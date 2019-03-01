 Немецкий Conflict Barometer: В мире стало меньше войн | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.03.2019

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Мир

Немецкий Conflict Barometer: В мире стало меньше войн

В исследовании ученых из Гейдельберга говорится, что число войн в мире сократилось за год с двадцати до шестнадцати. Почти все они идут на Ближнем Востоке и в Африке.

Война в Сирии

Война в Сирии

Число войн в мире в 2018 году несколько снизилось. Об этом говорится в отчете Conflict Barometer,  обнародованном в пятницу, 1 марта, Гейдельбергским институтом исследований международных конфликтов (HIIK). Авторы отчета квалифицировали как войны 16 конфликтов, это на четыре меньше, чем годом ранее. В то же время число "ограниченных войн" выросло с 16 до 24.

Почти все войны идут на Ближнем Востоке и в Африке

Большинство войн - девять - ведется на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Это на три больше, чем в 2017 году. Только в Сирии исследователи насчитали четыре войны - между режимом Асада и оппозицией, между противоборствующими оппозиционными группировками, между Турцией и курдами в регион Африн, а также боевые действия против террористической группировки "Исламское государство".

Шесть войн ведется в африканских странах, расположенных южнее Сахары. Так, две войны идут в Нигерии, по одной - в Центральноафриканской Республике, Эфиопии, между Сомали и Кенией и в провинции Дарфур в Южном Судане.

На американском континенте авторы исследования называют войной конфликт в Мексике, где правительство борется с наркокартелями.

Контекст

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По данным Conflict Barometer, в Европе войн нет. В качестве ограниченной войны исследователями рассматривается вооруженный конфликт на востоке Украины.

Всего в институте насчитали по всему миру 213 конфликтов с применением насилия между государствами, этническими, религиозными или политическими группами.

Пять групп конфликтов

В исследовании Conflict Barometer, которое публикуется ежегодно с 1992 года, все конфликты разделяются на пять групп в зависимости от степени их напряженности, использования вооружения, а также последствий - от количества жертв до потоков беженцев.

Войной авторы исследования считают политический конфликт, в котором как минимум один из его участников в больших масштабах применяет физическое насилие. Ограниченная война - это политический конфликт, в котором как минимум один из его участников ярко выраженно употребляет физическое насилие.

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