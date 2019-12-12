 Немцы уезжают: повод для паники? | Учеба и работа в Германии | DW | 12.12.2019

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Учеба и карьера

Немцы уезжают: повод для паники?

Из Германии уезжают больше людей, чем возвращаются в страну. Прежде всего это высококвалифицированные специалисты.

На работу за рубеж из Германии уезжают в основном специалисты с высшим образованием

За последнее десятилетие из Германии для проживания в другой стране выезжали в среднем 180 тысяч человек в год, возвращались - 129 тысяч. Три четверти из них - высококвалифицированные специалисты. Это первые данные, опубликованные в ходе исследования, которое проводит Университет Дуйсбурга-Эссена совместно с Федеральным институтом демографических исследований.

Большинство эмигрантов живут за рубежом ограниченное время. Поэтому статистики говорят о том, что каждый год Германия недосчитывается 51 тысячи жителей. "Такое негативное сальдо миграции собственных граждан есть во всех развитых странах", - объясняет Андреас Этте (Andreas Ette), руководитель научной группы из Федерального института демографических исследований. Об утечке мозгов можно говорить лишь в случае, когда страну покидают намного больше высококвалифицированных специалистов, чем возвращаются. "Но наше исследование это едва подтверждает", - отмечает Этте. Из тех, кто уезжает из Германии, 76 процентов - с дипломом о высшем образовании, среди "возвращенцев" - 68 процентов выпускников вузов.

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Ученый указывает на то, что ситуацию с миграцией следует рассматривать в целом, учитывая и то, сколько иностранных специалистов приезжают в Германию. Здесь баланс положительный. Его доводы разделяет и Вернер Айххорст (Werner Eichhorst) из Института по изучению перспектив рынка труда (IZA): "Нельзя сказать, что ежегодно мы навсегда теряем 51 тысячу специалистов, и поэтому на рынке труда возникает нехватка кадров". Ученый не видит повода для паники. По его оценкам, число тех, кто выезжает из Германии для жизни в другой стране, очень ограниченное: примерно один процент от общей численности трудоспособного населения Германии.

Глава Института мировой экономики в Киле Габриэль Фельбермайр (Gabriel Felbermayr) воспринимает эти цифры с большим скепсисом: "За последние десять лет мы потеряли полмиллиона человек. Три четверти из них - специалисты высокой квалификации. Для немецкой экономики, которая сильно зависит от кадров с хорошей подготовкой, это плохая новость". На его взгляд, потерю трудовых ресурсов не восполнить за счет мигрантов, поскольку не у всех есть необходимый уровень образования.

Пока сложно сказать, работают ли выехавшие из Германии за рубеж специалисты в сферах, в которых в самой Германии не хватает кадров, - данные еще предстоит проанализировать.

Зачем и куда едут немцы

Что могло бы побудить уехавших вернуться обратно в Германию? Для этого надо понять, чем их привлекает жизнь за рубежом. Исследователи опросили более десяти тысяч эмигрантов. Главная причина - работа: для почти 60 процентов она стала главным поводом для для переезда. Важный аспект - зарплата. В среднем немецкие специалисты в другой стране получают чистыми на 1200 евро больше. Даже с учетом того, что расходы на проживание выше, чем в Германии, выгода есть. Почти для половины опрошенных важны и такие факторы, как погодные условия, другой жизненный уклад или возможность получить новый опыт. Каждый третий переехал по семейным обстоятельствам, например, потому что партнер родом из другой страны. Треть - из-за того, что спутник или спутница жизни получили предложение о работе в другой стране. Наименьшее значение имеет неудовлетворенность жизнью в Германии - 17 процентов опрошенных указали эту причину.

В Швейцарии привлекательна не только природа, но и зарплата

В Швейцарии привлекательна не только природа, но и зарплата

Самая популярная страна - Швейцария, на втором месте - США, затем следуют Австрия и Великобритания. Несмотря на то, что женщины выезжают наравне с мужчинами, доминирует классическая модель, в которой решающую роль играет карьера мужчин. Женщины вновь начинают работать уже по возвращении в Германию. 

"Как раз квалифицированные специалисты с высокой мобильностью могут выбирать, где им работать, и принимают решение в зависимости от того, как возможности карьеры сочетаются с перспективой заработка и с личной жизненной ситуацией в определенный период", - отмечает Вернер Айххорст. К ключевым относятся такие факторы, как уход за детьми и ситуация с жильем. По мнению Айххорста, немецкие политики должны создавать привлекательные условия в стране не только для компаний, но и для сотрудников.

Как решить проблему оттока кадров

Президент Института мировой экономики Габриэль Фельбермайр указывает на важность финансового аспекта: "В Германии высокие налоги и страховые взносы, а зарплата у высококвалифицированных сотрудников относительно низкая". Он предлагает взять пример со Скандинавии и освободить на некоторое время тех, кто решает вернуться в Германию, от обязательных страховых отчислений или уменьшить размеры взносов, а заодно и подоходного налога.

Кроме того, экономист считает, что следует улучшить условия работы в академическиой среде - университетах и научно-исследовательских организациях: "За границей в этой сфере больше шансов продвинуться, сделать научный прорыв, заявить о себе, потому что там нередко научные институты лучше оснащены". В качестве позитивного примера он приводит Швейцарию. Благодаря большим инвестициям за последние 10-15 лет популярность швейцарских университетов среди иностранных профессоров значительно выросла.

И по мнению Вернера Айххорста, немецкие вузы нельзя назвать хорошим работодателем. Нередко рабочие договоры заключаются на короткие сроки - вплоть до нескольких месяцев. У молодых сотрудников нет уверенности в завтрашнем дне. С другой стороны, подчеркивает эксперт из Института по изучению перспектив рынка труда, что касается культуры труда, у Германии есть и козыри. К преимуществам экономист относит правовую безопасность и социальную защищенность, которые играют немаловажную роль в первую очередь для семей. Эксперт из Института по изучению перспектив рынка труда считает, что и сами работодатели могли бы повысить свою привлекательность, предоставляя сотрудникам возможность поработать какое-то время за границей. Его аргумент: участвуя в международных школьных обменах, проучившись семестр в другой стране, специалист ожидает от фирмы большей открытости и гибкости.

В любом случае, все эксперты сходятся в том, что препятствовать переезду специалистов в другую страну невозможно и бессмысленно. "Живя за рубежом, человек накапливает впечатления, опыт, учится обходиться с людьми из другой культуры, - все это пригодится, когда он вернется, и ему самому и экономике", - не сомневается Айххорст.

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