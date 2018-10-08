 Немецкую литературную премию за 2018 год получила Ингер-Мария Мальке | Новости культуры, афиша | DW | 08.10.2018

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Культура

Немецкую литературную премию за 2018 год получила Ингер-Мария Мальке

Жюри высоко оценило новый роман немецкой писательницы "Архипелаг". Ее предыдущее произведение вошло в шорт-лист премии в 2015 году.

Ингер-Мария Мальке

Ингер-Мария Мальке

Лауреатом самой престижной литературной премии в Германии Deutscher Buchpreis в понедельник, 8 октября, стала писательница Ингер-Мария Мальке (Inger-Maria Mahlke). Жюри высоко оценило ее новый роман "Архипелаг", в котором "сконцентрирована колониальная история и история европейских диктатур XX века". Произведение, действие которого разворачивается на испанском острове Тенерифе, описывает жизнь трех семей из разных слоев общества с 1919 год до наших дней.

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Ингер-Мария Мальке родилась в Гамбурге в 1977 году, росла в Любеке и на Тенерифе, а в настоящее время живет в Берлине. В 2010 году писательница была удостоена литературной премии Клауса-Михаэля Кюне (Klaus-Michael Kühne) за свой дебютный роман "Чешуйницы" ("Silberfischchen"). В 2015 году ее роман "Как вам угодно" ("Wie Ihr wollt") вошел в шорт-лист  Немецкой литературной премии.

Немецкий аналог "Букера"

Немецкая литературная премия вручается с 2005 года и отмечает немецкоязычный "Роман года". Награду учредил Биржевой союз немецкой книготорговли. Свою продукцию представляют книжные издательства Германии, Австрии и Швейцарии, а определяет победителя Академия Немецкой литературной премии, в которую входят 11 представителей из области книгоиздания и СМИ. Денежный эквивалент премии составляет 25 тысяч евро. Кроме того, пять других претендентов, попавшие в шорт-лист, получают по 2,5 тысячи евро.

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    Автор: Ефим Шуман


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