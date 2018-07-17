Немецкий замок, конфискованный у семьи российского экс-депутата (фото)

Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

Во времена ГДР здесь был валютный отель, а в парке - пионерлагерь. Но замок Райхардсбрунн уже тогда постепенно приходил в упадок. В 2008 году его приобрели росийские инвесторы. Позже обстоятельства сделки вызвали у прокуратуры подозрения в отмывании денег. Фирма, оплатившая сделку, была создана всего за несколько месяцев до покупки, а ее уставной капитал составлял всего 10 тысяч рублей.