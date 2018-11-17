 Немецким правым популистам грозит крупный штраф за незаконное финансирование | Новости из Германии о Германии | DW | 08.03.2019

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Германия

Немецким правым популистам грозит крупный штраф за незаконное финансирование

Партия "Альтернатива для Германии" может быть оштрафована на сумму более чем в 100 тысяч евро за поддержку из-за рубежа.

Денежные купюры на фоне плаката АдГ

Денежные купюры на фоне плаката АдГ

Правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" грозит штраф в сумме более чем 100 тысяч евро за незаконные пожертвования кандидату в Европарламент от АдГ Гидо Райлю (Guido Reil). В самой АдГ в четверг, 7 марта, подтвердили получение соответствующего письма из администрации бундестага. Пока речь идет не об окончательном решении, а о просьбе явиться на последнее слушание дела. Это формальная процедура, которая, как правило, предшествует оглашению вердикта, подчеркивает агентство AFP. 

Контекст

В сентябре 2018 года рейтинг партии "Альтернатива для Германии" достиг 18 процентов: правые популисты обогнали социал-демократов и уступают только блоку ХДС/ХСС. В чем причина такого успеха? (22.09.2018)

По сведениям WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, правопопулистская АдГ получила 130 тысяч евро из Швейцарии на предвыборную компанию одной из ее лидеров Алис Вайдель. Это противоречит немецким законам. (12.11.2018)

Дело Райля может стать первым решением бундестага по делу о нарушении АДГ законов о финансировании политических партий. В 2017 году Гидо Райль был кандидатом от правых популистов на выборах в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. На свою предвыборную кампанию он получил крупную поддержку от швейцарского рекламного агентства Goal AG  на сумму около 50 000 евро. По немецким законам, пожертвования в фонд партий от иностранных резидентов, находящихся вне ЕС не могут превышать 1000 евро. В противном случае они считаются незаконными.

АдГ не в первый раз обвиняют в незаконном финансировании

По сведениям WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, правопопулистская АдГ  не в первый раз незаконно получала многотысячную поддержку из Швейцарии.  К примеру, то же рекламное агентство поддерживало предвыборную кампанию главы АДГ Йорга Мойтена (Jörg Meuthen).

А на избирательную кампанию сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel) были сделаны переводы в швейцарских франках на общую сумму около 130 тысяч евро. Средства многократно перечислялись с июля по сентябрь 2017 года от "одной швейцарской фармакологической компании" на счет местной организации АдГ в районе Боденского озера, в котором Вайдель баллотировалась в бундестаг.

В 2017 году партия впервые прошла в бундестаг, набрав 12,6 процента голосов. Начиная с 2014 года, АдГ смогла также пройти в парламенты всех 16 федеральных земель Германии.

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