Немецкий цирк и его особенности

Канатоходцы, акробаты, жоглеры, воздушные гимнасты, клоуны, иллюзионисты, дрессированные животные, - цирк завораживает людей вот на протяжении многих столетий. Первые цирковые представления устраивались еще в Древней Греции и Древнем Риме. Собственно, слово "цирк" и происходит от латинского "circus" и греческого "kirkos", что означает "круг", форму которого имеет цирковая арена.

Правда, в эпоху Средневековья цирк как массовое зрелище практически перестал существовать: такого рода развлечения осуждались церковью. Выступали лишь отдельные артисты на ярмарках, а место цирка заняли театрализованные мистерии на библейские сюжеты.

Верхом на арену

Цирк в современном виде возник (или возродился) в середине XVIII века. А в конце XIX - начале XX веков цирковое искусство начало получать новые импульсы из Германии, где в то время работали самые знаменитые звезды. Первым немцем, сумевшим в значительной мере повлиять на развитие цирка в мировом масштабе, сталЭрнст Якоб Ренц (Ernst Jakob Renz, 1815-1892). Именно он ввел в практику так называемую "гурту" (от немецкого "Gurt") - своего рода подпругу, перехватывающую корпус лошади и снабженную двумя устойчивыми поручнями, за которые держится артист при исполнении тех или иных акробатических трюков.

Еще одной крупной фигурой немецкого цирка был Пауль Буш(Paul Busch, 1850-1927) - разносторонний талант, выступавший в качестве и циркового предпринимателя, и дрессировщика лошадей, и постановщика цирковых шоу. Цирки Ренца и Буша, покорившие публику в Берлине, Гамбурге, Вене, других европейских городах, постоянно обновляли и обогащали свои программы. Однако, как и в прежние времена, гвоздем представлений была конная вольтижировка.

В начале XX века украшением программ немецких цирков стали красочные номера артистов варьете и пантомимы, мастеров эстрадного жанра. Ведущими участниками программ считались воздушные акробаты. В цирках Ренца и Буша использовались новейшие по тем временам технические средства и световое оборудование, что давало возможность проводить выступления на фоне ярких декораций, даже с водопадами и фонтанами И, разумеется, под живую музыку.

Первая мировая и период нацизма

Во время Первой мировой войны и разразившегося после нее мирового экономического кризиса многие немецкие цирки вынуждены были закрыться, а те, что остались, отправлялись на гастроли в дальние страны.

Еще более тяжелые времена для немецких цирков наступили после прихода к власти национал-социалистов, особенно после начала Второй мировой войны. Они лишились многих своих артистов. Евреи из цирковых трупп были депортированы в концлагеря, начительная часть циркового имущества - конфискована. Большие лишения цирки понесли и в результате бомбардировок.

После войны в стране не хватало мужчин, и это сильно отразилось на составе артистов цирка. Среди них стали преобладать женщины, а в программе - танцевальные и музыкальные номера. Однако постепенно все нормализовалось, и цирк зажил новой, полной надежд жизнью.

Лидер по числу цирков в Европе

Сейчас в Германии насчитывается около 300 цирков - от небольших семейных до крупных цирковых компаний. Здесь немцы - лидеры в Европе. Самым большим в стране является цирк Krone, созданный в Мюнхене в 1905 году. Здесь работают 400 человек. Это единственный цирк в Германии, имеющий свое постоянное здание, и один из немногих, использующих на арене диких животных.

Почти все цирки в Германии - это цирки-шапито, которые кочуют с места на место со своим шатром. Дают преставления они, в основном, летом и осенью. "Зимовка" у цирков, как правило, проходит в одном и том же месте: цирк Sarrasani разбивает свой шатер в Дрездене, цирк Busch - в Берлине, цирк Roncalli - в Кельне. Зимой многие немецкие цирки открывают курсы циркового искусства для детей, принимают участие в различных праздничных шоу, дают представления на рождественских ярмарках.

Тот, кто хочет создать свой цирк в Германии, должен быть членом торгово-промышленной палаты. Там же предоставляется разрешение на открытие такого бизнеса. Чтобы его получить, следует представить убедительную концепцию будущего цирка и его бизнес-модель. Цирк можно зарегистрировать, например, в качестве общества с ограниченной ответственностью, предпринимательского общества, простого товарищества, единоличного предприятия. Поскольку практически все цирки в Германии являются передвижными, они регистрируются как компании, относящиеся к сфере туристического бизнеса. Соответственно, без получения карточки разъездного промысла их деятельность невозможна.

Дикие животные на арене

Вот уже не первое десятилетие под давлением защитников природы идут дискуссии о том, чтобы запретить выступления диких животных на арене. По данным организации PETA (англ. People for the Ethical Treatment of Animals), частичный или полный запрет на использование диких животных в цирке введен уже в 26 европейских странах. В Германии задействовать диких животных на арене пока разрешено, но буквально на каждого тигра, медведя, слона требуется особое разрешение.

