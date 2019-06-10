 Немецкий политолог: Нужно готовиться к военному конфликту США и Ирана | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 14.06.2019

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Мир

Немецкий политолог: Нужно готовиться к военному конфликту США и Ирана

После инцидента в Оманском заливе эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг.

Горящий танкер в Оманском заливе

Горящий танкер в Оманском заливе

США возлагают ответственность за инцидент в Оманском заливе на Иран. К чему это приведет и какие последствия для региона будет иметь, рассказал в интервью DW эксперт по Ближнему Востоку и проблемам терроризма из берлинского фонда "Наука и политика" Гидо Штайнберг (Guido Steinberg).

DW: США считают, что ответственность за инцидент в Омане лежит на Иране. Вы полагаете, это убедительно?

Гидо Штайнберг: Продемонстрировать США свои возможности, организовав атаку в Персидском заливе или Ормузском проливе - это типичные для Ирана действия. Но вместе с тем он не атакует напрямую. Я полагаю, что существуют четкие признаки того, что за инцидент в Оманском заливе несет ответственность Иран.

- Военно-морской флот США сейчас находится в регионе. И это на фоне усиливающегося напряжения в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Как вы думаете, в каком направлении будет развиваться ситуация?

Гидо Штайнберг

Гидо Штайнберг

- Этого я пока не знаю. В мае, после последней эскалации ситуации, страх перед военным конфликтом между США и Ираном был велик. Затем напряжение несколько ослабло, потому что президент Трамп сказал, что лично он в этом не заинтересован. Его советники Болтон и Помпео могли быть заинтересованы в эскалации (конфликта с Ираном. - Ред.), Трамп - нет. Поэтому я думаю, что опасность не является такой конкретной, как это было примерно шесть недель назад. Но в любом случае она есть.

Эти атаки были намного серьезнее, чем 4 недели назад. На мой взгляд, за ними стоит Корпус стражей иранской революции (КСИР), который подогревает ситуацию. Они создают эскалацию, потому что находятся под постоянным давлением США и должны, согласно своему мировоззрению и менталитету, демонстрировать, что не поддадутся этому давлению.

Это самые радикальные элементы иранской военной элиты. Они на протяжении 15 лет борются против Израиля, Саудовской Аравии и других сил в регионе. И они просто хотят показать, что это они, их рук дело. В случае если США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты захотят напасть на них, тогда они могут перекрыть Ормузский пролив, по которому осуществляется экспорт нефти. Это четкий сигнал.

- Насколько важен и уязвим этот регион и маршрут, по которому осуществляется экспорт третьей части мировых запасов нефти?

Контекст

Члены иранского парламента грозят перекрыть Ормузский пролив в ответ на нефтяное эмбарго Евросоюза. Между тем Израиль считает новые санкции ЕС шагом в правильном направлении, а Россия сомневается в его эффективности. (23.01.2012)

Госсекретарь США заявил, что Тегеран нагнетает напряженность в регионе. Власти Ирана отвергают обвинения в нападении. (13.06.2019)

На видеозаписи, опубликованной американскими военными, к одному из подвергшихся нападению танкеров подходит, предположительно, катер Корпуса стражей иранской революции. Иран отверг обвинения США. (14.06.2019)

- Да, это регион, где расположены одни из самых крупных запасов углеводородов на планете и где находятся крупнейшие экспортеры нефти и газа: Саудовская Аравия, Кувейт, Катар. Ормузский пролив довольно узкий. Иран, используя морские магнитные мины и торпедные катера, может препятствовать осуществлению транспортировки нефти. Поэтому произошедший инцидент так опасен. И если ситуация будет оставаться такой, как на протяжении двух последних месяцев, то в конце нынешнего президентского срока Трампа может произойти военная эскалация.

- Значит, нужно готовиться к военному противостоянию США и Ирана?

- Да, мы должны к этому готовиться, если случайно произойдет что-то в Персидском заливе, Оманском заливе или Ормузском проливе. Но это еще не все. Иранцы предъявили европейцам ультиматум. Если Европа не предоставит им возможности улучшения финансовой ситуации, они с 7 июля возобновят добычу урана. И тогда в игру вступят не только военно-морские силы США, но и военно-воздушные силы Израиля.

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    Автор: Наталья Позднякова


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