Почтовые открытки неоклассика Макса Рихтера

Макс Рихтер - немец, родился в Берлине, но живет в Великобритании, в Эдинбурге. Учился в Королевской академии музыки в Лондоне и в консерватории во Флоренции. То есть получил фундаментальное музыкальное образование.