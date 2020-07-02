Немцы и дача: что изменилось за время пандемии

Будь то озелененный балкон, ухоженный (и даже запущенный) садовый участок или обыкновенная клумба перед многоквартирным домом - всем вдруг захотелось уединения с природой. Садоводство - это теперь что-то вроде повального увлечения кулинарией, считает блогер из Берлина Каролин Энгверт (Carolin Engwert). В кризисные времена тяга к зелени, к природе, похоже, возросла в разы, утверждает авторблога о садоводстве Hauptstadtgarten.de, популярной платформы для обмена опытом, идеями и новшествами. Судите сами: по словам Каролин Энгверт, количество читателей ее блога с начала вспышки пандемии увеличилось с 30 тысяч до 120 тысяч.

Тем, у кого есть сад-огород, пережить период ограничений, связанных с пандемией, гораздо легче, считает и историк Анке Шмиц (Anke Schmitz) из Оффенбаха, ссылаясь на отзывы читателей своего блога. Так, Конни и Мальте, родители троих детей, написали, что только теперь наконец-то поняли, какое это счастье, иметь садовый участок, принадлежащий им вообще-то уже пару лет. А Андреас из Бохума уверяет, что уход за грядками, пусть даже и в общественном городском саду, для него - настоящая отдушина, возможность вырваться из-под "изоляционного колпака" и пообщаться (конечно, на расстоянии!) с соседями.

Статусный символ и… трудотерапия

350 квадратных метров - такова площадь садового участка, у терапевта Андреаса Нипеля (Andreas Niepel) из Хаттингена. В былые времена за увлечение работой в саду приходилось чуть ли не оправдываться, теперь же оно в одночасье стало даже неким статусным символом, причиной всеобщей зависти, подчеркивает терапевт, работающий в области неврологической реабилитации. Его специализация - садовая терапия.

"Все мы - дети природы, которых, естественно, тянет к ее истокам", - считает Андреас Нипель. Поэтому в такие нестабильные времена, как в период карантина, невозможность беспрепятственного общения с природой воспринимается людьми особо тяжело, поясняет он. Его опыт показывает, что в кризисные времена люди чаще всего устремляются не в церковь, а именно на лоно природы: видимо там можно гораздо быстрее обрести душевное спокойствие, испытать чувство умиротворения, подчеркивает Андреас Нипель.

Лучшее место, где теперь, во время пандемии, себя можно почувствовать по-настоящему счастливым - это садовый участок, утверждает и председатель Федерального общества садоводов-любителей (Bundesverbands Deutscher Gartenfreunde) Штефан Грундай (Stefan Grundei). По его словам, спрос на аренду дачных участков (их в Германии называют "Шребергартен" - Schrebergarten) с момента введения карантинных ограничений удвоился, а в крупных городах - в Берлине, Гамбурге или Мюнхене - возрос почти в четыре раза.

Берлинский блогер Каролин Энгверт

В саду можно отвлечься, на некоторое время забыть о переживаниях и страхах. Знакомые с детства ароматы цветов и трав, вкус собственноручно выращенных овощей - редиски, лука, моркови или помидоров - напоминает о счастливых моментах, помогает настроиться на более оптимистичный лад, строить планы на будущее, поясняет специалист по ландшафтной архитектуре Марианне Гененгер-Хайн (Marianne Genenger-Hein), возглавляющая Федеральное общество садоводов-любителей земли Северный Рейн - Вестфалия. Главное - не стоит отчаиваться, если вредители успели побывать на грядках до урожая, успокаивает она.

Редиска, бассейн и батут

Но не только клумбы и грядки на собственном садовом участке могут быть полезны для восстановления душевного равновесия. Надувные бассейны, батуты или гамак - прекрасная возможность, как для детей, так и для взрослых, сменить обстановку, устроить себе настоящий отпуск и зарядиться "зеленым" позитивом на природе или организовать "научную" экспедицию (в одиночку или всей семьей): понаблюдать за жизнью растений, насекомых, певчих птиц или вышедшего на вечернюю охоту за улитками и мышами ежика.

Тем, кто серьезно решил включить в свой рацион собственноручно выращенные овощи и фрукты, вовсе не обязательно иметь собственный надел. Можно отправиться в один из городских общественных садов (нем. Gemeinschaftsgarten), поучаствовать в очередном огородном эксперименте. Например, вырастить не только картошку или тыкву, но и грибы, как предлагает инициатор создания городских общественных садов в Роттвайле Ютта Штеффенс (Jutta Steffens).

Прямо посреди города, на грядках и парниках, частично сооруженных из старых ящиков и деревянных паллет, любой желающий может попробовать себя в роли садовода, предложить новую идею, поясняет Ютта Штеффенс. Зимой пеньки бывших фруктовых деревьев "привили" специальным субстратом (порошок с мицелием), теперь осталось только подождать, когда грибницы начнут приносить урожай, надеется Ютта Штеффенс.

"Балкония" и сад "для всех"

Выход на природу есть и у обладателей балконов. Даже на маленьком балконе можно выращивать практически все, как утверждает автор блога bio-balkon.de Биргит Шаттлинг (Birgit Schattling). Возможно, таким образом удается удовлетворять естественное желание "созидать", отмечает популярный блогер. А обмен опытом позитивно сказывается на урожае.

Так, для улучшения качества земли в горшках и кадках балконные экосадоводы успешно используют кофейную гущу, яичную скорлупу и даже отрезанные после стрижки волосы. Прекрасным удобрением, как оказалась, являются и сношенные до дыр шерстяные носки: их лучше класть на дно горшка или ящика, советует Биргит Шаттлинг. Во время карантина, когда специальные магазины были закрыты, горшки для рассады находчивые садоводы делали из газет, скачав в интернете инструкцию по технике оригами. Землю же (ее просто так копать в лесу или на пустыре в Германии запрещено) они собирали в городских парках - на земляные горки, вырытые кротами посреди аккуратно подстриженных газонов, общий запрет не распространяется.

"В этом году я надеюсь на хороший урожай", - указывает Бригитте Виттеман (Brigitte Wittemann) из Рефрата на деревце в кадке, усыпанное маленькими пока яблоками. Вот уже много лет обладательница роскошной лоджии с удовольствием выращивает в горшках и ящиках пряные травы, салат, лук, чеснок, помидоры, перец. Есть у нее и виноградная лоза, и лавровый куст, и лимонное деревце, не говоря уже о многолетних кустарниках, травах и цветах. Жужжат шмели и пчелы, летают бабочки… Здесь ее оазис, признается Бригитте.

"Я очень сочувствую тем, кто лишен такой возможности, у кого нет ни сада, ни балкона", - говорит она в интервью DW. И как это отрадно, что есть отзывчивые соседи, добавляет она. Недавно, прогуливаясь по улицам города, Бригитте увидела нарядную скамейку, установленную в ухоженном палисаднике одного из соседних домов. На табличке возле скамьи красовалась надпись: "У вас нет своего сада? Присядьте, отдохните и почувствуйте себя так, будто вы в собственном саду".

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