroffenen des NSU 2.0. Anlass der Protestaktion war eine Sitzung des Landtags-Innenausschusses zu der Affäre um rechtsextreme Drohschreiben. Bei der Sitzung ging es auch um ein mögliches rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei.

В ФРГ задержан возможный отправитель писем с правоэкстремистскими угрозами 04.05.2021

По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, предполагаемый отправитель посланий с подписью "NSU 2.0" - 53-летний безработный гражданин Германии. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

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Эмблемы ряда украинских организаций признали символом ненависти 18.03.2021

Украинский Хельсинкский союз по правам человека внес в свою базу символов ненависти эмблемы дивизии СС "Галичина", фанатского движения футбольного клуба "Динамо" и общественной организации "Национальные дружины".
Polizeiautos stehen vor einem Haus (M), das der rechten Szene zuzuordnen ist. Mit einer großangelegten Razzia ist die Polizei in mehreren Bundesländern gegen ein Neonazi-Netzwerk vorgegangen. Bei den Durchsuchungen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen ging es um den Verdacht des großangelegten Drogenhandels und der Geldwäsche, wie das Landeskriminalamt Thüringen (TLKA) am Freitagmorgen mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

На востоке ФРГ восемь предполагаемых неонацистов помещены в СИЗО 01.03.2021

Подозреваемые были задержаны по итогам масштабной операции против неонацистской сети в трех федеральных землях. Задержанным вменяется в вину отмывание денег и торговля наркотиками.

Украинские связи немецких неонацистов: что известно правительству Германии. DW Новости (25.02.2021) 25.02.2021

Связями между украинскими правыми радикалами и немецкими неонацистами заинтересовалась немецкая Левая партия. Ее представители обратились к правительству с соотвествующим запросом. О том, что ответило правительство - в сегодняшнем выпуске.

Что известно о связях правых радикалов из Украины и Германии (25.02.2021) 25.02.2021

Правительство Германии в ответ на парламентский запрос фракции Левой партии в бундестаге представило отчет о связях немецких правых радикалов с единомышленниками в Украине. Инициаторы запроса разочарованы.
Mit Glatze und einer Tätowierung steht ein Anhänger der rechtsextremen Szene am Samstag (14.08.2010) während einer Kundgebung vor dem Wincklerbad in Bad Nenndorf. Zu einer Protestkundgebung gegen einen Neonazi-Aufmarsch in Bad Nenndorf bei Hannover haben sich am Samstag mehr als 1200 Menschen versammelt. Die vom Deutschen Gewerkschaftsbund organisierte Demonstration war erst am Freitagabend vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg erlaubt worden, nachdem das Verwaltungsgericht Hannover sie verboten hatte. Foto: Bernd von Jutrczenka dpa/lni +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Украинские связи немецких неонацистов: что известно правительству Германии 22.02.2021

Правительство ФРГ представило обзор о связях немецких неонацистов с единомышленниками в Украине. Поводом стал парламентский запрос фракции Левой партии. Ответ депутатов разочаровал.
22.08.20 *** Demo Terroranschlag Hanau 22.08.2020 Hanau x1x Terroranschlag, die Bilder der Opfer wurden als Erinnerung am Br¸der-Grimm-Denkmal auf dem Marktplatz angebracht. Frankfurt Frankfurt Hessen Germany *** Demo Terror Attack Hanau 22 08 2020 Hanau x1x Terror Attack, the pictures of the victims were attached to the Brothers Grimm memorial on the market place as a memorial Frankfurt Frankfurt Hessen Germany

Годовщина теракта в Ханау: что делают в ФРГ для борьбы с неонацистами 19.02.2021

19 февраля 2020 года правый экстремист застрелил девять посетителей кальянных немецкого города Ханау. Какие выводы власти и общественность ФРГ сделали за прошедший год?
Rosen liegen am 76. Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkriegauf dem Altmarkt an einer Gedenkstätte, die an die Opfer der Bombardierung Dresdens erinnern soll. Am 13. und 14. Februar 1945 legten alliierte Bomber das Zentrum der Elbestadt in Schutt und Asche. Bis zu 25.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Stadt Dresden verzichtet an diesem 13. Februar auf das traditionelle Gedenken an die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Wegen der Corona-Pandemie ist das Programm auf ein Minimum reduziert. +++ dpa-Bildfunk +++

Сотни жителей Дрездена протестовали против акции неонацистов 13.02.2021

Неонацисты используют годовщину бомбежек Дрездена для проведения своих акций. На протест против них вышли сотни жителей города. В этом году программа памятных мероприятий была сильно сокращена.
Russian opposition protestors march in central Moscow on January 19, 2020, carrying portraits of lawyer Stanislav Markelov and journalist Anastasia Baburova. - More than a thousand opposition activists of various stripes marched in central Moscow after President Vladimir Putin proposed re-drafting the constitution and unleashed a political upheaval. Protesters -- mostly young anti-fascist activists -- chanted Revolution and No to dictatorship and some carried copies of the constitution. The annual march was called to commemorate the memory of lawyer Stanislav Markelov and journalist Anastasia Baburova were gunned down in Moscow in 2009 by ultranationalists. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

Власти Москвы запретили шествие в память о Маркелове и Бабуровой 10.01.2021

В проведении шествия власти Москвы отказали под предлогом коронавирусных ограничений. Активисты ищут новый формат проведения антифашистского мероприятия.
Oct. 19, 2020*** A general view of the court during a Golden Dawn trial, in Athens, Monday, Oct. 19, 2020. A prosecutor has recommended all former lawmakers of Greece's extreme right Golden Dawn party who have been sentenced to prison for leading or participating in a criminal organization should be allowed to remain free pending appeal.(AP Photo/Petros Giannakouris) |

В Греции неонацисты из "Золотой зари" отправлены в тюрьму 22.10.2020

К лишению свободы приговорены 38 из 50 греческих неонацистов, среди которых - экс-депутаты парламента и сам лидер "Золотой зари". Основатель партии Михалолиакос заявил, что он гордится тем, что его сажают за убеждения.
17.11.2007 Bratislava, Slowakei - Der slowakische Rechtsextremist Marian Kotleba spricht am 17.11.2007 in Bratislava. Der führende slowakische Rechtsextremist hat ein Grundstück inmitten einer illegal errichteten Roma-Siedlung erworben und will die Bewohner nun vertreiben. Der für seine rassistische Hetze gegen die Roma-Minderheit berüchtigte Marian Kotleba kündigte an, die Wohnhäuser abzureißen. Der Roma-Beauftragte der slowakischen Regierung, Pollak, warnte am Donnerstag auf der Internetseite seiner Behörde vor gewaltsamen Ausschreitungen. Foto: TOMAS HUDCOVIC dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Словакии к лишению свободы приговорен депутат-праворадикал 13.10.2020

Экс-глава словацкого региона Мариан Котлеба признан виновным в поддержке антидемократической идеологии и распространении соответствующей символики. Впервые в Словакии осужден парламентарий.
Die Illustration stammt aus einer Studie der Otto Brenner Stiftung zum o.g. Thema. https://www.otto-brenner-stiftung.de/nsu-morde-berichterstattung Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch Jan Burzinski, Öffentlichkeitsarbeit und Transfer, Otto Brenner Stiftung

Преступления неонацистов в Германии и фиаско СМИ 11.09.2020

Торговец цветами Энвер Шимшек, убитый 20 лет назад в Германии, стал первой жертвой группировки "Национал-социалистическое подполье". Однако тогда СМИ почти не писали о том, что мотивом преступления мог быть расизм.
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