Немецкий производитель софта SAP купит Qualtrics за 8 млрд долларов

Немецкий концерн SAP, занимающийся производством программного обеспечения, поглотит американскую компанию Qualtrics за 8 млрд долларов. SAP выкупит все выпущенные Qualtrics акции, сообщил SAP в ночь на понедельник, 12 ноября. Руководящие инстанции обоих предприятий, а также акционеры Qualtrics уже одобрили эту договоренность. Если сделку одобрит и антимонопольное ведомство, то она, по всей видимости, будет завершена в первое полугодия 2019 года.
"Qualtrics входит в число главных в мире новаторов в сфере производства софта, связанного с управлением потребительским опытом (experience management)", - отметили в SAP. Анализ потребительского опыта позволяет выявить уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников предлагаемыми товарами и услугами, а также их запросы.
В SAP сообщили, что Qualtrics впредь будет входить в Cloud Business Group, но при этом сохранится как отдельное предприятие. Глава Qualtrics Райан Смит сохранит свой пост, останутся и оба представительства компании в США. Qualtrics ожидает, что за 2018 год оборот компании превысит 400 млн долларов, на будущее прогнозируются быстрые темпы роста.
Смотрите также:
-
Самые известные менеджеры Германии
Дитер Цетше
Глава концерна Daimler
-
Самые известные менеджеры Германии
Йозеф Аккерман
Глава банка Deutsche Bank
-
Самые известные менеджеры Германии
Мартин Винтеркорн
Шеф концерна Volkswagen (c 01.01.2007, до этого - глава Audi)
-
Самые известные менеджеры Германии
Петер Лёшер
Глава концерна Siemens
-
Самые известные менеджеры Германии
Рене Оберман
Генеральный директор Deutsche Telekom AG
-
Самые известные менеджеры Германии
Вольфганг Майрхубер
Председатель правления и исполнительный директор Lufthansa Group
-
Самые известные менеджеры Германии
Михаэль Дикман
генеральный директор концерна Allianz
-
Самые известные менеджеры Германии
Клаус-Петер Мюллер
Председатель правления банка Commerzbank AG
-
Самые известные менеджеры Германии
Норберт Райтхофер
Председатель правления концерна BMW AG
-
Самые известные менеджеры Германии
Вольфганг Райтцле
Глава концерна Linde AG
-
Самые известные менеджеры Германии
Михаэль Френцель
Председатель правления туристического концерна TUI AG
-
Самые известные менеджеры Германии
Рето Франчони
Генеральный директор компании Deutsche Börse AG
-
Самые известные менеджеры Германии
Эккехард Шульц
Председатель правления концерна ThyssenKrupp AG
-
Самые известные менеджеры Германии
Хакан Cамуэльссон
Исполнительный директор концерна MAN AG
-
Самые известные менеджеры Германии
Хеннинг Кагерман
Председатель правления и генеральный директор компании SAP
-
Самые известные менеджеры Германии
Юрген Хамбрехт
Председатель правления BASF AG
-
Самые известные менеджеры Германии
Вольфганг Цибарт
Глава компании Infineon Technologies AG
-
Самые известные менеджеры Германии
Вольфганг Шпислер
Главный исполнительный директор банка Hypo-Vereinsbank (HVB AG)
-
Самые известные менеджеры Германии
Ханс-Йоахим Кёрбер
Председатель правления компании Metro AG