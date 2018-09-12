Немцы пьют больше алкоголя, чем россияне

В Германии пьют больше алкоголя, чем в России. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в среду, 12 сентября. Так, в России потребляется 10,1 литра чистого алкоголя на душу населения в год, а в Германии этот показатель достиг 11 литров. Примечательно, что параллельно со снижением потребления алкоголя в России уменьшается и количество ДТП в этой стране, утверждают авторы исследования.

Лидеры по потреблению алкоголя - Литва и Чехия

В среднем в европейском регионе выпивается 8,6 литра чистого алкоголя на душу населения, в расчет берутся граждане старше 15 лет. Абсолютным лидером по потреблению алкогольных напитков является Литва, где этот показатель достиг 15,2 литра. В лидерах находится также Чехия с показателем 12,7 литра.

В целом европейцы стали вести более здоровый образ жизни, поэтому ВОЗ отмечает рост ожидаемой продолжительности жизни в Европе. В лидерах по этому показателю Швейцария и Люксембург, в среднем граждане этих стран проживут 83 года.

Высокая продолжительность жизни в Германии

В Германии этот показатель составляет 81 год, она находится "в верхней четверти" среди 53 исследуемых стран, куда, кроме Европы, вошли страны Кавказа и Центральной Азии. Среди факторов, позитивно влияющих на рост продолжительности жизни в ФРГ, эксперты называют массовую вакцинацию населения и хороший доступ к системе здравоохранения.

Помимо потребления алкоголя, росту продолжительности жизни в Европе мешают также: курение, избыточный вес и малоподвижный образ жизни многих граждан. Последний фактор эксперты ВОЗ называют одним из ключевых для здоровья населения. По их мнению, здоровый человек должен двигаться не менее 150 минут в неделю, либо минимум 75 минут в неделю заниматься спортом.

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