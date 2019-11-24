Необычная терапия: почему европейцы едут лечиться в Грузию

Что делать, если антибиотики перестали помогать? Ехать в Грузию, где в таком случае успешно применяют терапию бактериофагами. В Западной Европе такое лечение пока не применяется.
Танья Дидерен из-под голландского Маастрихта вот уже тридцать лет страдает от гидраденита - хронического кожного заболевания, при котором болезненно воспаляются апокриновые потовые железы. Часто в промежности или под мышками.
В августе этого года 50-летняя Дидерен приняла радикальное решение: она перестала принимать антибиотики, которые помогали все меньше, и отправилась на две недели в Грузию - пройти курс лечения бактериофагами.
3900 евро за терапию в Тбилиси
Такая антибактериальная терапия пока не имеет допуска в большинстве западноевропейских стран. 3900 евро она заплатила из своего кармана в надежде, что нетрадиционный метод лечения ей поможет.
Бактериофаги (или просто фаги) это вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки и клетки архей. Лечение предусматривает прием внутрь фагов отдельного изолированного вида. Эти фаги размножаются внутри бактерий пациента и в конце концов их расщепляют.
"На вкус похоже на грибы", - говорит Танья Дидерен, принимая утреннюю дозу фагов. Отправляясь в Грузию, она сильно волновалась, но решилась на поездку, так как была очень разочарована тем, как ее пытались лечить в Нидерландах.
Когда антибиотики перестали действовать, местный врач предложил ей принимать медикаменты, созданные с применением генной инженерии. О бактериофагах он даже не слышал. Дидерен тогда решила сама поискать больше информации о терапии с применением бактериофагов, о которой рассказывали в одной телепередаче.
Фаги - альтернатива антибиотикам
Так она узнала о тбилисском Институте бактериофага, микробиологии и вирусологии имени Георгия Элиава, созданном этим грузинским микробиологом еще в 1923 году, и о том, что в Грузии уже давно применяют такую терапию.
В годы холодной войны в Грузии, как и в СССР в целом, антибиотики были в дефиците, и лечение фагами являлось прекрасной альтернативой при инфекционных заболеваниях. А сегодня институт Элиава имеет в своем распоряжении крупнейший в мире фонд терапевтических бактериофагов.
Танья Дидерен прошла в Грузии двухнедельный курс лечения, а потом вернулась домой в Нидерланды с целым чемоданом доз фагов. С тех пор как она принимает каждый день два разных вида и наносит специальный крем, Дидерен чувствует себя лучше. Она снова полна энергии, маленькие воспаления под мышками и на груди прошли, большие еще дают о себе знать, но не так болезненно, как в прошлом.
Препараты присылают из Грузии
Раз в три месяца Дидерен ездит в соседнюю Бельгию, чтобы забрать очередную порцию препаратов, которые ей присылают из Грузии. Каждая порция стоит 500 евро. Больничная касса расходы не возмещает. Бельгия - единственная западноевропейская страна, в которой фаги имеют допуск. В Нидерландах, как и во всех других странах, их разрешено применять только в исключительных случаях, когда речь идет о жизни или смерти. При этом вся ответственность - на враче.
Как антибиотики, так и бактериофаги могут привести к резистентности бактерий. Большое преимущество фагов, однако, в том, что они всегда на шаг впереди и таким образом способны преодолевать резистентность бактерий. К тому же они применяются всегда целенаправленно против специфического вида бактерий и не разрушают полезные, например, в кишечнике.
Поэтому перед тем, как начинать такую антибактериальную терапию, необходимо установить, какие именно бактерии привели к заболеванию. И фаги в Грузии делают для пациентов в индивидуальном порядке: для каждого свои. В странах Западной Европы такое невозможно, пришлось бы на каждый индивидуально изготовленный препарат получать разрешение на применение.
Эксперименты в бельгийском военном госпитале
Единственное исключение - Бельгия. Здесь с прошлого года есть легальный путь обойти действующие фармацевтические предписания: можно получить временный сертификат, который выдает НИИ здравоохранения после консультации с врачом, пациентом, производителем, фармацевтом и государственным ведомством по лекарственным препаратам. Такой сертификат позволяет аптекарю изготовить соответствующий препарат.
"Мы воспользовались имеющимися законодательными рамками, чтобы применять бактериофаги", - говорит Жан-Поль Пирне, проводящий исследования с ними в военном госпитале в Брюсселе. Здесь фаги уже применяли для терапии около 30 пациентов. Госпиталь - пока единственное место в Бельгии, где производят бактериофаги.
"Надо, чтобы фаги производили фармацевтические фирмы, - уверен доктор Пирне. - Одна больница не в состоянии изготавливать все больше фагов для постоянно растущего числа пациентов". Но чтобы начать промышленное производство, нужна однозначная законодательная база. А ее пока нет. Впрочем, Пирне не считает фаги чудодейственным средством. "Я не думаю, что ими можно будет заменить антибиотики, - говорит он. - Скорее, те и другие препараты надо будет принимать вместе, чтобы усилить действие антибиотиков".
Танья Дидерен хочет продолжить курс своего лечения в Брюсселе. С грузинскими врачами ей было трудно общаться, всякий раз приходилось прибегать к услугам переводчика. "Надеюсь, что фаги скоро разрешат и в Европе, - говорит она. - А то Грузия далеко, и летать туда накладно".
В Германии и Нидерландах сейчас проверяют, позволяет ли и их законодательство выписывать рецепты на индивидуальное изготовление бактериофагов. А Франция уже закупала их в Бельгии и разрешила применять.
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