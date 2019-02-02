 Немцы против размещения в ФРГ американского ядерного оружия | Новости из Германии о Германии | DW | 01.08.2019

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Германия

Немцы против размещения в ФРГ американского ядерного оружия

Более 80 процентов жителей Германии высказались за запрет размещения в стране ядерного оружия из США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Greenpeace.

Активисты протестуют против распространения ядерного оружия перед американским посольством в Берлине

Активисты протестуют против распространения ядерного оружия перед американским посольством в Берлине

Большинство немцев (86 процентов) поддерживают запрет размещения на территории Германии американского ядерного оружия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенногоинститутом исследований общественного мнения Kantarпо заказу Greenpeace и опубликованного в четверг, 1 августа, - накануне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Контекст

Попытка запретить ядерное оружие договором, к которому не присоединилась ни одна страна, им владеющая, не принесет успеха, считают в альянсе. Этот документ также подрывает усилия в сфере нераспространения ЯО. (20.09.2017)

Наращивание ядерных вооружений - ошибочный ответ на вызовы современности, уверен глава МИД Германии. Он отметил, что большинство немцев выступает против размещения ракет с ядерными боеголовками. (26.12.2018)

Около 75 процентов немцев не чувствуют себя в безопасности из-за размещенного в Германии ядерного оружия. При этом 84 процента участников опроса высказались за его полный вывод с территории страны, а 82 процента - за уничтожение ядерного арсенала во всем мире. Девять из десяти опрошенных считают, что Германия должна подписать договор ООН о запрете ядерного оружия по всему миру.

Американские атомные бомбы в ФРГ

"Результаты опроса - это четкое требование к правительству ФРГ не размещать на территории Германии  ядерные ракеты средней дальности", - отметил официальный представитель Greenpeace Кристоф фон Ливен (Christoph von Lieven). Для того, чтобы убедительно выступать против угрозы применения ядерного оружия, Германия должна позаботиться о выведении всего расположенного на ее территории вооружения такого рода, подчеркнул он. "Иначе Германия может оказаться в центре новой гонки вооружений", - предупредил фон Ливен.

С 50-х годов США хранит, по неподтвержденным данным, до 20 атомных бомб на военно-воздушной базе США Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Германия является членом так называемой группы планирования НАТО. Работа в этой группе вытекает из обязанности ФРГ как члена НАТО участвовать в ядерной программе альянса. Это гарантирует право голоса при планировании или проведении операций НАТО с применением ядерного оружия. В обмен Германия обязуется предоставлять самолеты, способные нести атомное оружие, и хранить ядерные вооружения на своей территории.

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    Автор: Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

Опрос Kantar об отношении немцев к ядерному оружию

Опрос Kantar об отношении немцев к ядерному оружию

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Память о страшном взрыве Pershing в Германии и страх перед новой гонкой вооружений  

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