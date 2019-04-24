Немецкий индекс деловых настроений ifo упал до минимума с ноября 2012 года

Представители немецкого бизнеса все пессимистичнее оценивают перспективы экономического развития страны. Показатель барометра деловых настроений в августе снизился на 1,5 пункта до 94,3 пункта, сообщил в понедельник, 26 августа, Институт экономических исследований ifo в Мюнхене.

Это уже пятое снижение подряд и самый низкий показатель с ноября 2012 года. Аналитики ранее прогнозировали более умеренное снижение - до 95,1 пункта. Глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest) заявил об "усиливающихся признаках приближающейся рецессии в Германии".

Промышленность, сфера услуг и торговля

Деловые настроения ухудшаются как в промышленности, так и в сфере услуг, торговле и строительной отрасли. "Промышленность уже находится в состоянии рецессии", - заявил в интервью Reuters эксперт ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe). По его словам, вслед за индустрией ситуация ухудшается в сфере услуг, особенно в области транспорта и логистики.

По мнению экспертов, тенденция связана прежде всего со слабой конъюнктурой на мировых рынках. "Постоянно усугубляющийся торговый конфликт, растущая угроза нерегулировемого жесткого "Брекзита" и теперь еще и правительственный кризис в Италии - это уже слишком много для в общем-то сильных плеч немецкой промышленности", - заявил экономист банка DekaBank Андреас Шойерле (Andreas Scheuerle).

Зависимость от экспорта немецкой экономики

В свою очередь главный макроэкономист VP Bank Томас Гицель (Thomas Gitzel) назвал "бумерангом" зависимость немецкой экономики от экспорта. "Правительству ФРГ сейчас следовало бы усилить инвестиции в инфраструктуру", - считает он.

Составляемые ifo показатели индекса делового климата в Германии основываются на опросах руководителей примерно 9000 немецких компаний. Барометр считается надежным показателем перспектив экономического роста Германии.

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