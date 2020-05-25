 Неожиданный прогноз немецкого футуролога о жизни после короны | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.05.2020

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Культура и стиль жизни

Неожиданный прогноз немецкого футуролога о жизни после короны

Советник нескольких канцлеров Германии, футуролог Хорст Опашовски спрогнозировал будущее, рассказав о том, что и как изменится после пандемии.

Надпись Выход

Известный немецкий футуролог, советник нескольких федеральных канцлеров, в том числе - Ангелы Меркель (Angela Merkel), старается избегать слова "прогнозы". Он говорит о перспективах, шансах, направлениях развития и подчеркивает, что цель футурологии - не пророчествовать, не гадать на кофейной гуще, а на основе уже существующих тенденций описать возможные сценарии будущего, чтобы поддержать позитивные тренды и противостоять негативным.

"Надо знать, каким может быть завтрашний день, чтобы сделать его таким, каким мы хотим его сделать", - это одна из любимых фраз Хорста Опашовски (Horst Opaschowski). Его самая известная книга, ставшая бестселлером в Германии, так и называется: "Знай, что будет".

Футуролог предсказал пандемию 16 лет назад

Сейчас 79-летний эксперт, что называется, нарасхват. В немецких СМИ появилось несколько интервью с ним, его подключают к телепередачам, в которых идет речь о жизни "после коронавируса". Мнение профессора Опашовски ценно потому, что он уже много раз предугадывал те или иные вероятные (или невероятные) сценарии будущего развития.

Хорст Опашовски

Хорст Опашовски

В том числе (не поверите!) он фактически предсказал и нынешнюю пандемию. В 2004 году, 16 лет назад, футуролог опубликовал детальное, в 500 страниц, исследование, в котором говорилось о том, какой будет Германия в 2020 году. И там, среди прочего, шла речь о возможной массовой эпидемии и о том, что к этой угрозе тоже необходимо подготовиться.

Прогнозы Хорста Опашовски (мы все-таки будем говорить о прогнозах) часто бывают мрачными. Как он сам объясняет, происходит это потому, что одна из важнейших задач футурологии - предупреждать об опасностях, чтобы противостоять им. Тем удивительнее тот оптимизм, с которым он говорит о времени после пандемии. Большинство экспертов говорит о тяжелом экономическом кризисе, рецессии, массовой безработице, о пропасти между "производительной" молодежью и "пенсионной" группой риска, а профессор Опашовски в свою очередь уверяет, что многое изменится к лучшему.

Семья - снова в центре общественного внимания

Люди, прошедшие через время короны, станут уверенней в себе, и вместе с тем усилится (уже усилилось!) чувство общности. Футуролог считает, что отход от индивидуального эгоизма к осознанию общности неизбежен. "Семьи стали сейчас более сплоченными, более внимательными и толерантными друг к другу, - подчеркивает он. - Даже отношения с нелюбимым, действовавшим на нервы соседом потеплели".

Посмотрите, говорит футуролог, как люди помогают друг другу, как участливы к старикам из соседнего подъезда, с которыми едва здоровались раньше! Старшее поколение, которое сетовало на непонимание и равнодушие молодежи, сейчас может только поражаться ее готовности помочь.

Разумеется, не каждый из нас превратится сразу и вдруг в мать Терезу или Альберта Швейцера (Albert Schweitzer), замечает Опашовски. Но основой общественных отношений в большей степени, чем до пандемии, становятся взаимопомощь, солидарность. Главной в жизни снова становится не работа, а семья, квартира, в которой живешь, свой дом и сад. В этом, в сущности, нет ничего необычного: во все времена люди перед лицом внешней угрозы "уходили" к "своим" - туда, где чувствовали себя защищенными.

Пересмотр приоритетов не проходит легко

Недели и месяцы множество семей жили - и еще живут - тесно, много общаясь друг с другом, решая множество неизбежно возникающих при этом серьезных проблем. Это все приведет, как выражается Опашовски, к "мирной семейной революции". Время, которое раньше уходило на работу, включая дорогу туда и обратно, как будто остановилось. Это как остановка в боксе во время гонок "Формулы-1": мы затормозили, перевели дыхание, что вовсе не так уж плохо.

Игра в карты - в масках

При этом ведущий немецкий футуролог вовсе не смотрит в будущее сквозь розовые очки. Как подчеркивает профессор Опашовски, от многого после короны придется отказаться. Но и готовности от чего-то отказываться стало сейчас больше.

Серьезные кризисы часто приводят к переоценке ценностей, пересмотру приоритетов, особенно - среди молодых людей, а это обычно не проходит безболезненно. Но тенденция, по мнению Хорста Опашовски, ясна: в общении больше будут цениться чувство ответственности, возможность положиться на человека, его готовность помочь, честность.

Альфа-самцы уйдут в прошлое

Привычная иерархия доминирования с ее "альфа-самцами" окончательно уйдет в прошлое, убежден немецкий футуролог. Политикам, постоянно твердящим об "одной лодке", придется смириться с тем, что люди не очень охотно будут снова передавать им руль этой лодки. Тем, кто стоит у власти, придется пересмотреть и социально-экономические приоритеты. Намного более важное значение будет отводиться медицине, здравоохранению, подчеркивает профессор Опашовски. Речь идет не только о повышении зарплаты медикам. Должны возрасти статус, общественная и экономическая роль здравоохранения.

"Я не удивлюсь, - говорит футуролог, - если сфера здравоохранения в общественном и экономическом значении даже сдвинет в Германии с первого места автомобилестроение".

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    Автор: Штефани Хёпнер


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