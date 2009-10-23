Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Содержание страницы генерируется автоматически по запросу "неоклассика".
.
Истоки неоклассики следует искать в пост-психоделике 70-х годов. Во-первых, это саунд мюнхенского лэйбла ECM, во-вторых, это эмбиент Брайена Ино и, в-третьих, это музыка минималистов Филипа Гласса и Стива Райха.
Макс Рихтер - немец, родился в Берлине, но живет в Великобритании, в Эдинбурге. Учился в Королевской академии музыки в Лондоне и в консерватории во Флоренции. То есть получил фундаментальное музыкальное образование.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact