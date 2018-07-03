 Немецкий предприниматель заставил Porsche говорить | Карьера | DW | 04.07.2018

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Карьера

Немецкий предприниматель заставил Porsche говорить

Как найти успешную идею для бизнеса в Германии? Молодой предприниматель делится своей историей и рассказывает, кто сегодня требуется в немецких стартапах.

Porsche

32-летний бизнесмен Андреас Квиатковски (Andreas Kwiatkowski) из Дюссельдорфа создал два успешных проекта: планировщик для смартфонов Eisenhower и агентство по разработке приложений Rheinfabrik. В начале 2018 года он открыл стартап SoundReply, где работают над новейшей технологией, которая позволит людям вступать в диалог с машинами. Корреспондент DW узнала у предпринимателя, какие люди сегодня требуются в молодых немецких компаниях.

DW: Как вы придумали идею для своего первого стартапа?

Андреас Квиатковски: На прошлом месте работы проводили семинар по тайм-менеджменту, где рассказывали, как лучше распланировать напряженный рабочий день. После этого я решил поискать приложения для смартфонов, которые могли бы облегчить жизнь, но не нашел ни одного с таблицами. Так мы с другом решили создать собственное приложение Eisenhower. Тогда я работал в одном стартапе в Германии и только начал окунаться в эту сферу: читал блоги, слушал подкасты, в которых молодые предприниматели рассказывали свои истории. Меня это очень впечатлило.

Андреас Квиатковски

Андреас Квиатковски

- Когда вы создали Eisenhower, вам было 26 лет. Как можно отличить хорошую идею для бизнеса от плохой?

- Допустим, к вам пришла идея для стартапа. Теперь нужно придумать ее уменьшенную версию и получить как можно больше отзывов: поговорить с потенциальными клиентами. Иногда лучше вообще не иметь конкретной идеи. Например, мы открыли SoundReply в январе 2018 года с мыслями о том, что хотим сделать нечто, связанное с речью и искусственным интеллектом. Тогда мы узнали у 30 компаний в сфере машино- и автомобилестроения, какого программного обеспечения им не хватает. Это и нужно делать - как можно раньше выйти из офиса и переговорить с возможными клиентами.

- Существует несколько голосовых ассистентов, например, Siri от компании Apple или Alexa от Amazon. Чем SoundReply отличается от них?

- На самом деле, мы не конкуренты Siri или Alexa. Они отработали процесс распознавания речи, а у нас совсем другая задача. Наши клиенты могут оснастить автомобили и другие механизмы так, что они заговорят. Это не просто голосовой ассистент, а способный вести диалог подсказчик, который поможет выполнить проверки, знает наизусть инструкцию по эксплуатации. До этого мы не могли общаться с машинами, а теперь они стали нашими коллегами.

SoundReply тестируют свою совместную разработку с Porsche

SoundReply тестируют свою совместную разработку с Porsche

Пока мы тестируем разработку с Porsche. Представьте, вы садитесь в спортивный автомобиль, а он дает вам подсказки по управлению. Кроме того, у нас есть пилотные проекты на производстве и с одной железнодорожной компанией. Поезд будет советовать, как проехать конкретный участок пути, или оповестит о поломках, которые неизбежно случаются хотя бы раз в день. Обсуждать, можно ли ехать дальше, поезд тоже будет с машинистом.

- На вашем сайте сейчас две вакансии. Как вы отбираете людей к себе в команду?

- Мы хотим расширяться и ищем разработчиков как среди знакомых, так и на специализированных сайтах.

Контекст

Что нужно уметь, чтобы найти работу в экономике 4.0? Сразу скажем, что пакета Microsoft Office будет маловато.

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Каждый год в столице Германии появляются израильские стартапы, а на учебу сюда приезжают сотни, если не тысячи студентов из Израиля. В чем причины такой популярности Берлина?

Будем рады получить заявки от людей, которые хотят работать в сфере развития искусственного интеллекта. Конечно, если соискатель из России и Украины, мы могли бы взять человека на удаленную работу. Но без возможности переезда: одна из главных задач сейчас - сформировать основную команду, которая будет трудиться в центральном офисе в Кельне.

- Какими качествами нужно обладать, чтобы работать в стартапе?

- В нашем случае нужно уметь не только программировать, но и работать с большими объемами информации: к примеру, придется изучать инструкции к механизмам и разбираться в машиностроении. Проявлять инициативу, болеть за свое дело, быть готовым помочь. В стартапах, как и в футболе, всегда востребованы командные игроки.

- А высшее образование сегодня обязательно в сфере IT?

- Пока в команде разработчиков SoundReply ни у кого нет высшего образования. Наш самый талантливый программист дважды бросал учебу, другой - планирует скоро выпуститься. Я учился на отделении экономической информатики. Главное в этом деле - быть готовым получать новые знания. Инструменты, которыми сейчас пользуются программисты, не описаны в университетских учебниках.

- Каким человеком нужно быть, чтобы основать свое дело?

- Выносливым оптимистом. Будьте готовы к тому, что придется много работать. Известные компании создали не вундеркинды, а те, кто непрерывно трудятся.

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    Автор: Наталия Королева


  

Контекст

Тайм-менеджмент великих людей

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Сайт компании SoundReply

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