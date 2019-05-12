Немки все позже становятся мамами

Почти каждая вторая жительница Германии рожает первого ребенка в возрасте 30-39 лет. Это свежие данные Федерального статистического ведомства ФРГ. В прошлом году в Германии родилось 790 тысяч детей. Чуть меньше половины новорожденных стали первыми в семьях. Если смотреть в целом по стране, то средний возраст, в котором немецкие женщины рожают впервые, - 30 лет, а три процента рожениц были даже старше 39 лет. Рожают в Германии первых детей даже в 50 лет, но это исключение: таковых было лишь 67 случаев.

Почти каждая пятая женщина в Германии, достигшая 49 лет, остается бездетной. Любопытно, что на востоке страны у женщин реже нет детей, чем на западе. Однако в восточных федеральных землях за последние десять лет доля бездетных возросла почти в два раза: сегодня таковых - 15 процентов. В западной части Германии этот рост составляет лишь 4 процентных пункта. Больше всего бездетных - в Гамбурге и Берлине - почти треть женщин, в Бремене - каждая четвертая.

Уровень образования и бездетность

Особенно часто в Германии нет детей у женщин с высшим образованием: почти у каждой четвертой на западе и у 17 процентов - на востоке страны. Среди женщин со средним специальным образованием бездетная - каждая пятая.

В докладе Федерального статистического ведомства указывается, что Германия наряду со Швейцарией, Италией и Финляндией относится к странам с самым высоким уровнем бездетности в Европе. Но в последние годы ситуация несколько стабилизировалась, особенно на западе страны.

Самый распространенный формат семьи в Германии - женатые пары с детьми. Немало одиночек с детьми - как правило, разведенных. Причем в мегаполисах их доля выше, чем в маленьких городах и деревнях. Это, обычно женщины. Отцов-одиночек - лишь 16 процентов от общего числа, и за последние 20 лет их не стало больше.

Как работают родители

Как правило, немецкая семья воспитывает одного ребенка. Семей с двумя или тремя детьми в западной части страны больше, чем на востоке. В каждой третьей семье с маленьким ребенком работают оба родителя, - не обязательно на полную ставку. И тут многое зависит от возраста ребенка. Если ему еще нет года, чаще всего работает только отец. Когда ребенку исполняется два года, на работу идут и 42 процента мам, но обычно отец работает на полную ставку, а у матери занятость частичная. Лишь в 14 процентов случаев оба родителя заняты полный рабочий день.

По количеству работающих мам в европейском сравнении Германия находится где-то посередине: здесь их три четверти. Больше всего таких женщин с детьми - в Швеции и Словении, меньше всего - в Греции и Италии.

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