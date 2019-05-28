Немецкий политик Вебер переизбран главой консервативной фракции Европарламента

Депутаты от Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте вновь избрали главой своей фракции немецкого политика Манфреда Вебера (Manfred Weber). За представителя Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую в Берлине коалицию, в среду, 5 июня, проголосовали 156 из 160 присутствовавших европарламентариев. Еще четыре голоса признаны недействительными, сообщила ЕНП.

Вебер был главным кандидатом ЕНП на прошедших в конце мая выборах в Европарламент и намерен осенью бороться за пост председателя Европейской комиссии. Его главным соперником является кандидат от социал-демократов, экс-глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс. Если Веберу удастся возглавить Еврокомиссию, члены фракции ЕНП выберут нового председателя.

Идут переговоры о кандидатуре на пост главы Еврокомиссии

Чтобы кандидат ЕНП стал преемником Жан-Клода Юнкера, консерваторам, по-прежнему являющимся крупнейшей силой Европарламента, придется заручиться поддержкой не менее чем двух крупных фракций. В настоящее время идут соответствующие переговоры с социал-демократами, либералами и "зелеными".

Кандидата на должность председателя Еврокомиссии предлагает Европейский совет, в состав которого входят главы государств и правительств стран ЕС. Затем кандидатуру должны одобрить большинство депутатов Европарламента.

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