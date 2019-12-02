Немцы борются против строительства ветропарков рядом с их домами

С балкона дома Руди Фришмута (Rudi Frischmuth) открывается вид на обширное поле, окрашенный в желтые тона лес и три ветряка, возвышающиеся над деревьями. Ветропарк, который расположен в 560 метрах от его дома, не дает покоя Руди с тех пор, как был построен в 1998 году.

Все началось с шума. Ветроустановок, находящихся на окраине общины Лангервее на западе Германии, почти неслышно, если их роторы вращаются медленно. Однако в сильный ветер, работая на полную мощность, они издают звук, который напоминает летящий вдали самолет. "По ночам эти звуки доводят до сумасшествия, - жалуется Фришмут. - Нам пришлось отдать нашим внукам другие комнаты под спальни".

Фришмут присоединился к местной общественной инициативе в составе 500 человек, которая вынудила энергетическую компанию отказаться от замены нынешних ветряков на более мощные и высокие. Он и его соседи также потребовали от оператора ветропарка выключать ветрогенераторы с 22 до 6 часов утра. 69-летний мужчина считает, что ветропарк не дает ему наслаждаться жизнью на пенсии. В зависимости от времени дня тень от работающих ветряков падает на его дом, и это не дает ему покоя.

Ветряки - "не у меня во дворе"

Перемены, происходящие в Германии, наглядно видны в Лангервее: за ветрогенераторами виднеются клубы белого дыма, которые выбрасывает в небо огромная угольная электростанция. Самое позднее в 2030 году, согласно планам правительства ФРГ, электростанция будет закрыта. Планы немецких властей предусматривают, что к вышеуказанному сроку не менее 65% производимой в стране электроэнергии будет экологически чистой. В 2018 году ее доля составила 37,5%.

Ветрогенераторы и дым от угольной электростанции в Лангервее

Ветер в Германии - основной, самый доступный и дешевый источник экологически чистой энергии. Однако многие немцы не понимают, почему так называемый "энергетический поворот" (Energiewende) - переход страны на "зеленую" энергетику - должен происходить у них во дворе.

В настоящее время в стране около 1000 групп и инициатив борются против строительства ветропарков неподалеку от их жилищ. Недовольные жалуются на шум, падающие от ветряков тени, опасность их для птиц и летучих мышей, а некоторые утверждают, что ветрогенераторы вызвали у них проблемы со здоровьем.

Министр экономики Альтмайер и "правило одного километра"

Чтобы снизить протестный потенциал, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) подготовил законопроект, согласно которому новые ветропарки должны будут строиться на расстоянии не менее одного километра от поселений. При этом под поселением в документе понимаются не менее пяти рядом стоящих жилых домов.

В то время как протестные группы приветствовали законопроект, политики и ученые отзываются о нем критически. Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) заявила, что этот закон, если он будет принят, не позволит Германии достичь в сфере энергетики поставленных целей. Министры экологии ряда федеральных земель считают, что Альтмайер посылает неверный сигнал.

"Правило одного километра" сократит на 20-50% и так ограниченное пространство, доступное для строительства ветропарков, отмечается в исследовании, проведенном по заказу министерства охраны окружающей среды. Кроме того, это правило значительно снизит возможность замены уже работающих ветрогенераторов на более мощные.

"Если препятствуешь строительству ветропарка - предложи альтернативу. А сейчас этого не происходит", - констатирует Фолькер Квашинг (Volker Quasching), профессор систем возобновляемой энергии в Берлинском институте техники и экономики.

Провал "энергетического поворота" дорого обойдется

Вместо сокращения количества новых ветряков Квашинг предлагает правительству подумать о стимулах для жителей населенных пунктов, рядом с которыми установлены или планируются ветропарки. Это могут быть инвестиции в местную инфраструктуру, как уже было сделано в ряде городов. Другая возможность - компенсация части стоимости электроэнергии этим людям.

Но пенсионеру Фришмуту, по его признанию, не нужны деньги. Он хочет пользоваться такими же правами, как и жители крупных городов вроде Берлина, которые считаются слишком населенными для строительства там ветропарков: "В крупных городах говорят, что мы должны мириться с ветряками, но не хотят устанавливать их у себя". По выражению пенсионера, не должно быть так, чтобы одна часть населения постоянно ставила другую в невыгодное положение.

По мнению профессора Квашинга, важно понимать, что все немцы - независимо от места жительства - будут платить более высокую цену, если "энергетический поворот" потерпит неудачу. "Во второй половине нынешнего столетия у нас будут более важные заботы, чем борьба с ветрогенераторами. Мы будем бороться с последствиями изменения климата", - предупреждает ученый.

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