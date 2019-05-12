Немки все позже становятся мамами

Почти каждая вторая жительница Германии рожает первого ребенка в возрасте 30-39 лет. Это свежие данные Федерального статистического ведомства ФРГ. В прошлом году в Германии родилось 790 тысяч детей. Чуть меньше половины новорожденных стали первыми в семьях. Если смотреть в целом по стране, то средний возраст, в котором немецкие женщины рожают впервые, - 30 лет, а три процента рожениц были даже старше 39 лет. Рожают в Германии первых детей даже в 50 лет, но это исключение: таковых было лишь 67 случаев.
Почти каждая пятая женщина в Германии, достигшая 49 лет, остается бездетной. Любопытно, что на востоке страны у женщин реже нет детей, чем на западе. Однако в восточных федеральных землях за последние десять лет доля бездетных возросла почти в два раза: сегодня таковых - 15 процентов. В западной части Германии этот рост составляет лишь 4 процентных пункта. Больше всего бездетных - в Гамбурге и Берлине - почти треть женщин, в Бремене - каждая четвертая.
Уровень образования и бездетность
Особенно часто в Германии нет детей у женщин с высшим образованием: почти у каждой четвертой на западе и у 17 процентов - на востоке страны. Среди женщин со средним специальным образованием бездетная - каждая пятая.
В докладе Федерального статистического ведомства указывается, что Германия наряду со Швейцарией, Италией и Финляндией относится к странам с самым высоким уровнем бездетности в Европе. Но в последние годы ситуация несколько стабилизировалась, особенно на западе страны.
Самый распространенный формат семьи в Германии - женатые пары с детьми. Немало одиночек с детьми - как правило, разведенных. Причем в мегаполисах их доля выше, чем в маленьких городах и деревнях. Это, обычно женщины. Отцов-одиночек - лишь 16 процентов от общего числа, и за последние 20 лет их не стало больше.
Как работают родители
Как правило, немецкая семья воспитывает одного ребенка. Семей с двумя или тремя детьми в западной части страны больше, чем на востоке. В каждой третьей семье с маленьким ребенком работают оба родителя, - не обязательно на полную ставку. И тут многое зависит от возраста ребенка. Если ему еще нет года, чаще всего работает только отец. Когда ребенку исполняется два года, на работу идут и 42 процента мам, но обычно отец работает на полную ставку, а у матери занятость частичная. Лишь в 14 процентов случаев оба родителя заняты полный рабочий день.
По количеству работающих мам в европейском сравнении Германия находится где-то посередине: здесь их три четверти. Больше всего таких женщин с детьми - в Швеции и Словении, меньше всего - в Греции и Италии.
Смотрите также:
Особенности немецких родителей
-
Особенности немецких родителей
Кормление грудью в общественных местах
Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.
-
Особенности немецких родителей
Выбор имени
"Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.
-
Особенности немецких родителей
Папы и дети
До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.
-
Особенности немецких родителей
Правильный детсад
Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.
-
Особенности немецких родителей
Прививки
Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.
-
Особенности немецких родителей
Ночной сон
Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.
-
Особенности немецких родителей
Демократичное питание
Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!
-
Особенности немецких родителей
Неортодоксальная гигиена
В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.
-
Особенности немецких родителей
Мультимедийное воспитание
Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.
-
Особенности немецких родителей
Сладости
В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.
-
Особенности немецких родителей
Приобретение опыта
Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...
Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина