 Немецкий министр призвал признать доступ к интернету основным правом человека | Новости из Германии о Германии | DW | 24.11.2019

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Германия

Немецкий министр призвал признать доступ к интернету основным правом человека

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер сравнил свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер

Свободный доступ к интернету должен стать одним из основных прав человека. Такое мнение высказал в воскресенье, 24 ноября, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Свободный доступ к Всемирной паутине "должен быть фундаментальным правом, касающимся людей во всем мире", подчеркнул Альтмайер. Он сравнил право на свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

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Кроме того, интернет должен "оставаться глобальным и свободным" для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой, отметил немецкий министр. Этого подхода следует придерживаться не только правительствам, но и негосударственным структурам, заявил Петер Альтмайер.

В Берлине 25 ноября откроется форум по управлению интернетом. В пятидневном мероприятии примут участие представители телекоммуникационных компаний, правительств и некоммерческих организаций.

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