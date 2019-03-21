 Немецкий конькобежец подозревается в применении допинга | Новости из Германии о Германии | DW | 25.03.2019

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Германия

Немецкий конькобежец подозревается в применении допинга

Выступавший на Олимпийских играх немецкий конькобежец, по-видимому, прибегал к услугам врача из Эрфурта, который являлся центральной фигурой всемирной допинговой сети.

Шприц на фоне надписи Допинг

Допинг-скандал, в центре которого стоит спортивный врач из Эрфурта Марк Ш., теперь затронул и немецких спортсменов. Как сообщила в воскресенье, 24 марта, немецкая общественно-правовая медиакомпания ARD, под подозрением в применении допинга оказался конькобежец из Германии.

По данным медиакомпании, спортсмен, участвовавший в Олимпийских играх, прибегал к услугам Марка Ш., производившим манипуляции с кровью конькобежца. Имя спортсмена не называется, однако предполагается, что Национальному антидопинговому агентству Германии (NADA) оно уже известно. В ARD не исключили, что в допинговый скандал окажутся вовлечены и другие немецкие атлеты. 

Контекст

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт критикует уязвимость антидопинговых правил из-за массового использования препаратов против астмы лыжниками из Норвегии, доминирующими на Олимпиаде-2018. (23.02.2018)

В Ассоциации конькобежного спорта Германии (DESG) отреагировали на подозрения в отношении спортсмена, предложив свою поддержку в проведении расследования. Спортивные чиновники отметили, что они "ошеломлены и шокированы" случившимся. "По подозрениям, выдвинутым сегодня СМИ в отношении немецкого конькобежца или конькобежки, должно быть проведено всестороннее расследование. По нашим данным, ни один атлет ассоциации не вступал в контакт с обвиняемым врачом", - подчеркнули в DESG.

Всемирная допинговая сеть из Германии

Немецкие и австрийские следователи раскрыли всемирную допинговую сеть в результате операции Aderlass ("Кровопускание"). Под подозрением в употреблении допинга находится 21 спортсмен из 8 стран, в том числе, из Эстонии и Казахстана. Главный подозреваемый - врач из Эрфурта Марк Ш., был арестован в конце февраля и уже сделал подробные заявления. По данным следствия, атлеты платили доктору Марку Ш. за его услуги от 4 000 до 12 000 евро за спортивный сезон, суммарно до 100 тысяч евро ежегодно. Подозреваемому грозит от 1 до 10 лет тюрьмы за каждый случай. Генеральный прокурор Мюнхена Кай Гребер (Kai Gräber) 20 марта не захотел отвечать на вопрос, есть ли среди подозреваемых немецкие атлеты.

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