 Немецкий политик Вебер переизбран главой консервативной фракции Европарламента | Новости из Германии о Европе | DW | 05.06.2019

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Европа

Немецкий политик Вебер переизбран главой консервативной фракции Европарламента

Члены Европейской народной партии вновь избрали главой фракции Манфреда Вебера, являющегося также кандидатом консерваторов на пост главы Еврокомиссии.

Манфред Вебер

Манфред Вебер

Депутаты от Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте вновь избрали главой своей фракции немецкого политика Манфреда Вебера (Manfred Weber). За представителя Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую в Берлине коалицию, в среду, 5 июня, проголосовали 156 из 160 присутствовавших европарламентариев. Еще четыре голоса признаны недействительными, сообщила ЕНП.

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Вебер был главным кандидатом ЕНП на прошедших в конце мая выборах в Европарламент и намерен осенью бороться за пост председателя Европейской комиссии. Его главным соперником является кандидат от социал-демократов, экс-глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс. Если Веберу удастся возглавить Еврокомиссию, члены фракции ЕНП выберут нового председателя.

Идут переговоры о кандидатуре на пост главы Еврокомиссии

Чтобы кандидат ЕНП стал преемником Жан-Клода Юнкера, консерваторам, по-прежнему являющимся крупнейшей силой Европарламента, придется заручиться поддержкой не менее чем двух крупных фракций. В настоящее время идут соответствующие переговоры с социал-демократами, либералами и "зелеными".

Кандидата на должность председателя Еврокомиссии предлагает Европейский совет, в состав которого входят главы государств и правительств стран ЕС. Затем кандидатуру должны одобрить большинство депутатов Европарламента.

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    Автор: Александра Елкина


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