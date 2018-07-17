Немецкий замок, конфискованный у семьи российского экс-депутата (фото)

Скандал вокруг замка Райнхардсбрунн, который приобрели российские инвесторы, попавшие под подозрение в отмывании денег, привел к его конфискации. Вот что с ним стало.
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