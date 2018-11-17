Немецким правым популистам грозит крупный штраф за незаконное финансирование

Правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" грозит штраф в сумме более чем 100 тысяч евро за незаконные пожертвования кандидату в Европарламент от АдГ Гидо Райлю (Guido Reil). В самой АдГ в четверг, 7 марта, подтвердили получение соответствующего письма из администрации бундестага. Пока речь идет не об окончательном решении, а о просьбе явиться на последнее слушание дела. Это формальная процедура, которая, как правило, предшествует оглашению вердикта, подчеркивает агентство AFP.

Дело Райля может стать первым решением бундестага по делу о нарушении АДГ законов о финансировании политических партий. В 2017 году Гидо Райль был кандидатом от правых популистов на выборах в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. На свою предвыборную кампанию он получил крупную поддержку от швейцарского рекламного агентства Goal AG на сумму около 50 000 евро. По немецким законам, пожертвования в фонд партий от иностранных резидентов, находящихся вне ЕС не могут превышать 1000 евро. В противном случае они считаются незаконными.

АдГ не в первый раз обвиняют в незаконном финансировании

По сведениям WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, правопопулистская АдГ не в первый раз незаконно получала многотысячную поддержку из Швейцарии. К примеру, то же рекламное агентство поддерживало предвыборную кампанию главы АДГ Йорга Мойтена (Jörg Meuthen).

А на избирательную кампанию сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel) были сделаны переводы в швейцарских франках на общую сумму около 130 тысяч евро. Средства многократно перечислялись с июля по сентябрь 2017 года от "одной швейцарской фармакологической компании" на счет местной организации АдГ в районе Боденского озера, в котором Вайдель баллотировалась в бундестаг.

В 2017 году партия впервые прошла в бундестаг, набрав 12,6 процента голосов. Начиная с 2014 года, АдГ смогла также пройти в парламенты всех 16 федеральных земель Германии.

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