 Немцы и дача: что изменилось за время пандемии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.07.2020

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Культура и стиль жизни

Немцы и дача: что изменилось за время пандемии

Пандемия коронавируса напомнила немцам о популярном в Германии хобби - садоводстве. И многие вышли в сад. Даже те, у кого нет дачи…

Отдых в саду

Будь то озелененный балкон, ухоженный (и даже запущенный) садовый участок или обыкновенная клумба перед многоквартирным домом - всем вдруг захотелось уединения с природой. Садоводство - это теперь что-то вроде повального увлечения кулинарией, считает блогер из Берлина Каролин Энгверт (Carolin Engwert). В кризисные времена тяга к зелени, к природе, похоже, возросла в разы, утверждает авторблога о садоводстве Hauptstadtgarten.de, популярной платформы для обмена опытом, идеями и новшествами. Судите сами: по словам Каролин Энгверт, количество читателей ее блога с начала вспышки пандемии увеличилось с 30 тысяч до 120 тысяч. 

Тем, у кого есть сад-огород, пережить период ограничений, связанных с пандемией, гораздо легче, считает и историк Анке Шмиц (Anke Schmitz) из Оффенбаха, ссылаясь на отзывы читателей своего блога. Так, Конни и Мальте, родители троих детей, написали, что только теперь наконец-то поняли, какое это счастье, иметь садовый участок, принадлежащий им вообще-то уже пару лет. А Андреас из Бохума уверяет, что уход за грядками, пусть даже и в общественном городском саду, для него - настоящая отдушина, возможность вырваться из-под "изоляционного колпака" и пообщаться (конечно, на расстоянии!) с соседями.     

Статусный символ и… трудотерапия

350 квадратных метров - такова площадь садового участка, у терапевта Андреаса Нипеля (Andreas Niepel) из Хаттингена. В былые времена за увлечение работой в саду приходилось чуть ли не оправдываться, теперь же оно в одночасье стало даже неким статусным символом, причиной всеобщей зависти, подчеркивает терапевт, работающий в области неврологической реабилитации. Его специализация - садовая терапия. 

"Все мы - дети природы, которых, естественно, тянет к ее истокам", - считает Андреас Нипель. Поэтому в такие нестабильные времена, как в период карантина, невозможность беспрепятственного общения с природой воспринимается людьми особо тяжело, поясняет он.  Его опыт показывает, что в кризисные времена люди чаще всего устремляются не в церковь, а именно на лоно природы: видимо там можно гораздо быстрее обрести душевное спокойствие, испытать чувство умиротворения, подчеркивает Андреас Нипель.     

Лучшее место, где теперь, во время пандемии, себя можно почувствовать по-настоящему счастливым - это садовый участок, утверждает и председатель Федерального общества садоводов-любителей (Bundesverbands Deutscher Gartenfreunde) Штефан Грундай (Stefan Grundei). По его словам, спрос на аренду дачных участков (их в Германии называют "Шребергартен" - Schrebergarten) с момента введения карантинных ограничений удвоился, а в крупных городах - в Берлине, Гамбурге или Мюнхене - возрос почти в четыре раза.

Блогер из Берлина Каролин Энгверт

Берлинский блогер Каролин Энгверт

В саду можно отвлечься, на некоторое время забыть о переживаниях и страхах. Знакомые с детства ароматы цветов и трав, вкус собственноручно выращенных овощей - редиски, лука, моркови или помидоров - напоминает о счастливых моментах, помогает настроиться на более оптимистичный лад, строить планы на будущее, поясняет специалист по ландшафтной архитектуре Марианне Гененгер-Хайн (Marianne Genenger-Hein), возглавляющая Федеральное общество садоводов-любителей земли Северный Рейн - Вестфалия. Главное - не стоит отчаиваться, если вредители успели побывать на грядках до урожая, успокаивает она.

Редиска, бассейн и батут

Но не только клумбы и грядки на собственном садовом участке могут быть полезны для восстановления душевного равновесия. Надувные бассейны, батуты или гамак - прекрасная возможность, как для детей, так и для взрослых, сменить обстановку, устроить себе настоящий отпуск и зарядиться "зеленым" позитивом на природе или организовать "научную" экспедицию (в одиночку или всей семьей): понаблюдать за жизнью растений, насекомых, певчих птиц или вышедшего на вечернюю охоту за улитками и мышами ежика.  

Тем, кто серьезно решил включить в свой рацион собственноручно выращенные овощи и фрукты, вовсе не обязательно иметь собственный надел. Можно отправиться в один из городских общественных садов (нем. Gemeinschaftsgarten), поучаствовать в очередном огородном эксперименте. Например, вырастить не только картошку или тыкву, но и грибы, как предлагает инициатор создания городских общественных садов в Роттвайле Ютта Штеффенс (Jutta Steffens).

Прямо посреди города, на грядках и парниках, частично сооруженных из старых ящиков и деревянных паллет, любой желающий может попробовать себя в роли садовода, предложить новую идею, поясняет Ютта Штеффенс. Зимой пеньки бывших фруктовых деревьев "привили" специальным субстратом (порошок с мицелием), теперь осталось только подождать, когда грибницы начнут приносить урожай, надеется Ютта Штеффенс.

"Балкония" и сад "для всех"

Выход на природу есть и у обладателей балконов. Даже на маленьком балконе можно выращивать практически все, как утверждает автор блога bio-balkon.de Биргит Шаттлинг (Birgit Schattling). Возможно, таким образом удается удовлетворять естественное желание "созидать", отмечает популярный блогер. А обмен опытом позитивно сказывается на урожае. 

