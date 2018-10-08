Немецкую литературную премию за 2018 год получила Ингер-Мария Мальке

Лауреатом самой престижной литературной премии в Германии Deutscher Buchpreis в понедельник, 8 октября, стала писательница Ингер-Мария Мальке (Inger-Maria Mahlke). Жюри высоко оценило ее новый роман "Архипелаг", в котором "сконцентрирована колониальная история и история европейских диктатур XX века". Произведение, действие которого разворачивается на испанском острове Тенерифе, описывает жизнь трех семей из разных слоев общества с 1919 год до наших дней.

Ингер-Мария Мальке родилась в Гамбурге в 1977 году, росла в Любеке и на Тенерифе, а в настоящее время живет в Берлине. В 2010 году писательница была удостоена литературной премии Клауса-Михаэля Кюне (Klaus-Michael Kühne) за свой дебютный роман "Чешуйницы" ("Silberfischchen"). В 2015 году ее роман "Как вам угодно" ("Wie Ihr wollt") вошел в шорт-лист Немецкой литературной премии.

Немецкий аналог "Букера"

Немецкая литературная премия вручается с 2005 года и отмечает немецкоязычный "Роман года". Награду учредил Биржевой союз немецкой книготорговли. Свою продукцию представляют книжные издательства Германии, Австрии и Швейцарии, а определяет победителя Академия Немецкой литературной премии, в которую входят 11 представителей из области книгоиздания и СМИ. Денежный эквивалент премии составляет 25 тысяч евро. Кроме того, пять других претендентов, попавшие в шорт-лист, получают по 2,5 тысячи евро.

Смотрите также:

10 самых знаменитых немецких детских книжек Вольф Эрльбрух. "Ночью" Впервые немецкий писатель получил премию в области детской литературы, носящую имя Астрид Линдгрен, - и около 500 тысяч евро. Вольф Эрльбрух - автор и/или иллюстратор таких известных книг, как "Медвежье чудо", "Леонард", "Дрозд фрау Майер", "Утка, смерть и тюльпан", "Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову".

10 самых знаменитых немецких детских книжек Братья Гримм. "Гензель и Гретель" Ни одна из немецких книг не переводилась на другие языки так часто, как, собрание "детских и домашних сказок" Якоба и Вильгельма Гримм, которые начали выходить в 1812 году. Во всем мире известны их названия: "Бременские музыканты", "Храбрый Портняжка", "Мальчик-с-пальчик", "Горшочек каши", "Король Дроздобород" и, конечно, "Гензель и Гретель", в которой сестра спасает брата от злой ведьмы.

10 самых знаменитых немецких детских книжек Эрнст Теодор Амадей Гофман. "Щелкунчик и Мышиный король" Повесть-сказка Э.Т.А. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" была написана и опубликована в 1816 году, в самый канун Рождества. И действие ее начинается в рождественский вечер, когда дети получают подарки. В России она сразу стала очень популярной, и не случайно Чайковский увлекся этим сюжетом. Его знаменитый балет ставят по всему миру, а в Большом театре в Москве он каждый год идет 31 декабря.

10 самых знаменитых немецких детских книжек Генрих Гофман. "Степка-растрепка" Другой Гофман - Генрих - был врачом-психиатром. Он сочинил для своего маленького сына "Степку-растрепку" - несколько нравоучительных историй о том, как ребенок должен себя вести: слушаться взрослых, быть аккуратным, не дразнить животных... Так появился и ужастик о Кате, игравшей со спичками: "Горит рука, нога, коса / И на головке волоса. / Огонь - проворный молодец: / Горит вся Катя, наконец..."

10 самых знаменитых немецких детских книжек Вильгельм Буш. "Макс и Мориц" Черный юмор немецкой детской классики не всегда понятен и приятен родителям, но дети его обожают. Не случайно так фантастически популярны комиксы Вильгельма Буша (кстати говоря, первые в истории) про малолетних хулиганов Макса и Морица. В страшилках Буша протыкают воров зонтиками, отрезают головы проказникам, мелют их в муку, поджигают и прищемляют хвосты кошкам и собакам... Непедагогично?

10 самых знаменитых немецких детских книжек Отфрид Пройслер. "Маленькое привидение" Милая сказка "Маленькое привидение" - одна из доброго десятка книг немецкого писателя Отфрида Пройслера, переведенных на множество языков мира, в том числе и на русский. Ее волшебный герой спит на чердаке старинного замка Ойленштайн, который стал музеем, и мечтает увидеть мир не ночью, а днем.

10 самых знаменитых немецких детских книжек Корнелия Функе. "Лилли, Флоссе и Морской дьявол" Романы-фэнтези Корнелии Функе давно стали мировыми бестселлерами. Среди прочих на русском языке изданы "чернильная" трилогия, романы "Повелитель драконов", "Король воров", "Бесшабашный"... Но не всем известно, что Корнелия Функе - автор великолепных сказок для маленьких. Одна из них - книга "Лилли, Флоссе и Морской дьявол" о приключениях детей русалки, ищущих спрятанный под водой клад.

10 самых знаменитых немецких детских книжек Эрих Кестнер. "Две Лотты". Книги Эриха Кестнера нацисты сжигали как "противоречащие немецкому духу".Но "Эмиль и сыщики", "Кнопка и Антон", "Летающий класс" остались в истории литературы. Самая известная его книга - "Близнецы" ("Две Лотты") - рассказывает о разлученных сестрах. По ней снято 24 фильма, в том числе три немецких (первый в 1950 году) и три американских, в одном из которых снялась юная Линдси Лохан (справа).

10 самых знаменитых немецких детских книжек Михаэль Энде. "Джим Пуговка и машинист Лукас" Общие тиражи книг классика немецкой детской литературы Михаэля Энде составляют более 20 миллионов экземпляров. "История, конца которой нет" и "Момо" были несколько раз экранизированы. И все-таки необыковенные приключения Джима Пуговки и машиниста Лукаса, которые начались после того, как жители страны Медландии получили посылку с маленьким мальчиком внутри, популярны больше всего.

10 самых знаменитых немецких детских книжек Пауль Маар. "Субастик" Повести Пауля Маара - прозаика, драматурга и иллюстратора - о проказах веселого рыжего мальчишки с пятачком вместо носа стали известны русскоязычному читателю совсем недавно. Но и писать их Маар начал не так давно - в 1970-е годы. Истории о Субастике (Sams по-немецки) не только увлекательны, но и отлично подходят для развивающих занятий в детскому саду и младших классах школы. Автор: Ефим Шуман

