 Немецкий экспорт в Иран сократился за год более чем вдвое | Экономические новости из Германии | DW | 10.05.2019

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Экономика

Немецкий экспорт в Иран сократился за год более чем вдвое

Сокращение показателей торговли между Германией и Ираном объясняется действием американских санкций. Число немецких фирм, у которых есть представительство в Иране, уменьшилось примерно в два раза.

Порт в иранском Чахбехаре

Объемы торговли между ФРГ и Ираном, по данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), резко снизились. Показатели экспорта немецких товаров в Исламскую Республику упали в январе и феврале на 52,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 223 миллионов евро, сообщают в пятницу, 10 мая, издания медиагруппы Funke, ссылаясь на расчеты DIHK.

Контекст

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Тегеран дал странам Запада 60 дней на защиту иранского нефтяного и банковского секторов от санкций США. (08.05.2019)

Уже в 2018 году, по информации DIHK, немецкий экспорт в Иран сократился на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом, составив 2,71 миллиарда евро.

Импорт из Ирана, в свою очередь, снизился на 42,2 процента и составил примерно 41 миллион евро.

Немецкие фирмы закрывают филиалы в Иране

Такая ситуация объясняется тем, что в мае 2018 года США, выйдя из ядерного соглашения с Тегераном, ввели против Ирана экономические санкции. В настоящее время иранские филиалы имеются лишь у около 60 немецких фирм - это примерно в два раза меньше, чем после заключения ядерной сделки в 2015 году.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился на текущей неделе, когда Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций по отношению к Ирану, направленных против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики.

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    Автор: Наталья Позднякова


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