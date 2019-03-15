Немецкий ученый о том, как научиться видеть хорошие сны

15 марта - Всемирный день сна. Профессор института душевного здоровья рассказывает, как избавиться от ночных кошмаров и научиться видеть только хорошие сны.
Одну треть жизни человек спит. При этом действительно безмятежным сном может похвастаться далеко не каждый. Исследователь сна Юрген Цуллей (Jürgen Zulley) отмечает, что около 40 процентов населения Германии не высыпаются. И почти каждый десятый страдает бессонницей. Почему?
Почему и когда нам снятся кошмары?
Одна из причин, почему мы плохо спим, - ночные кошмары. Это сильные негативные эмоции - от страха до злости, которые мы переживаем ночью и из-за которых мы собственно просыпаемся. Когда человеку часто снятся кошмары, это оказывает негативное влияние на его здоровье, так как он плохо спит и у него падает концентрация внимания днем, уверены ученые.
Проснувшись, мы часто задумываемся над тем, что же несет в себе наш сон? О толковании снов говорится еще в библейском сюжете. Когда египетскому фараону приснились семь тощих и семь жирных коров, он обратился с просьбой к предсказателям, но никто не мог истолковать его сон. Фараон послал за Иосифом, и тот поведал ему, что семь хороших коров - семь лет изобилия, а семь тощих - семь лет голода. Немецкий ученый Михаэль Шредль (Michael Schredl) исследует сны уже на протяжении нескольких десятилетий. "В принципе нам снится то, с чем мы сталкиваемся и в повседневной жизни, - говорит профессор Центрального института душевного здоровья (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit) в Мангейме.
Михаэль Шредль и его коллеги отмечают, что есть так называемые "типичные" сновидения. Они снятся разным людям довольно часто, а их толкование попадает под определенную схему, выработанную учеными. "Погоня говорит о том, что вы испытываете перед чем-то страх и убегаете от самой проблемы", - интерпретирует профессор. Психологи называют это избегающим поведением. Как наяву, так и во сне: человек убегает от решения проблемы. Чем больше стресса в нашей жизни, тем чаще нам снятся кошмары, уверены немецкие ученые. К другим типичным сновидениям, которые видят совершенно разные люди, Михаэль Шредль относит, например, такие сюжеты, как опоздание, смерть близких или состояние паралича.
Немецкий ученый подчеркивает, что толкование снов сильно зависит от культуры: "Если использовать нашу схему, то ее можно применять в разных странах. Но, например, нельзя сказать, к чему снится собака, так как наша методология объясняет ситуацию. Важен не сам элемент, а эмоции, которые он вызывает, гуляете ли вы с собакой, нападает ли она на вас". Исследователи обнаружили интересный факт: людям, уже состоявшимся в профессии, часто снятся экзамены. В жизни они их уже давно сдали и даже успешно, но во сне их мучают кошмары. "Это типичный сон. Речь идет об оценке наших навыков, например, начальником или коллегой. Кто-то критически оценивает нашу работу", - говорит Михаэль Шредль.
Интересно, что мы видим сны каждую ночь, но вот помним ли мы, что нам снилось? Последние исследования показали, что в среднем немцы запоминают один сон в неделю. Это не так много. "Все зависит от того, какое внимание мы уделяем сновидениям. Кто-то встает и сразу погружается в свои повседневные дела и не думает больше о сне, поэтому он его как бы сразу забывает", - делает вывод Михаэль Шредль.
Как научиться спать спокойно?
Сон - деликатная тема. Несмотря на это, в обществе любят говорить о том, сколько нужно сна для здорового образа жизни и хорошего самочувствия. Гёте и Эйнштейну было необходимо десять часов. Леонардо да Винчи спал по 15 минут каждые четыре часа, чтобы больше времени оставалось на работу. Сегодня время и продолжительность сна определяются нашим графиком работы, а качество сна во многом зависит от того, снятся ли нам кошмары. Михаэль Шредль говорит, что с кошмарами можно и нужно бороться, как с любыми другими страхами.
Немецкий ученый рекомендует пошаговую стратегию. Первый шаг: конспект. Запишите свой кошмар на бумаге, заведите дневник снов. Второй шаг: придумайте новое развитие своего кошмара. Если вы убегаете во сне от кого-то, подумайте, кто вам может оказать помощь, выдумайте нового героя. Третий шаг: тренировка. Проигрывайте в уме новый сценарий своего ночного кошмара. Это нужно делать раз в день в течение двух недель.
А можно ли сделать так, чтобы хотя бы неделю спать без снов? "Мозг, как и сердце, не прекращает работать ночью, - говорит немецкий ученый. - Мы не можем избавиться от снов, но можем сделать их приятными. И тогда вам захочется, чтобы снов было больше".
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