Так, для улучшения качества земли в горшках и кадках балконные экосадоводы успешно используют кофейную гущу, яичную скорлупу и даже отрезанные после стрижки волосы. Прекрасным удобрением, как оказалась, являются и сношенные до дыр шерстяные носки: их лучше класть на дно горшка или ящика, советует Биргит Шаттлинг. Во время карантина, когда специальные магазины были закрыты, горшки для рассады находчивые садоводы делали из газет, скачав в интернете инструкцию по технике оригами. Землю же (ее просто так копать в лесу или на пустыре в Германии запрещено) они собирали в городских парках - на земляные горки, вырытые кротами посреди аккуратно подстриженных газонов, общий запрет не распространяется. 

"В этом году я надеюсь на хороший урожай", - указывает Бригитте Виттеман (Brigitte Wittemann) из Рефрата на деревце в кадке, усыпанное маленькими пока яблоками. Вот уже много лет обладательница роскошной лоджии с удовольствием выращивает в горшках и ящиках пряные травы, салат, лук, чеснок, помидоры, перец. Есть у нее и виноградная лоза, и лавровый куст, и лимонное деревце, не говоря уже о многолетних кустарниках, травах и цветах. Жужжат шмели и пчелы, летают бабочки… Здесь ее оазис, признается Бригитте. 

"Я очень сочувствую тем, кто лишен такой возможности, у кого нет ни сада, ни балкона", - говорит она в интервью DW. И как это отрадно, что есть отзывчивые соседи, добавляет она.  Недавно, прогуливаясь по улицам города, Бригитте увидела нарядную скамейку, установленную в ухоженном палисаднике одного из соседних домов. На табличке возле скамьи красовалась надпись: "У вас нет своего сада? Присядьте, отдохните и почувствуйте себя так, будто вы в собственном саду".  

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  • Садики Шребера

    Отдых на немецкой даче

    Для поддержания здоровья

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  • Детская площадка на дачном участке

    Отдых на немецкой даче

    Детские игры

    И сегодня многие немцы обзаводятся садовыми участками именно ради детей. Работать на грядках малышей, конечно же, никто не заставляет. Для них "садик Шребера" - место, где можно поиграть на лужайке, поплескаться в надувном бассейне или понаблюдать за насекомыми или растениями.

  • Садовые тележки

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    Но чтобы все было, как у взрослых, для детей покупают игрушечные лейки и садовые тележки.

  • Музей садовых участков

    Отдых на немецкой даче

    Музей садовых участков

    На месте первого садового кооператива в Лейпциге в наши дни находится Немецкий музей садовых участков - Deutsches Kleingärtnermuseum. В нем можно увидеть, как 200 лет назад выглядели такие участки и инвентарь, заглянуть в дачный домик с историческим интерьером, прогуляться по музею под открытым небом и выпить прохладного пива.

  • Стоимость участка

    Отдых на немецкой даче

    Стоимость участка

    Чтобы получить право на аренду участка, нужно вступить в дачный кооператив. Размер аренды зависит от площади участка и города, где он находится. В Берлине квадратный метр участка стоит около 40 центов в год. Но к этому надо прибавить членские взносы в кооператив и коммунальные услуги. Общая стоимость в год - примерно 500 евро.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Дача по правилам

    У каждого такого дачного товарищества свой строгий устав. Минимум треть участка должна быть отведена под фрукты и овощи, причем разных сортов. Участок нельзя использовать в коммерческих целях. В правилах прописано все до мелочей - от разрешенных сортов растений до высоты живой изгороди и размеров теплицы.

  • Домик раздора

    Отдых на немецкой даче

    Домик раздора

    Бывает, что садовый домик становится предметом споров между соседями по даче: либо он слишком большой, либо его разместили слишком близко к соседскому забору... По закону, площадь домика не должна превышать 24 квадратных метра. Теоретически он предназначен для хранения в нем садового инвентаря, детских игрушек, семян и урожая. В домике можно иногда ночевать, но нельзя проживать длительное время.

  • Кошка на даче

    Отдых на немецкой даче

    Четвероногий дачник

    Свои правила есть для животных. Садовый участок нельзя использовать для их разведения. Однако взять с собой на короткий дачный отдых кошку, собаку или морскую свинку никто не запретит.

  • Пчелы на дачном участке

    Отдых на немецкой даче

    Добро пожаловать, пчелы!

    Другое дело - пчелы. Пчелиные ульи на арендных садовых участках не только не запрещены, но даже приветствуются. Пчелы опыляют растения и помогают сохранить природное разнообразие, улучшая экологию. Но размещать ульи можно только с ведома председателя кооператива. Сколько ульев любителю-пчеловоду разрешат поставить, зависит от размера участка.

  • Дети на даче

    Отдых на немецкой даче

    Спорные моменты

    Не только домик может не понравиться соседям. Правлению кооператива или даже судам приходилось рассматривать жалобы на то, что слишком сильно шумят дети, что соседка в полуголом виде загорает на участке (что, кстати, не запрещено, если не лежать у всех на виду) или на то, что один предприимчивый дачник развел коноплю. А вот жарить шашлыки и отмечать семейные праздники можно хоть каждые выходные.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Со всей серьезностью

    Садовые участки или городские дачи - это своего рода социальные сети, в которых протекает активная общественная жизнь. К своему популярному хобби немцы подходят серьезно. Существует Федеральное объединение немецких садоводов. Раз в несколько лет проводится конкурс на лучшую городскую дачу.

    Автор: Татьяна Вайнман


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