Немецкий эксперт: Мат в адрес Путина на Rustavi 2 - политическая провокация

Скандальная выходка грузинского журналиста Георгия Габунии на телеканале Rustavi 2, более минуты нецензурно оскорблявшего в прямом эфире президента России Владимира Путина, вызвала резкую реакцию руководства Грузии и многих местных политиков. О том, как основные политические силы страны используют антироссийскую риторику для борьбы с противниками, и какое отношение выходка Габунии имеет к предстоящим парламентским выборам, в интервью DW рассказывает глава отделения Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) в Тбилиси Штефан Майстер (Stefan Meister).

DW: Можно ли расценить нецензурную брань Георгия Габуния в прямом эфире телеканала Rustavi 2 в адрес Владимира Путина как провокацию?

Штефан Майстер: Безусловно, это была провокация. Главный вопрос, который всех интересует, в адрес кого она была направлена. Думаю, маловероятно, что ее объектом была Россия, Путин или российское руководство. Здесь речь идет, прежде всего, о внутренней политике, о двух партиях, которые борются друг с другом: "Едином национальном движении" (ЕНД) и находящейся в данный момент у власти "Грузинской мечте - Демократической Грузии". А телеканал Rustavi 2 известен своей антироссийской риторикой. Так что они хотели привлечь внимание и устроить провокацию внутри Грузии, речь идет не о России.

- Кому на руку дальнейшая эскалация ситуации? Как выглядит сегодняшняя расстановка политических сил в Грузии?

Штефан Майстер

- Российская тема в Грузии - это своего рода триггер, чудовищно возбуждающий людей. Это можно было видеть во время массовых акций протеста 20 июня, вызванных выступлением в грузинском парламенте российского депутата Думы Гаврилова. Народ в Грузии крайне эмоционально реагирует на подобные раздражители. А две основные политические силы страны - "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили - используют эту тему для взаимных провокаций.

ЕНД постоянно заявляет, что "Грузинская мечта" - это пророссийская партия, в последние годы укрепляющая отношения с Москвой. Лидера "Грузинской мечты" Иванишвили обвиняют в том, что у него в РФ экономические интересы, поэтому он представляет российские интересы. Мне кажется, что эти два события - протесты 20 июня и высказывания Габунии на Rustavi 2 - свидетельствуют о том, что в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в следующем году, мы еще неоднократно будем наблюдать политические провокации с упоминанием России.

- Как вы оцениваете реакцию грузинских властей, тут же извинившихся за инцидент на Rustavi 2?

- 20 июня, когда в стране после массовых акций протеста накалилась обстановка, прошли часы, прежде чем на это отреагировали в правительстве, в "Грузинской мечте". Вчера же все стороны, все политические игроки моментально отреагировали на выступление одного журналиста. Мы видим, как ситуацию раскручивают во внутриполитических интересах. "Грузинская мечта" воспользовалась инцидентом, чтобы выступить против близкого Михаилу Саакашвили телеканала Rustavi 2, обвинив его в провокации, связанной с Россией, и подрыве грузинской политики.

В противоположном политическом лагере также использовали высказывания журналиста для обвинений своих противников. Меня поражает, насколько быстро все политические силы отреагировали на случившееся, заявили о своей непричастности и одновременно вступили в дискуссию о том, кто виноват, кто представляет российские интересы, и каким образом Россия манипулирует происходящим в Грузии.

- Чего вы ожидаете от избирательной кампании перед парламентскими выборами в Грузии в следующем году?

- До того как состоятся выборы, мы увидим дальнейшую поляризацию грузинских политических сил и общества в целом. Мы увидим новые провокации, подобные той, которая произошла вчера. И российская тема будет играть очень важную роль в этой избирательной кампании и в процессе подготовки к выборам.

Проблема в том, что в стране, по сути, есть только две крупные политические партии: "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение". Они нужны друг другу, чтобы сформировать образ врага, но, в конечном счете, они лишь поляризуют общество. Они не заинтересованы ни в поиске решений, идущих на пользу стране, ни в поиске конструктивного подхода к отношениям с Россией - хотя его и трудно найти. Все, что мы видим, - это дальнейшая поляризация. Подобные события будут происходить и в будущем, и они могут очень быстро вызвать чрезмерную реакцию и вылиться в беспорядки на улицах.

- Как, на ваш взгляд, может отреагировать российское руководство на инцидент на телеканале Rustavi 2?

- Путин крайне резко отреагировал на массовые акции протеста 20 июня: с 8 июня он распорядился отменить прямые авиарейсы из России в Грузию и угрожал также возможным ограничением импорта грузинского вина. Так что, со своей стороны, Россия подливает масла в огонь и пытается провоцировать Грузию, усилить давление на страну и ее руководство. Я опасаюсь дальнейшего ухудшения отношений между Тбилиси и Москвой. Я не вижу никаких признаков того, что Россия готова к миру, - наоборот, она, возможно, наложит на Грузию еще больше санкций, и это приведет к еще большему дистанцированию Грузии от России.

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