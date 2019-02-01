 Немецкий министр предлагает повысить пенсии | Новости из Германии о Германии | DW | 03.02.2019

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Германия

Немецкий министр предлагает повысить пенсии

Согласно планам министра труда ФРГ пенсия людей, проработавших 35 лет на минимальную зарплату, должна быть увеличена на 447 евро. Базовая пенсия должна быть введена не позднее 1 января 2021 года.

Пожилые люди в Германии

Министр труда Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil) намерен ввести в стране базовую пенсию, которая будет выше нынешней минимальной  на 447 евро. Она должна будет выдаваться людям, которые, проработав не менее 35 лет, получали лишь минимальную зарплату, рассказал министр от Социал-демократической партии Германии в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 3 февраля.

Контекст

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Так, если сейчас, к примеру, парикмахерша или складской работник, зарабатывавшие в течение 40 лет минимальную зарплату, при выходе на пенсию получают 514 евро, то, согласно планам Хайля, эта сумма будет увеличена до 961 евро.

Пенсии людей, которые зарабатывали несколько выше минимальной зарплаты, также должны быть повышены на определенную сумму.

"Вопрос уважения трудовой деятельности"

"При получении пенсий существует большая несправедливость, - заявил Хайль. - Очень много людей трудились всю жизнь, но из-за низких зарплат получают лишь базовое материальное обеспечение (Grundsicherung. - Ред.)". По словам политика, тот, кто десятилетиями тяжело работал, имеет право получать значительно больше денег, чем тот, кто не работал вовсе: "Это вопрос уважения трудовой деятельности".

В отличие от получателей базового обеспечения (социальной помощи пожилым людям),  при предоставлении базовой пенсии не будет проверяться имущественное положение пенсионеров.

По оценке министра труда, нововведение, которое будет оплачиваться из налоговых поступлений, будет ежегодно обходиться бюджету в 5-6 миллиардов евро. Однако, как передает агентство Reuters со ссылкой на коалиционные круги ФРГ, первые расчеты показывают, что расходы могут составлять 8-15 миллиардов евро в год. По словам Петера Вайса (Peter Weiß), эксперта по рынку труда Христианско-демократического союза, планы Хайля выходят за рамки коалиционного договора.

По замыслу Хайля, базовая пенсия должна быть введена не позднее 1 января 2021 года.

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    Автор: Никита Баталов


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