Немецкого студента отчислили из СПбГУ за статью об экоактивистах

В рамках своего исследования об экологическом движении в России немецкий студент СПбГУ Лукас Лац пообщался с челябинскими активистами и написал о них статью. За это его сначала оштрафовали, а потом отчислили из вуза.
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Лаца (Lukas Latz), который учился в вузе по обмену. Лац считает, что поводом к отчислению стала его статья об экологических проблемах в Челябинске, рассказал молодой человек в разговоре с DW в субботу, 15 июня.
Штраф за репортаж
По словам Лаца, выпуская приказ об отчислении, СПбГУ сослался на условия соглашения о сотрудничестве со Свободным университетом Берлина, по которому студента можно отчислить, если он нарушил законы РФ. В конце мая в общежитие к Лацу пришли полицейские, которые обвинили его в нарушении миграционного законодательства, поскольку тот, будучи студентом, работал журналистом. Лукас Лац действительно написал репортаж о своей поездке в Челябинск, где он общался с представителями экологического движения "Стоп ГОК", которое борется со строительством комбината на окраине города. Портал "ОВД-Инфо" предполагает, что полицейские, беседовавшие со студентом, были сотрудниками Центра "Э".
Лукас Лац подчеркивает, что он ездил в Челябинск в первую очередь из-за своей научной работы, в которой исследует экологическое движение в России. "Для репортажа я использовал примерно 10 процентов материала, собранного за время поездки. Все остальное было для моего исследования", - отмечает студент. За материал, опубликованный в немецком издании Junge World, он получил гонорар в размере около 100 евро, что "не покрыло даже расходов на дорогу". Однако тему гонораров сотрудники правоохранительных органов в беседе с Лацем вообще не затрагивали: "Полицейские заявили, что мне просто запрещено проводить интервью".
Лац не опасается отчисления из берлинского Свободного университета
За административное правонарушение студент заплатил штраф в размере 4 тысяч рублей. Он не ожидал, что спустя две недели после инцидента у него возникнут проблемы в вузе. "О произошедшем я говорил со многими людьми из моего университета, они изначально знали об этом. Но у меня не было никаких проблем, мне не грозили [отчислением], поэтому известие о нем меня просто ошарашило", - отмечает Лукас Лац.
В связи с отчислением молодой человек должен покинуть Россию в течение пяти дней. "Я собираюсь закончить учебу [в Берлине], а потом… Пока не знаю точно. Где я буду работать, вернусь ли я в Россию - и могу ли я вообще вернуться", - рассказывает немецкий студент. С учебой в Свободном университете Берлина у него не должно возникнуть проблем. "В вузе знают о произошедшем. Конечно, они обо мне беспокоятся, как и все в Германии, но они не говорили об отчислении или чем-то в этом роде", - подчеркнул Лац.
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