Немецкий производитель софта SAP купит Qualtrics за 8 млрд долларов

Немецкий концерн SAP, занимающийся производством программного обеспечения, поглотит американскую компанию Qualtrics за 8 млрд долларов. SAP выкупит все выпущенные Qualtrics акции, сообщил SAP в ночь на понедельник, 12 ноября. Руководящие инстанции обоих предприятий, а также акционеры Qualtrics уже одобрили эту договоренность. Если сделку одобрит и антимонопольное ведомство, то она, по всей видимости, будет завершена в первое полугодия 2019 года.

"Qualtrics входит в число главных в мире новаторов в сфере производства софта, связанного с управлением потребительским опытом (experience management)", - отметили в SAP. Анализ потребительского опыта позволяет выявить уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников предлагаемыми товарами и услугами, а также их запросы.

В SAP сообщили, что Qualtrics впредь будет входить в Cloud Business Group, но при этом сохранится как отдельное предприятие. Глава Qualtrics Райан Смит сохранит свой пост, останутся и оба представительства компании в США. Qualtrics ожидает, что за 2018 год оборот компании превысит 400 млн долларов, на будущее прогнозируются быстрые темпы роста.

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