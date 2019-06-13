Немецким птицефермам пока разрешили уничтожать петушков

13 июня Федеральный административный суд Германии признал массовое уничтожение самцов курицы на птицефермах законным - до введения альтернативных методов установления пола еще не вылупившегося цыпленка.

Министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) в ожидании этого судебного решения подчеркнула, что считает убийство птенцов неэтичным и настаивает на прекращении этой практики. Но методы по определению пола цыпленка, доступные на сегодняшний день, слишком дорогостоящие и не могут применяться в массовом птицеводстве. Президент Центрального объединения птицеводческой промышленности ФРГ Фридрих-Отто Рипке (Friedrich-Otto Ripke) находит, что суд вынес разумный вердикт. "Мы так себе это и представляли", - прокомментировал он в интервью DW. - Мы хотим прекратить практику убийства птенцов и как можно скорее. Решение суда дает нам время, без назначения окончательных сроков". Теперь все зависит от ученых, которые должны предложить альтернативные методы. Займет ли это год или полтора, Фридрих-Отто Рипке не берется судить. Он призывает запастись терпением.

Как разгорелся спор о петушках

Поводом для судебных разбирательств стали планы прекратить практику уничтожения петушков в 2013 году в Северном Рейне - Вестфалии. Несколько птицефабрик решили оспорить их в суде. Представители индустрии ссылались на закон о защите животных, который разрешает убийство животных, если для этого имеется разумная причина. Суд в Мюнстере решил, что птицефермы правы: для разведения домашних птиц петухи не нужны, и поскольку эффективного метода по определению пола цыпленка еще в яйце пока не нашли, уничтожение уже вылупившихся петушков оправдано экономическими соображениями.

Дело дошло до Федерального административного суда, так как защитники животных не стали мириться с таким решением. По их мнению, ставить экономические интересы выше гуманного отношения к животным - недопустимо. Представитель немецкой партии "Союз 90"/"Зеленые" Фридрих Остендорф (Friedrich Ostendorff) в интервью DW заявил: "Мы категорически не приемлем современные практики разведения домашней птицы".

45 миллионов - грустная статистика

Альтернативой мог бы стать новый метод In-Ovo, на разработку которого министерство сельского хозяйства выделило 6,5 миллиона евро. Этот метод позволяет установить пол птенца в яйце до того, как он вылупится. Уже в следующем году он будет доступен птицефермам, обещает министерство. Остендорф сомневается в том, что этот план удастся реализовать быстро и по всей стране. Представители индустрии также высказали свои сомнения в доступных альтернативах. "Запрет без предложения реальных решений привел бы в среднесрочной перспективе к существенным перебоям в снабжении населения Германии куриным яйцом", прокомментировали в Центральном союзе немецких птицефабрик. 13 июня суд принял такие доводы и посчитал их убедительными.

В странах Евросоюза разрешается убивать птенцов мужского пола в течение первых 72 часов. Каждую секунду на птицефермах в Германии умирает цыпленок. Тысячи - за день. Тысячи птенцов мужского пола отправляют в металлические трубы, где их разрубает на мелкие части. До этого птенцов умертвляют газом. Потому что самцы не приносят яиц, а их мясо недостаточно нежное и сочное. Только за 2018 год в Германии, по данным министерства сельского хозяйства, было убито 45 миллионов птенцов.

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