Немецкий эксперт: всегда ли полезна сексуальная моногамия?

Пара коктейлей, легкий флирт, а потом страстный секс. Да только не с женой. Супруга Макса не знает о мимолетных увлечениях своего мужа. Макс не испытывает глубоких чувств к другим женщинам, он дает волю своим инстинктам. Но чувство вины все же испытывает: "Я знаю, что это естественно, но неправильно".

Вместе с тем, по мнению сексолога и педагога Гертруд Вольф (Gertrud Wolf), в этом нет ничего необычного. "Люди не являются моногамными по своей природе", - утверждает она. Около трети ее клиентов приходят на терапию потому, что один из партнеров изменил. Большинство пар придают большое значение сексуальной верности. "Я часто имею дело с людьми, которые раньше всегда говорили, что никогда не изменят сами и партнеру не смогут простить измену, - говорит Гертруд Вольф. - А потом вдруг оказываются у меня в кабинете и не могут поверить в то, что это все-таки случилось".

Две формы сексуальности

Многие - особенно молодые люди - задаются вопросом, является ли моногамия, то есть "эксклюзивные" сексуальные отношения с одним партнером - единственно приемлемой формой сексуальной жизни. Некоторые считают, что абсолютная верность обязательна, другие видят в моногамии безнадежно устаревшую догму и предсказывают (как, например, известный немецкий сексолог Волькмар Зигуш (Volkmar Sigusch) - ее неизбежную кончину.

В своей книге "Построение взрослого" Гертруд Вольф описывает две формы сексуальности, которые часто вступают между собой в конфликт. Архетип сексуальности - это чистая физическая потребность. Речь идет не о душевной или духовной близости, а всего лишь об удовлетворении половых инстинктов. Макс, о котором шла речь в начале, знает это. Ребекка тоже. Сейчас ей тридцать лет. Она рассказывает, что много экспериментировала, когда ей исполнилось двадцать. Она часто ходила в свингер-клубы, имела много волнующих встреч и наслаждалась азартом легких отношений.

Другой тип сексуальности создает близость. Это то, что Гертруд Вольф называет "цивилизационным изобретением". И здесь, как подчеркивает сексолог, моногамность играет ключевую роль, потому что она укрепляет связь между двумя взрослыми людьми. "Мы не можем разбрасываться, когда хотим глубоких и прочных отношений", - объясняет Вольф. Поэтому сексуальная верность в партнерстве имеет смысл - по крайней мере, если вы заинтересованы в создании прочных и доверительных отношений.

Окситоцин, секс и привязанность

В трезвом виде Макс никогда не вступает в интимные связи с незнакомыми женщинами. И никогда не спит дважды с одной и той же. Чувства – это последнее, что ему нужно в его походах "на сторону". Может быть, это способ блокировать окситоцин, гормон близости, высвобождающийся во время оргазма. Кстати, тот же гормон вырабатывается в организме при кормлении грудью, что укрепляет связь между матерью и ребенком. Секс, даже мотивированный поначалу исключительно инстинктами, всегда несет в себе риск, что мы захотим большего от нашего партнера.

Люди, живущие в моногамном партнерстве, пытаются нейтрализовать эту опасность простым запретом на секс вне этого партнерства. Ребекка, насытившись в юности сексуальными приключениями, тоже живет теперь в моногамных отношениях. Она нашла себе друга несколько более консервативного, чем она, который не разделяет ее энтузиазма по поводу экспериментов. "Мне не нужны другие мужчины, - признается она, - но иногда не хватает волнения".

Ребекка надеется, что ее бойфренд когда-нибудь тоже возжелает большей свободы и, по крайней мере, совместную сексуальную жизнь они выведут из спальни, которую Ребекка сравнивает с комфортной клеткой. Но что может быть, если это желание не осуществится? Каждый третий клиент Гертруды Вольф приходит к ней с жалобой на несовместимость сексуальных потребностей. В таком состоянии неверность больше не кажется чем-то предосудительным или невозможным.

Моногамия - это не догма

Что делать в подобных ситуациях? Однозначного ответа нет. Каждая пара, по словам Гертруды Вольф, должна искать свое собственное решение проблемы. Иногда имеет смысл какое-то время отказаться от сексуальной эксклюзивности. По такому пути пошли, например, Катрин и ее друг. Они решили снять запрет с секса с другими партнерами, отказаться от сексуальной моногамии. Катрин понимает, что эксперимент рискованны: "Для меня открытые отношения все же не означают, что я могу делать все, что захочу". Напротив. Поскольку больше нет запрета, который проводит границы, она должна брать на себя ответственность и понимать, что можно, а что нельзя, что хорошо для ее партнерства, а что нет.

Роман на стороне - тоже возможный вариант, но с той разницей, что другой партнер не дал своего согласия на это, говорит Вольф, добавляя, что хотя измена партнеру небезопасна для отношений с ним, но, тем не менее, может дать толчок к их развитию.

"Моногамия - это не единственная разумная концепция отношений, но и не самая неразумная", - считает Гертруд Вольф. Форма отношений всегда зависит от конкретных партнеров, причем люди меняются со временем и всегда должны находить индивидуальные решения. "Сексуальность - это, конечно, очень личное дело, - говорит сексолог, - но в партнерских отношениях она перестает быть чем-то исключительно индивидуальным".

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